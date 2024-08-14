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SON DAKİKA | Kritik sınırı aştı: Euro'dan tarihi rekor
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Kritik sınırı aştı: Euro'dan tarihi rekor
Kritik sınırı aştı: Euro'dan tarihi rekor
Sputnik Türkiye
Euro/TL 36,92 civarını görerek rekor kırdı. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 33,57 seviyesinden satılıyor. 14.08.2024, Sputnik Türkiye
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Kritik sınırı aştı: Euro'dan tarihi rekor

13:58 14.08.2024
Dolar Euro
Dolar Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
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Euro/TL 36,92 civarını görerek rekor kırdı. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 33,57 seviyesinden satılıyor.
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