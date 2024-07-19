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Türkiye’den yurt dışına göç yüzde 53 arttı: En çok 25-29 yaş arası gitti
Türkiye’den yurt dışına göç yüzde 53 arttı: En çok 25-29 yaş arası gitti
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu geçen yıla ilişkin göç istatistiklerini yayımladı. Rapora göre Türkiye’den göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 53... 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T14:34+0300
2024-07-19T14:34+0300
2024-07-19T14:34+0300
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Türkiye’ye yurt dışından gelenlerin 101 bin 677’si Türk vatandaşları, 214 bin 779’u ise yabancı uyruklu nüfus olarak belirlendi.Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin uluslararası göç istatistiklerini yayımladı.Buna göre, Türkiye’ye göç edenlerin sayısı 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 35,9 azalarak 316 bin 456 kişi oldu. Bunların yüzde 54,2’sini erkekler, yüzde 45,8’ini ise kadınlar oluşturdu.Yurt dışına göç arttıTürkiye’den yurt dışına göç eden kişi sayısı ise geçen yıl 2022’ye göre yüzde 53 artışla 714 bin 579 olarak kayıtlara geçti.Bu nüfusun yüzde 55,2’si erkeklerden, yüzde 44,8’i kadınlardan oluştu.Türkiye’den yurt dışına giden nüfusun 291 bin 377’si Türk vatandaşıyken, 423 bin 202’sinin yabancı uyruklu olduğu belirlendi.Türkiye’den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında ise en fazla göçün yüzde 15 ile 25-29 yaş grubunda olduğu belirlendi. Bunu yüzde 12,9 ile 30-34 ve yüzde 12,5 ile 20-24 yaş grubu takip etti.Türkiye’ye 2023'te göç edenler yaş grubuna göre incelendiğinde, ilk sırada yüzde 12,7 ile 20-24 yaş grubu olduğu görüldü. Bunu yüzde 10,8 ile 25-29 ve yüzde 10,3 ile 15-19 yaş grubundakiler izledi.En fazla göç İstanbul'aTürkiye’ye 2023 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 29,2 ile en fazla göç alan il İstanbul oldu. İstanbul’u yüzde 9,5 ile Antalya, yüzde 6,5 ile Ankara, yüzde 4,9 ile Mersin ve yüzde 4,4 ile Bursa izledi.Türkiye’den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise yüzde 36,4 ile İstanbul’un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul'u yüzde 10 ile Antalya, yüzde 7,1 ile Ankara, yüzde 3,5 ile İzmir ve yüzde 2,6 ile Bursa takip etti.Bunu yüzde 15,7 ile Irak, yüzde 8,3 ile Afganistan, yüzde 6,5 ile İran ve yüzde 4,9 ile Türkmenistan izledi.En çok göç Rusya'danÜlkeye 2023’te gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 13,2 ile Rusya Federasyonu vatandaşları aldı. Bu ülkenin ardından yüzde 8,2 ile Azerbaycan, yüzde 7,3 ile Türkmenistan, yüzde 6,7 ile İran ve yüzde 5,9 ile Afganistan vatandaşları geldi. Türkiye’den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı da yüzde 17 ile Rusya Federasyonu vatandaşları aldı.
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türkiye göç,türkiyeden göç,yurt dışına göç
türkiye göç,türkiyeden göç,yurt dışına göç
Türkiye’den yurt dışına göç yüzde 53 arttı: En çok 25-29 yaş arası gitti
Türkiye İstatistik Kurumu geçen yıla ilişkin göç istatistiklerini yayımladı. Rapora göre Türkiye’den göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 53 oranında artış gösterdi. Türkiye en çok 25-29 yaş grubunda göç verdi.
Türkiye’ye yurt dışından gelenlerin 101 bin 677’si Türk vatandaşları, 214 bin 779’u ise yabancı uyruklu nüfus olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin uluslararası göç istatistiklerini yayımladı.
Buna göre, Türkiye’ye göç edenlerin sayısı 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 35,9 azalarak 316 bin 456 kişi oldu. Bunların yüzde 54,2’sini erkekler, yüzde 45,8’ini ise kadınlar oluşturdu.
Türkiye’den yurt dışına göç eden kişi sayısı ise geçen yıl 2022’ye göre yüzde 53 artışla 714 bin 579 olarak kayıtlara geçti.
Bu nüfusun yüzde 55,2’si erkeklerden, yüzde 44,8’i kadınlardan oluştu.
Türkiye’den yurt dışına giden nüfusun 291 bin 377’si Türk vatandaşıyken, 423 bin 202’sinin yabancı uyruklu olduğu belirlendi.
Türkiye’den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında ise en fazla göçün yüzde 15 ile 25-29 yaş grubunda olduğu belirlendi. Bunu yüzde 12,9 ile 30-34 ve yüzde 12,5 ile 20-24 yaş grubu takip etti.Türkiye’ye 2023'te göç edenler yaş grubuna göre incelendiğinde, ilk sırada yüzde 12,7 ile 20-24 yaş grubu olduğu görüldü. Bunu yüzde 10,8 ile 25-29 ve yüzde 10,3 ile 15-19 yaş grubundakiler izledi.
Türkiye’ye 2023 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 29,2 ile en fazla göç alan il İstanbul oldu. İstanbul’u yüzde 9,5 ile Antalya, yüzde 6,5 ile Ankara, yüzde 4,9 ile Mersin ve yüzde 4,4 ile Bursa izledi.
Türkiye’den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise yüzde 36,4 ile İstanbul’un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul'u yüzde 10 ile Antalya, yüzde 7,1 ile Ankara, yüzde 3,5 ile İzmir ve yüzde 2,6 ile Bursa takip etti.
Bunu yüzde 15,7 ile Irak, yüzde 8,3 ile Afganistan, yüzde 6,5 ile İran ve yüzde 4,9 ile Türkmenistan izledi.
Ülkeye 2023’te gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 13,2 ile Rusya Federasyonu vatandaşları aldı. Bu ülkenin ardından yüzde 8,2 ile Azerbaycan, yüzde 7,3 ile Türkmenistan, yüzde 6,7 ile İran ve yüzde 5,9 ile Afganistan vatandaşları geldi. Türkiye’den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı da yüzde 17 ile Rusya Federasyonu vatandaşları aldı.