https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/iki-grup-arasinda-sozlu-tartisma-buyudu-marmarayda-guvenlik-gorevlisinin-silahini-almaya-calisti--1086820910.html

İki grup arasında sözlü tartışma büyüdü: Marmaray'da güvenlik görevlisinin silahını almaya çalıştı

İki grup arasında sözlü tartışma büyüdü: Marmaray'da güvenlik görevlisinin silahını almaya çalıştı

Sputnik Türkiye

Pendik Marmaray istasyonunda çıkan kavgada bir kişi güvenlik görevlisinin silahını alıp karşı gruba sıkmak istedi. Yaşananlar vatandaşın cep telefonu... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T10:03+0300

2024-08-14T10:03+0300

2024-08-14T10:03+0300

yaşam

marmaray

güvenlik görevlisi

silah

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yumruklu kavga

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Dün akşam saatlerinde Pendik Marmaray istasyonunda iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Sözlü kavgaya bir anda yumruklar ve tekmeler dahil oldu. Kavga esnasında bir kişi Marmaray Pendik İstasyonunda görevli güvenlik görevlisinin silahını almaya çalıştı. Tren bekleyen yolcular ve Marmaray istasyonunda bulunan güvenlik görevlileri tarafından kavgaya müdahale edilerek kişi durdurulmaya çalışıldı. Yaşanılan anlar, orada bulunan bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Sputnik Türkiye

pendikte silahlı kavga, güvenliğin silahı alındı,