Atatürk'ün gençlik yıllarına ilişkin yeni belgeler bulundu: 'İlk defa karşılaştığımız bir şahsiyet'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'İzmir Alsancak Limanı satılıyor' iddiası: 'Ulusal güvenlik kaygılarının yaşanmasına neden oluyor'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Bodrum'da uğradığı saldırı sonucu kalp krizi geçiren Dr. Tezvar: Kum torbası olma niyetinde değiliz
12:05
84 dk
HABER MASASI
Paris 2024'e skandallar damga vurdu.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İmamoğlu'nun B planı ne?
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Egonu'ya ırkçı saldırı
17:41
2 dk
SESLİ HABER
Borçsuzluk belgesi uygulamasına düzenleme
17:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Türkiye'de yabancılara konut satışı geriledi
18:13
3 dk
SESLİ HABER
Musk’a röportaj veren Trump’tan ‘Putin’ mesajı
18:21
5 dk
SESLİ HABER
Depremde ölen annesinin yüzüğünü kaybetmişti: Mezarda özür diledi
18:32
3 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı asker: 'Bize sivilleri öldürme emri verildi'
18:41
3 dk
SESLİ HABER
ABD'li senatörden Zelenskiy’e övgü
18:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Samsun’da hasat başladı, motor tamircilerinin mesaisi yoğunlaştı
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Siber güvenlik uzmanından VPN uyarısı
19:31
3 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Sanal oyunlar tehlike saçıyor
19:39
3 dk
SESLİ HABER
Servis şoförü, çalıştığı fabrikayı soydu
19:47
2 dk
SESLİ HABER
Mevsimlik fındık işçilerinin çocuklarına eğitim ve sosyal destek
19:55
2 dk
SESLİ HABER
Sokak sokak gezerek babasını soruyor
20:03
2 dk
SESLİ HABER
En zengin 10 il belli oldu: İlk iki il şaşırtmadı
20:12
2 dk
SESLİ HABER
Diyarbakır fıstığı üreticisi, geçen seneye kıyasla verimden memnun
20:20
2 dk
SESLİ HABER
Serinlemek için girdi, 6 kiloluk levrekle çıktı
20:27
1 dk
SESLİ HABER
Sokak röportajında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ tutuklaması
20:36
2 dk
SESLİ HABER
O köyde her evde geri dönüşüm kutusu bulunuyor
20:44
2 dk
SESLİ HABER
Kaçak sünnet edilen çocuk kangren oldu, cinsel organı kesildi
20:54
2 dk
SESLİ HABER
Kira yüksekliğinde 3. sırada: Tahliye davalarında rekor artış
22:26
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Topuk dikeni hastalığına karşı neler yapılabilir?
22:33
2 dk
SESLİ HABER
Mahalleli biyogaz tesisi kurmak için destek bekliyor
22:43
3 dk
SESLİ HABER
Kasten öldürme suçundan yakalanan şahıstan ilginç soru: Ben ne yaptım?
22:53
1 dk
SESLİ HABER
Ameliyat olan doğuştan kataraktlı kızın dünyası aydınlandı
23:04
2 dk
ÖZEL HABER
Olimpiyatlara ev sahipliği yapmak fırsat mı masraf mı?
23:13
10 dk
SESLİ HABER
Fizik’te eksi not alan profesör, fizik bölümüne yerleşti
23:29
1 dk
SESLİ HABER
Altılı masa: Nasıl kuruldu, nasıl dağıldı?
23:37
9 dk
SESLİ HABER
Gümüşhane’de 8 yıldır su basan mezarlığın nakline başlandı
23:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HAYATI FİLM OLDU
Mezarı 6 kilitli kafesle korunuyor
07:21
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Türkiye’de kayıt dışı çalışan kadın sayısı yüzde 34,4’
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Trafik kazaları ve mağdurların hakları
12:05
82 dk
HABER MASASI
Tüm zamanların efsaneleşmiş olimpiyat sporcuları
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
TARİHTE BUGÜN
Seçim zaferleriyle dolu 23 yıl: AK Parti'nin dünü ve bugünü
18:15
18 dk
ÖZEL HABER
Vergi cenneti kabusu: Kimler için kuruldu, bugün hangi isimler paralarını taşıyor
18:46
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HAYATI FİLM OLDU
Mezarı 6 kilitli kafesle korunuyor
19:15
12 dk
SESLİ HABER
Olimpiyatlar bitti, skandallar bitmedi: Fransa ölümcül bakteriye maruz bıraktı
20:37
6 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/ataturkun-genclik-yillarina-iliskin-yeni-belgeler-bulundu-ilk-defa-karsilastigimiz-bir-sahsiyet-1086852084.html
Atatürk'ün gençlik yıllarına ilişkin yeni belgeler bulundu: 'İlk defa karşılaştığımız bir şahsiyet'
Atatürk'ün gençlik yıllarına ilişkin yeni belgeler bulundu: 'İlk defa karşılaştığımız bir şahsiyet'
Sputnik Türkiye
Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır'da Kolordu Komutanlığı yaptığı dönemde süt kardeşi Saime Hanım'la yaptığı yazışmalar gün yüzüne çıkarıldı. Doç. Dr. Kenan... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T20:46+0300
2024-08-14T20:46+0300
türkiye
mustafa kemal atatürk
atatürk
süt kardeşi
altınbaş üniversitesi
burdur mehmet akif ersoy üniversitesi
tarih
inkılap tarihi ve atatürkçülük
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0e/1086851727_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_527a5ce986feee2bb80f84acb4650282.jpg
