https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/eskisehirdeki-bicakli-saldirgan-kendisini-bir-oyun-kahramani-olarak-gormus-1086820103.html
Eskişehir'deki bıçaklı saldırgan: 'Kendisini bir oyun kahramanı olarak görmüş'
Eskişehir'deki bıçaklı saldırgan: 'Kendisini bir oyun kahramanı olarak görmüş'
Sputnik Türkiye
Eskişehir'de bıçakla çay bahçesinde oturanlara saldıran ve yaralanmalarına sebep olan Arda K. tutuklandı. Uzmanlar sürekli oyun oynadığı iddia edilen gencin... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T09:41+0300
2024-08-14T09:41+0300
2024-08-14T09:41+0300
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oyun
psikoloji
genç
saldırı
bıçaklı saldırı
bilgisayar
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18 yaşındaki Arda K., Eskişehir Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde bulunan Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda çay bahçesinde oturan şahıslara bıçakla saldırmıştı.Gencin bu saldırıyı neden gerçekleştirdiğine dair birçok iddia ortaya atılsa da, incelemeler sürüyor.'Gerçeklik algısı gidiyor'Hürriyet'e konuşan Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Neslihan İnal “Şiddet içerikli oyun oynayan insanlarda öfke sorununun arttığı bilimsel bir gerçek. Ancak bu olayı sadece bununla açıklayamayız. Burada bir düşünce sürecinin ve gerçeklik algısının bozulması var. Saldırgan kafasında bir senaryo kurup bunu gerçekleştirmiş. Bu ergenin çok uzun süreler şiddet içerikli bir oyun oynadığını, uyku yoksunluğu sonrası gerçeklik algısının bozulduğunu tahmin ediyorum" dedi.'Kendisini oyun kahramanı sanıyor'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/eskisehirde-5-kisiyi-bicaklayan-saldirganin-arkadasi-konustu-kedilere-tekme-atiyorum-diyordu-1086809334.html
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eskişehir, oyun, psikoloji, genç, saldırı, bıçaklı saldırı, bilgisayar
eskişehir, oyun, psikoloji, genç, saldırı, bıçaklı saldırı, bilgisayar
Eskişehir'deki bıçaklı saldırgan: 'Kendisini bir oyun kahramanı olarak görmüş'
Eskişehir'de bıçakla çay bahçesinde oturanlara saldıran ve yaralanmalarına sebep olan Arda K. tutuklandı. Uzmanlar sürekli oyun oynadığı iddia edilen gencin, gerçeklik algısını yitirdiğini söyledi ve "Kendisini bir oyun kahramanı olarak görmüş" dedi.
18 yaşındaki Arda K., Eskişehir Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde bulunan Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda çay bahçesinde oturan şahıslara bıçakla saldırmıştı.
Gencin bu saldırıyı neden gerçekleştirdiğine dair birçok iddia ortaya atılsa da, incelemeler sürüyor.
'Gerçeklik algısı gidiyor'
Hürriyet'e konuşan Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Neslihan İnal “Şiddet içerikli oyun oynayan insanlarda öfke sorununun arttığı bilimsel bir gerçek. Ancak bu olayı sadece bununla açıklayamayız. Burada bir düşünce sürecinin ve gerçeklik algısının bozulması var. Saldırgan kafasında bir senaryo kurup bunu gerçekleştirmiş. Bu ergenin çok uzun süreler şiddet içerikli bir oyun oynadığını, uyku yoksunluğu sonrası gerçeklik algısının bozulduğunu tahmin ediyorum" dedi.
'Kendisini oyun kahramanı sanıyor'
Kendisini bir ‘oyun kahramanı’ olarak görmüş. Bu duruma ‘kişinin kendini oldukça önemli, güçlü veya ünlü olarak algılaması anlamına gelen ‘grandiyöz sanrı’ diyoruz. Mavi Balina gibi oyunlarda suç işleyen, kendisine ya da çevresine zarar veren çocukları gördük. Bu oyunları tercih eden çocuklar genellikle ödülden hoşlanır. Aileler sınırları iyi çizmeli. Bir çocuğun gece gündüz oyun oynamasına hele ki şiddet içeriklerine maruz kalmasına izin verilmemeli.”