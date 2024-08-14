https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/iki-grup-arasinda-sozlu-tartisma-buyudu-marmarayda-guvenlik-gorevlisinin-silahini-almaya-calisti--1086820910.html
İki grup arasında sözlü tartışma büyüdü: Marmaray'da güvenlik görevlisinin silahını almaya çalıştı
İki grup arasında sözlü tartışma büyüdü: Marmaray'da güvenlik görevlisinin silahını almaya çalıştı
Sputnik Türkiye
Pendik Marmaray istasyonunda çıkan kavgada bir kişi güvenlik görevlisinin silahını alıp karşı gruba sıkmak istedi. Yaşananlar vatandaşın cep telefonu... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T10:03+0300
2024-08-14T10:03+0300
2024-08-14T10:03+0300
yaşam
marmaray
güvenlik görevlisi
silah
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yumruklu kavga
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Dün akşam saatlerinde Pendik Marmaray istasyonunda iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Sözlü kavgaya bir anda yumruklar ve tekmeler dahil oldu. Kavga esnasında bir kişi Marmaray Pendik İstasyonunda görevli güvenlik görevlisinin silahını almaya çalıştı. Tren bekleyen yolcular ve Marmaray istasyonunda bulunan güvenlik görevlileri tarafından kavgaya müdahale edilerek kişi durdurulmaya çalışıldı. Yaşanılan anlar, orada bulunan bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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pendikte silahlı kavga, güvenliğin silahı alındı,
pendikte silahlı kavga, güvenliğin silahı alındı,
İki grup arasında sözlü tartışma büyüdü: Marmaray'da güvenlik görevlisinin silahını almaya çalıştı
Pendik Marmaray istasyonunda çıkan kavgada bir kişi güvenlik görevlisinin silahını alıp karşı gruba sıkmak istedi. Yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Dün akşam saatlerinde Pendik Marmaray istasyonunda iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Sözlü kavgaya bir anda yumruklar ve tekmeler dahil oldu. Kavga esnasında bir kişi Marmaray Pendik İstasyonunda görevli güvenlik görevlisinin silahını almaya çalıştı.
Tren bekleyen yolcular ve Marmaray istasyonunda bulunan güvenlik görevlileri tarafından kavgaya müdahale edilerek kişi durdurulmaya çalışıldı. Yaşanılan anlar, orada bulunan bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.