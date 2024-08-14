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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/rusya-gazzede-ateskesi-engelleyen-abd-bmgkyi-rehin-aldi-1086814720.html
Rusya: Gazze'de ateşkesi engelleyen ABD, BMGK'yı rehin aldı
Rusya: Gazze'de ateşkesi engelleyen ABD, BMGK'yı rehin aldı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, Gazze Şeridi'nde ateşkes lehine herhangi bir eylemi engelleyen ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T01:14+0300
2024-08-14T01:14+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
filistin
filistin sorunu
abd
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
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Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e toplam değeri 20 milyar doları aşan silah ve mühimmat satışına onay veren ABD’nin İsrail'i desteklemesi nedeniyle BMGK’nin bugüne kadar Ortadoğu'da tırmanan krize net bir yanıt geliştiremediğine vurgu yapan Polyanskiy, BM Güvenlik Konseyi'nin, giderek durumun daha da kötüye gittiğine dikkat çekmekten ve bu konudaki endişelerini dile getirmekten başka bir şey yapamayan pasif ve güçsüz bir gözlemciye benzediğini söyledi."Daha fazlasını söylemek gerekirse, Güvenlik Konseyi'nin 14 üyesi de acil bir ateşkes lehine herhangi bir eylemi engelleyen ABD'nin rehinesi haline gelmiştir" diyen Polyanskiy, aynı zamanda Güvenlik Konseyi tarafından daha önce kabul edilen ve bölgede aşamalı bir ateşkes öngören kararı da eleştirerek, bu aşamaların hiçbirinin gerçekleşmediğini ve şimdi hepsinin kesinlikle gerçeküstü göründüğünü belirtti.Polyanskiy, konuşmasının devamında, ‘Ne yazık ki bu gerçeküstücülüğün altında BM Güvenlik Konseyi de imzası var” ifadelerini kullandı.BM Güvenlik Konseyi, Haziran ayında daha önce Başkan Joe Biden tarafından ana hatları çizilen Gazze Şeridi'nde ateşkes için aşamalı bir plan içeren bir ABD kararını kabul etmişti.14 dört ülke lehte oy kullanırken, Rusya çekimser kalmıştı.Karar, Biden'ın kamuoyuna sunduğu İsrail'in Gazze'de üç aşamalı ateşkes önerisini büyük ölçüde tekrarlarken, belgede Hamas'a ‘İsrail'in zaten kabul ettiği’ bir girişimi kabul etmesi çağrısında bulunuluyordu.Kararda, böylelikle 3 aşamalı teklif uyarınca; ilk aşamada hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm şerit genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanacağı kaydedildi.Tarafların anlaşmasının ardından ikinci aşamada, krizin nihai olarak sonlandırılması için geri kalan esirlerin tümünün serbest bırakılması talep edilen kararda, İsrail'in tüm Gazze'den çekilmesi istendi.Kararda, üçüncü aşamada, Gazze için birkaç yıla yayılan yeniden inşa planının başlatılacağı belirtilirken, ölen esirlerin de cesetlerinin teslim edilmesi öngörüldü.İlk aşama için müzakerelerin 6 haftadan fazla sürmesi halinde ateşkesin müzakereler bitene kadar devam edeceği kaydedilen kararda, tarafların anlaşma hükümlerine uymasının önemi vurgulanarak, BMGK ve BM üyelerinden destek istendi.Kararda, iki devletli çözüme destek verilirken, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın Filistin Yönetimi altında birleşmesinin önemine işaret edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/gazzede-ateskes-muzakereleri-yine-suruncemede-1086813795.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin, filistin sorunu, abd, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), ateşkes, joe biden
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin, filistin sorunu, abd, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), ateşkes, joe biden

Rusya: Gazze'de ateşkesi engelleyen ABD, BMGK'yı rehin aldı

01:14 14.08.2024
© AP Photo / John MinchilloRusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / John Minchillo
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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, Gazze Şeridi'nde ateşkes lehine herhangi bir eylemi engelleyen ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) rehin aldığını söyledi.
Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e toplam değeri 20 milyar doları aşan silah ve mühimmat satışına onay veren ABD’nin İsrail'i desteklemesi nedeniyle BMGK’nin bugüne kadar Ortadoğu'da tırmanan krize net bir yanıt geliştiremediğine vurgu yapan Polyanskiy, BM Güvenlik Konseyi'nin, giderek durumun daha da kötüye gittiğine dikkat çekmekten ve bu konudaki endişelerini dile getirmekten başka bir şey yapamayan pasif ve güçsüz bir gözlemciye benzediğini söyledi.
"Daha fazlasını söylemek gerekirse, Güvenlik Konseyi'nin 14 üyesi de acil bir ateşkes lehine herhangi bir eylemi engelleyen ABD'nin rehinesi haline gelmiştir" diyen Polyanskiy, aynı zamanda Güvenlik Konseyi tarafından daha önce kabul edilen ve bölgede aşamalı bir ateşkes öngören kararı da eleştirerek, bu aşamaların hiçbirinin gerçekleşmediğini ve şimdi hepsinin kesinlikle gerçeküstü göründüğünü belirtti.
Polyanskiy, konuşmasının devamında, ‘Ne yazık ki bu gerçeküstücülüğün altında BM Güvenlik Konseyi de imzası var” ifadelerini kullandı.
BM Güvenlik Konseyi, Haziran ayında daha önce Başkan Joe Biden tarafından ana hatları çizilen Gazze Şeridi'nde ateşkes için aşamalı bir plan içeren bir ABD kararını kabul etmişti.
14 dört ülke lehte oy kullanırken, Rusya çekimser kalmıştı.
Karar, Biden'ın kamuoyuna sunduğu İsrail'in Gazze'de üç aşamalı ateşkes önerisini büyük ölçüde tekrarlarken, belgede Hamas'a ‘İsrail'in zaten kabul ettiği’ bir girişimi kabul etmesi çağrısında bulunuluyordu.
Kararda, böylelikle 3 aşamalı teklif uyarınca; ilk aşamada hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm şerit genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanacağı kaydedildi.
Tarafların anlaşmasının ardından ikinci aşamada, krizin nihai olarak sonlandırılması için geri kalan esirlerin tümünün serbest bırakılması talep edilen kararda, İsrail'in tüm Gazze'den çekilmesi istendi.
Kararda, üçüncü aşamada, Gazze için birkaç yıla yayılan yeniden inşa planının başlatılacağı belirtilirken, ölen esirlerin de cesetlerinin teslim edilmesi öngörüldü.
İlk aşama için müzakerelerin 6 haftadan fazla sürmesi halinde ateşkesin müzakereler bitene kadar devam edeceği kaydedilen kararda, tarafların anlaşma hükümlerine uymasının önemi vurgulanarak, BMGK ve BM üyelerinden destek istendi.
Kararda, iki devletli çözüme destek verilirken, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın Filistin Yönetimi altında birleşmesinin önemine işaret edildi.
Hamas Lübnan temsilcisi Ahmed Abdül Hadi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
İsrail- Filistin çatışması
Gazze'de ateşkes müzakereleri yine sürüncemede
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