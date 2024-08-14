https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/kritik-siniri-asti-eurodan-tarihi-rekor-1086830888.html
Kritik sınırı aştı: Euro'dan tarihi rekor
Kritik sınırı aştı: Euro'dan tarihi rekor
Sputnik Türkiye
Euro/TL 36,92 civarını görerek rekor kırdı. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 33,57 seviyesinden satılıyor. 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T13:58+0300
2024-08-14T13:58+0300
2024-08-14T13:58+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0c/1084781048_44:0:855:456_1920x0_80_0_0_e831cac118a2cb5151608b7cf9980cc7.png
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son dakika
Kritik sınırı aştı: Euro'dan tarihi rekor
Ayrıntılar geliyor
Euro/TL 36,92 civarını görerek rekor kırdı. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 33,57 seviyesinden satılıyor.