https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/fransa-olimpiyatlar-icin-belirlenen-butceyi-asti-halk-tepki-gosterdi-1086854835.html

Fransa, olimpiyatlar için belirlenen bütçeyi aştı: Halk tepki gösterdi

Fransa, olimpiyatlar için belirlenen bütçeyi aştı: Halk tepki gösterdi

Sputnik Türkiye

33. Yaz Olimpiyat Oyunları Fransa'nın başkenti Paris'te tamamlandı. Ancak Fransa hükümeti hakkındaki tartışmalar bitmedi. 6,2 milyar euroluk bütçeyi aşarak... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T22:17+0300

2024-08-14T22:17+0300

2024-08-14T22:18+0300

dünya

olimpiyat oyunları

fransa

paris

olimpiyat köyü

hastane

seine nehri

bulaşıcı hastalık

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Paris’te 24 Temmuz’da başlayan Olimpiyat Oyunları’nın 11 Ağustos’ta sona ermesinin ardından ülkede zaten var olan sağlık krizi ve mali zorluklar daha da derinleşti. Fransa, Olimpiyat Oyunları için belirlenen 6,2 milyar euroluk bütçeyi aşarak, 4,6 milyar eurosu kamu kaynaklarından olmak üzere toplam 11 milyar euro harcadı.Seine Nehri su analizleri yüzmeye uygun çıkmadıSeine Nehri'nde yapılan 1.4 Milyar euroluk bakım çalışmasına rağmen su analizleri, suyun kalitesinin yüzmeye elverişli olmadığını ve insan sağlığını etkileyecek seviyede olduğunu gösterdi. Seine Nehri'nde yüzme yarışmasına katılan Belçikalı sporcu Claire Michel, yarışmalardan sonra hastalandığını ve diğer yarışmalara katılamayacağını açıklamıştı. İrlandalı sporcu Daniel Wiffen ise yüzme müsabakalarından 2 gün sonra acil bir şekilde hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınmıştı.Açılışta LGBT teması tepki gördüOlimpiyat Oyunları’nın açılışı sırasında yapılan gösterilerde Fransa birçok skandala imza atmıştı. Açılış töreninde sergilenen LGBT temalarının öne çıkarıldığı gösteriler, çoğu kişi tarafından dini değerlere hakaret olarak değerlendirilmişti. Olimpiyatlarda başörtülü sporculara getirilen yasak, dini özgürlükler konusunda büyük bir tepkiye yol açtı. Bu karar, birçok çevre tarafından sporda ayrımcılığın ve dışlayıcılığın bir örneği olarak görülerek eleştirildi.Başkent Paris’te yapılan Olimpiyat öncesi hazırlıklar, şehrin yoksul yüzünü gizleme çabasını da ortaya çıkardı. Evsizlerin ve yoksulların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde yapılan sosyal temizlik operasyonları, insan hakları savunucuları tarafından sert bir şekilde kınandı.Halktan olimpiyatlara harcanan paraya tepkiFransızlar, hükümetin Olimpiyat Oyunları’na harcadığı paraya tepki göstererek, bu paranın sağlık sistemine aktarılmasının daha iyi olacağını dile getirdi. Ülkede acil servisler yoğunluktan kapanmak durumunda kaldı.Sedyede bekleyen hastalar hayatlarını kaybettiNantes Üniversitesi Hastanesi’nin acil servisinde yaşanan skandal ölümler gündem yarattı. Son üç hafta içinde, 4 hastanın acil serviste hayatını kaybettiği bildirildi. Hastaların 10 saat ile 52 saat arasında sedyede bekletildiği iddia edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/paris-hasta-etti-alman-yuzucu-olimpiyatlar-icin-sen-nehrinde-yarismasi-ardindan-hasta-oldu--1086732797.html

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paris

olimpiyat köyü

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