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İstanbul, 581 bin 330 kişi ile en çok göç veren, 412 bin 707 kişi ile en çok göç alan il oldu
İstanbul, 581 bin 330 kişi ile en çok göç veren, 412 bin 707 kişi ile en çok göç alan il oldu
Sputnik Türkiye
TÜİK göç istatistiklerini açıkladı. En çok göç veren il İstanbul oldu. 2023 yılında 581 bin 330 kişi kenti terk etti. Ama taşı toprağı altın kent, aynı zamanda... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T11:33+0300
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türkiye
istanbul
türkiye istatistik kurumu (tüik)
göç
genç nüfus
türkiye
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin iç göç istatistiklerini açıkladı. Rakamlara göre 2023 yılında 3 milyon 450 bin 953 kişi iller arasında göç etti. İstanbul hem göç aldı hem göç verdi İstanbul, 581 bin 330 kişi ile en çok göç veren il olurken, onu 208 bin 740 kişi ile Ankara ve 164 bin 247 kişi ile Hatay takip etti. En az göç veren iller ise sırasıyla 6 bin 811 kişi ile Ardahan, 7 bin 234 kişi ile Tunceli ve 7 bin 604 kişi ile Kilis oldu.Aynı dönemde İstanbul, 412 bin 707 kişi ile en çok göç alan il oldu. İstanbul'u sırasıyla 232 bin 700 kişi ile Ankara ve 147 bin 765 kişi ile İzmir takip etti.En az göç alan iller ise sırasıyla 6 bin 856 kişi ile Ardahan, 10 bin 202 kişi ile Bayburt ve 11 bin 806 kişi ile Tunceli oldu.Kimler göç etti?Türkiye'de, 2023 yılında büyüklük olarak en fazla göç hareketliliği, 647 bin 191 kişi ile 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin yüzde 43,4'ünü erkekler, yüzde 56,6'sını ise kadınlar oluşturdu.Gençler eğitim için göç ediyorEn fazla göç hareketliliğinin yaşandığı 20-24 yaş grubunun göç etme nedenleri incelendiğinde; bu hareketliliğin en önemli nedeni eğitim oldu. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin 231 bin 477'sinin eğitim, 94 bin 139'unun işe başlamak / iş bulmak ve 50 bin 8'inin ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç ettiği görüldü.Daha iyi yaşam koşullarına ulaşma amacı ilk sıradaİller arası göç eden 3 milyon 450 bin 953 kişiden 601 bin 481'i hanedeki fertlerden birine bağımlı göç etti. Diğer göç etme nedenleri incelendiğinde, 518 bin 16 kişinin daha iyi konut ve yaşam koşulları, 512 bin 11 kişinin ise eğitim nedeniyle göç ettiği görüldü.Göç etme nedeni erkeklerde 257 bin 277 kişi ile daha iyi konut ve yaşam koşulları olurken kadınlarda 361 bin 15 kişi ile hanedeki fertlerden birine bağımlı göç oldu. Erkeklerde, hanedeki fertlerden birine bağımlı göç ve doğal afet / acil durum, kadınlarda ise eğitim ve doğal afet / acil durum diğer önemli göç nedenleri arasında yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/turkiyeden-yurt-disina-goc-yuzde-53-artti-en-cok-25-29-yas-arasi-gitti-1086012212.html
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İstanbul, 581 bin 330 kişi ile en çok göç veren, 412 bin 707 kişi ile en çok göç alan il oldu

11:33 14.08.2024
© AAİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
© AA
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TÜİK göç istatistiklerini açıkladı. En çok göç veren il İstanbul oldu. 2023 yılında 581 bin 330 kişi kenti terk etti. Ama taşı toprağı altın kent, aynı zamanda en fazla göç alan il olma özelliğini de korudu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin iç göç istatistiklerini açıkladı. Rakamlara göre 2023 yılında 3 milyon 450 bin 953 kişi iller arasında göç etti.

İstanbul hem göç aldı hem göç verdi

İstanbul, 581 bin 330 kişi ile en çok göç veren il olurken, onu 208 bin 740 kişi ile Ankara ve 164 bin 247 kişi ile Hatay takip etti. En az göç veren iller ise sırasıyla 6 bin 811 kişi ile Ardahan, 7 bin 234 kişi ile Tunceli ve 7 bin 604 kişi ile Kilis oldu.
Aynı dönemde İstanbul, 412 bin 707 kişi ile en çok göç alan il oldu. İstanbul'u sırasıyla 232 bin 700 kişi ile Ankara ve 147 bin 765 kişi ile İzmir takip etti.
En az göç alan iller ise sırasıyla 6 bin 856 kişi ile Ardahan, 10 bin 202 kişi ile Bayburt ve 11 bin 806 kişi ile Tunceli oldu.

Kimler göç etti?

Türkiye'de, 2023 yılında büyüklük olarak en fazla göç hareketliliği, 647 bin 191 kişi ile 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin yüzde 43,4'ünü erkekler, yüzde 56,6'sını ise kadınlar oluşturdu.

Gençler eğitim için göç ediyor

En fazla göç hareketliliğinin yaşandığı 20-24 yaş grubunun göç etme nedenleri incelendiğinde; bu hareketliliğin en önemli nedeni eğitim oldu. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin 231 bin 477'sinin eğitim, 94 bin 139'unun işe başlamak / iş bulmak ve 50 bin 8'inin ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç ettiği görüldü.

Daha iyi yaşam koşullarına ulaşma amacı ilk sırada

İller arası göç eden 3 milyon 450 bin 953 kişiden 601 bin 481'i hanedeki fertlerden birine bağımlı göç etti. Diğer göç etme nedenleri incelendiğinde, 518 bin 16 kişinin daha iyi konut ve yaşam koşulları, 512 bin 11 kişinin ise eğitim nedeniyle göç ettiği görüldü.
Göç etme nedeni erkeklerde 257 bin 277 kişi ile daha iyi konut ve yaşam koşulları olurken kadınlarda 361 bin 15 kişi ile hanedeki fertlerden birine bağımlı göç oldu. Erkeklerde, hanedeki fertlerden birine bağımlı göç ve doğal afet / acil durum, kadınlarda ise eğitim ve doğal afet / acil durum diğer önemli göç nedenleri arasında yer aldı.
göç - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
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Türkiye’den yurt dışına göç yüzde 53 arttı: En çok 25-29 yaş arası gitti
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