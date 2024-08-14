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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/gazzede-ateskes-muzakereleri-yine-suruncemede-1086813795.html
Gazze'de ateşkes müzakereleri yine sürüncemede
Gazze'de ateşkes müzakereleri yine sürüncemede
Sputnik Türkiye
Hamas lideri Haniye ve Hizbullah komutanı Fuad Şükür'ün öldürülmelerinin ardından Ortadoğu'da geniş çaplı bir savaş riskinin ancak Gazze’de ateşkesle mümkün... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T00:08+0300
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israil- filistin çatışması
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israil-filistin
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gazze
gazze şeridi
ateşkes
müzakere
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Hamas'ın Lübnan temsilcisi Ahmed Abdül Hadi, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Filistin hareketinin 15 Ağustos'ta planlanan Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerine katılmayacağını duyurdu.Temsilci, açıklamasında, "Perşembe günü yapılması planlanan müzakerelere katılmayacağız" dedi.Hadi, Hamas’ın, arabuluculardan (Mısır, Katar ve ABD) yeni müzakere turları yerine ABD Başkanı Joe Biden'ın vizyonu ve BM Güvenlik Konseyi kararı temelinde daha önce üzerinde anlaşmaya varılanların uygulanmasına yönelik bir plan sunmalarını istediğini de sözlerine ekledi.ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de ateşkes için 15 Ağustos'ta yapılması beklenen müzakerelere Hamas'ın da katılmasını umduklarını ve Katar'ın bu konu üzerinde çalıştığını bildirmişti.ABD DIşişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Perşembe günü Doha veya Kahire'de yapılması beklenen Gazze'de ateşkes müzakerelerine İsrail'in katılacağını ve aynı şekilde Hamas'ın da görüşmelere katılmasını umduklarını söylemiş, “Hamas'ın görüşmelere katılımla ilgili söylediklerini gördük. Katar'daki ortaklarımız, Hamas'ın görüşmede temsil edilmesini sağlamak üzere çalışacakları konusunda bizi temin ettiler” demişti.ABD'li sözcü, Hamas olsa da olmasa da müzakerelerin perşembe günü yapılıp yapılmayacağı sorusuna, Katar'ın Hamas'ın katılımı konusunda çalıştığını ve bu görüşmelerin devam etmesini beklediklerini vurgulamıştı.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, dünkü açıklamasında, 15 Ağustos günü Doha veya Kahire'de tarafların ateşkes müzakereleri için bir araya geleceğini belirtmişti.İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği ise, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye suikast sonrasında İsrail'e saldırı kararlarının Gazze'de muhtemel ateşkes ile ilgisi olmadığını ancak bu saldırının ateşkes görüşmelerine zarar vermeyecek şekilde yapılmasını umduklarını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/hamas-yetkilisi-netanyahu-ve-ekibi-her-turlu-muzakereyi-sabote-etmeye-calisiyor-1086769563.html
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gazze'de ateşkes, gazze şeridi, israil ateşkes
gazze'de ateşkes, gazze şeridi, israil ateşkes

Gazze'de ateşkes müzakereleri yine sürüncemede

00:08 14.08.2024
© AP Photo / Hussein MallaHamas Lübnan temsilcisi Ahmed Abdül Hadi
Hamas Lübnan temsilcisi Ahmed Abdül Hadi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Hussein Malla
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Hamas lideri Haniye ve Hizbullah komutanı Fuad Şükür'ün öldürülmelerinin ardından Ortadoğu'da geniş çaplı bir savaş riskinin ancak Gazze’de ateşkesle mümkün olabileceğine inanılırken, Hamas hareketinden Perşembe günkü olası müzakerelerle ilgili açıklama geldi.
Hamas'ın Lübnan temsilcisi Ahmed Abdül Hadi, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Filistin hareketinin 15 Ağustos'ta planlanan Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerine katılmayacağını duyurdu.
Temsilci, açıklamasında, "Perşembe günü yapılması planlanan müzakerelere katılmayacağız" dedi.
Hadi, Hamas’ın, arabuluculardan (Mısır, Katar ve ABD) yeni müzakere turları yerine ABD Başkanı Joe Biden'ın vizyonu ve BM Güvenlik Konseyi kararı temelinde daha önce üzerinde anlaşmaya varılanların uygulanmasına yönelik bir plan sunmalarını istediğini de sözlerine ekledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de ateşkes için 15 Ağustos'ta yapılması beklenen müzakerelere Hamas'ın da katılmasını umduklarını ve Katar'ın bu konu üzerinde çalıştığını bildirmişti.
ABD DIşişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Perşembe günü Doha veya Kahire'de yapılması beklenen Gazze'de ateşkes müzakerelerine İsrail'in katılacağını ve aynı şekilde Hamas'ın da görüşmelere katılmasını umduklarını söylemiş, “Hamas'ın görüşmelere katılımla ilgili söylediklerini gördük. Katar'daki ortaklarımız, Hamas'ın görüşmede temsil edilmesini sağlamak üzere çalışacakları konusunda bizi temin ettiler” demişti.
ABD'li sözcü, Hamas olsa da olmasa da müzakerelerin perşembe günü yapılıp yapılmayacağı sorusuna, Katar'ın Hamas'ın katılımı konusunda çalıştığını ve bu görüşmelerin devam etmesini beklediklerini vurgulamıştı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, dünkü açıklamasında, 15 Ağustos günü Doha veya Kahire'de tarafların ateşkes müzakereleri için bir araya geleceğini belirtmişti.
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği ise, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye suikast sonrasında İsrail'e saldırı kararlarının Gazze'de muhtemel ateşkes ile ilgisi olmadığını ancak bu saldırının ateşkes görüşmelerine zarar vermeyecek şekilde yapılmasını umduklarını açıkladı.
Gazze Şeridi'nde günlük yaşam - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2024
DÜNYA
Hamas yetkilisi: Netanyahu ve ekibi her türlü müzakereyi sabote etmeye çalışıyor
12 Ağustos, 19:34
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