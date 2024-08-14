https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/abd-enflasyonu-aciklandi-1086841840.html
ABD enflasyonu açıklandı
ABD enflasyonu açıklandı
Sputnik Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri'nde temmuz ayında yıllık enflasyon beklentilere paralel bir şekilde yüzde 3.2'ye geriledi. Haziranda yıllık enflasyon yüzde 3.3... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T15:51+0300
2024-08-14T15:51+0300
2024-08-14T16:03+0300
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ABD'de temmuz ayında TÜFE yüzde 0,2 açıklanırken, piyasa beklentilerine paralel artış gösterdi. Fed'in faiz indirimi kolaylaştıABD'de temmuz ayında TÜFE yüzde 0,2 artış gösterdi. Yıllık TÜFE ise yüzde 2,9 olarak gerçekleşti. TÜFE'nin temmuzda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3 artması bekleniyordu. Enerji ve gıda fiyatlarının raporda olmadığı çekirdek TÜFE temmuzda yüzde 0,2 arttı. Yıllık bazda çekirdek TÜFE de yüzde 3,2'lik beklendiği şekilde geldi. ABD enflasyonu temmuz ayında yavaşlamasıyla Fed'in faiz indirimine başlamasının önünü açtı. Küresel piyasalar olumlu seyrediyorABD'de açıklanan üretici enflasyonu verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla küresel piyasalar pozitif bir seyir izliyordu. Haziran ayında ABD'de enflasyon aylık yüzde 0,1 gerilemiş, yıllık bazda yüzde 3,0 artmıştı.
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amerika enflasyon verileri, abd doları, dolar tl ne kadar, abd enflasyon, abd raporu, fed faiz kararı,
amerika enflasyon verileri, abd doları, dolar tl ne kadar, abd enflasyon, abd raporu, fed faiz kararı,
ABD enflasyonu açıklandı
15:51 14.08.2024 (güncellendi: 16:03 14.08.2024)
Amerika Birleşik Devletleri'nde temmuz ayında yıllık enflasyon beklentilere paralel bir şekilde yüzde 3.2'ye geriledi. Haziranda yıllık enflasyon yüzde 3.3 seviyesindeydi.
ABD'de temmuz ayında TÜFE yüzde 0,2 açıklanırken, piyasa beklentilerine paralel artış gösterdi.
Fed'in faiz indirimi kolaylaştı
ABD'de temmuz ayında TÜFE yüzde 0,2 artış gösterdi. Yıllık TÜFE ise yüzde 2,9 olarak gerçekleşti. TÜFE'nin temmuzda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3 artması bekleniyordu. Enerji ve gıda fiyatlarının raporda olmadığı çekirdek TÜFE temmuzda yüzde 0,2 arttı. Yıllık bazda çekirdek TÜFE de yüzde 3,2'lik beklendiği şekilde geldi. ABD enflasyonu temmuz ayında yavaşlamasıyla Fed'in faiz indirimine başlamasının önünü açtı.
Küresel piyasalar olumlu seyrediyor
ABD'de açıklanan üretici enflasyonu verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla küresel piyasalar pozitif bir seyir izliyordu. Haziran ayında ABD'de enflasyon aylık yüzde 0,1 gerilemiş, yıllık bazda yüzde 3,0 artmıştı.