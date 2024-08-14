https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/fenerbahce-lille-maci-sonrasi-durum-degisti-uefa-turkiyenin-ulke-puanini-acikladi-1086817261.html
Fenerbahçe Lille maçı sonrası durum değişti: UEFA Türkiye'nin ülke puanını ve sıralamasını açıkladı
Fenerbahçe Lille maçı sonrası durum değişti: UEFA Türkiye'nin ülke puanını ve sıralamasını açıkladı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Lille ile 1-1 berabere kalarak Devler Ligi'ne veda etti. Fenerbahçe'nin... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T08:21+0300
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İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, İstanbul'daki rövanşta 90 dakikayı 1-0 önde tamamladı, ancak uzatmalarda Lille'in penaltıdan bulduğu golle maç 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hayallerine erken veda etti ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.Sarı-lacivertlilerin elde ettiği beraberlik, Türkiye'ye yalnızca 0.1 puan katkı sağladı. Buna karşın, Türkiye'nin en büyük rakibi Çekya'nın temsilcileri haftayı galibiyetlerle kapattı. Sparta Prag, FCSB karşısında 3-2 kazanırken, Slavia Prag ise Union Saint Gilloise'yi 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetlerle Çekya, ülke puanına 0.4 puan daha ekledi.Sonuç olarak, Türkiye'nin UEFA ülke puanı 35.100'e yükselirken, Çekya 35.750 puana ulaşarak 9. sıradaki yerini korudu. Türkiye ise 10. sırada yer almaya devam ediyor.Güncel UEFA ülke puanı sıralamasıFenerbahçe Avrupa Ligi'nde devam edecekŞampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında devam edecek. Sarı-lacivertliler, bu turnuvada başarılı olarak hem ülke puanına katkı sağlamayı hem de Avrupa'da üst düzey bir performans sergilemeyi hedefliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/kerem-akturkoglunun-fenerbahceye-haber-yolladigi-iddia-edildi-ali-koctan-cevap-geldi-1086815584.html
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Fenerbahçe Lille maçı sonrası durum değişti: UEFA Türkiye'nin ülke puanını ve sıralamasını açıkladı
08:21 14.08.2024 (güncellendi: 08:23 14.08.2024)
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Lille ile 1-1 berabere kalarak Devler Ligi'ne veda etti. Fenerbahçe'nin elenmesi sonrası gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Sarı-lacivertlilerin elde ettiği beraberlik, Türkiye'ye yalnızca 0.1 puan katkı sağladı.
İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, İstanbul'daki rövanşta 90 dakikayı 1-0 önde tamamladı, ancak uzatmalarda Lille'in penaltıdan bulduğu golle maç 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hayallerine erken veda etti ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Sarı-lacivertlilerin elde ettiği beraberlik, Türkiye'ye yalnızca 0.1 puan katkı sağladı. Buna karşın, Türkiye'nin en büyük rakibi Çekya'nın temsilcileri haftayı galibiyetlerle kapattı. Sparta Prag, FCSB karşısında 3-2 kazanırken, Slavia Prag ise Union Saint Gilloise'yi 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetlerle Çekya, ülke puanına 0.4 puan daha ekledi.
Sonuç olarak, Türkiye'nin UEFA ülke puanı 35.100'e yükselirken, Çekya 35.750 puana ulaşarak 9. sıradaki yerini korudu. Türkiye ise 10. sırada yer almaya devam ediyor.
Güncel UEFA ülke puanı sıralaması
Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde devam edecek
Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında devam edecek. Sarı-lacivertliler, bu turnuvada başarılı olarak hem ülke puanına katkı sağlamayı hem de Avrupa'da üst düzey bir performans sergilemeyi hedefliyor.