https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/eskisehirdeki-bicakli-saldirgan-kendisini-bir-oyun-kahramani-olarak-gormus-1086820103.html

Eskişehir'deki bıçaklı saldırgan: 'Kendisini bir oyun kahramanı olarak görmüş'

Eskişehir'deki bıçaklı saldırgan: 'Kendisini bir oyun kahramanı olarak görmüş'

Sputnik Türkiye

Eskişehir'de bıçakla çay bahçesinde oturanlara saldıran ve yaralanmalarına sebep olan Arda K. tutuklandı. Uzmanlar sürekli oyun oynadığı iddia edilen gencin... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T09:41+0300

2024-08-14T09:41+0300

2024-08-14T09:41+0300

türkiye

eskişehir

oyun

psikoloji

genç

saldırı

bıçaklı saldırı

bilgisayar

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18 yaşındaki Arda K., Eskişehir Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde bulunan Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda çay bahçesinde oturan şahıslara bıçakla saldırmıştı.Gencin bu saldırıyı neden gerçekleştirdiğine dair birçok iddia ortaya atılsa da, incelemeler sürüyor.'Gerçeklik algısı gidiyor'Hürriyet'e konuşan Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Neslihan İnal “Şiddet içerikli oyun oynayan insanlarda öfke sorununun arttığı bilimsel bir gerçek. Ancak bu olayı sadece bununla açıklayamayız. Burada bir düşünce sürecinin ve gerçeklik algısının bozulması var. Saldırgan kafasında bir senaryo kurup bunu gerçekleştirmiş. Bu ergenin çok uzun süreler şiddet içerikli bir oyun oynadığını, uyku yoksunluğu sonrası gerçeklik algısının bozulduğunu tahmin ediyorum" dedi.'Kendisini oyun kahramanı sanıyor'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/eskisehirde-5-kisiyi-bicaklayan-saldirganin-arkadasi-konustu-kedilere-tekme-atiyorum-diyordu-1086809334.html

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eskişehir, oyun, psikoloji, genç, saldırı, bıçaklı saldırı, bilgisayar