Altınbaş Üniversitesi'nden Ortak Dersler Bölümü Öğretim Üyesi ve Tarihçi Doç. Dr. Kenan Özkan ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevilay Özer'in yaptığı çalışma ile Atatürk'ün gençlik yıllarına dair önemli belgeler bulundu. Yapılan arşiv çalışmasıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır Silvan'da Kolordo Komutanı olarak görev yaptığı dönemde süt kardeşi ile birbirlerine gönderdikleri mektuplar ortaya çıkarıldı.Çalışmaya dair bilgi veren Doç. Dr. Kenan Özkan, “Daha önce ATASE olarak bilinen Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, son düzenlemeden sonra Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı olarak bilinen arşivdeki belgelerin, devlet arşivlerine aktarılmasıyla birlikte Atatürk Fonu olarak özel bir fon düzenlendi. Biz arşiv çalışmaları esnasında bu belgelere tesadüf ettik ve üzerine bir akademik çalışma gerçekleştirme kararı aldık. Kıymetli meslektaşım, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevilay Özer ile birlikte bir çalışma gerçekleştirdik” dedi.Atatürk'ün hayatına dair önemli noktaları aydınlatıyorÇalışmanın Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına dair önemli bir dönemi aydınlattığını belirten Özkan, “Mustafa Kemal'in biyografisi üzerine halihazırda literatürde oldukça geniş külliyatlı bir çalışma listesi var fakat bu çalışmaların içerisinde Mustafa Kemal'in daha çok meslek hayatı ve daha çok meslekle ilgili zaferleri yer alıyor. Ancak çocukluk hayatına, ilk dönemlerine, ailesiyle olan ilişkilerine dair kısımlar biraz eksik. Bu mektup, daha çok bu alanı dolduran bir mahiyete sahip olması açısından bizim çalışmamıza kıymet katıyor. Biz bu biyografik alana bir katkı sağlamak amacıyla çalışmamızı gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.'Süt kardeşi ilk defa karşılaştığımız bir şahsiyet'Özkan, Atatürk ve süt kardeşi Saime Hanım arasındaki yazışmalara dair şu bilgileri verdi:Mektupta 18 yıldır görüşmediklerini belirtiyor“Saime Hanım'ın mektubu yazış nedeni de oldukça ilginç” diyen Kenan Özkan, “Saime Hanım'ın eşi Nejad Bey telsiz telgraf memuru ve mühendis. Gönüllü olarak 1. Dünya Savaşı'na katılmış ve görev yeri olarak da tayini Mustafa Kemal'in görev bölgesine çıkmış. Saime Hanım'ın mektupta aktardığı bilgilere göre 18 yıldır görüşmeyen iki süt kardeş, bu vesileyle birbiriyle temas kurmuş oluyorlar. Mustafa Kemal Paşa, Saime Hanım'ın Temmuz 16'da yazdığı mektuba, dönemin şartları, savaş ortamı nedeniyle ancak Ekim ayında yanıt verebiliyor. Yanıtta daha ayrıntılı bilgiler öğreniyoruz. İlk nasıl karşılaştıkları, tanıştıkları ve daha sonra çok uzun bir süre niye görüşemediklerine dair bu bilgiler bize Mustafa Kemal'in çocukluk ve ilk gençlik yıllarına dair eksik bilgilerimizi tamamlamak ya da var olan bilgileri teyit etmek adına çok önemli bir veri sunuyor” şeklinde konuştu.'Mustafa Kemal Paşa, nakdi yardımda bulunuyor'Süt kardeşlerin daha sonra görüştüklerine dair herhangi bir belge henüz bulamadıklarını belirten Özkan, “Ancak Nisan 1923'te, yani bu mektuplaşmadan uzun bir süre sonra Mustafa Kemal'in Saime Hanım'a bir aracı vasıtasıyla 100 lira civarında nakdi yardımda bulunduğuna arşivdeki belgelerden ulaşıyoruz. Bu da demek oluyor ki irtibatı koparmamışlar. Saime Hanım mektupta çok uzun yıllar görüşmediklerini ifade ediyor. Bu hasreti gidermek adına Mustafa Kemal'den imzalı bir fotoğrafını istiyor. Fakat cephede olan Mustafa Kemal Paşa, şartlar müsait olmadığı için talebini karşılayamıyor ve annesi ile kız kardeşinin o tarihlerde Akaretler'de ikamet ettiği bilgisini ve ev adresini veriyor. Onlardan bu arzusunu giderebileceğini söylüyor” dedi.'Atatürk'ün çevresine karşı hassasiyetini gösteriyor'Bu mektupların, Mustafa Kemal'in karakter özelliklerini anlamak açısından önemli olduğunu belirten Özkan, “Cephede olan Kolordu Komutanı Mustafa Kemal'in bütün bu mesai içerisinde süt kardeşinden gelen mektuba cevap verme hassasiyetini göstermesi ve yıllar sonra para yardımı talebini de olumlu şekilde karşılaması, ahde vefa ya da çevresindeki insanlarla yakın ilişiler kurma hassasiyetine sahip bir lider olduğunu anlamamız açısından kıymetli” diye konuştu.'Saime Hanım'ın yakınlarından irtibat bekliyoruz'Çalışmaları daha ileri boyuta taşıyabilmek adına çağrıda bulunan Özkan, “Saime Hanım'ın bu mektubu Mustafa Kemal'in biyografisi üzerine önemli bir boşluğu doldurdu. Tabi ki biz bu çalışmayı daha da devam ettirmek ve Mustafa Kemal'in özellikle hayatının ilk dönemlerine ait bilgi eksikliğini gidermek istiyoruz. Saime Hanım'ın günümüzde hayatta olan yakınları, aile dostları ya da çevresinden konu hakkında bilgisi olanlardan bu konuda katkı bekliyoruz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/ilber-ortayli-anlatti-ataturk-doneminde-sokak-kopekleri-sorunu-icin-hangi-tedbirler-alindi-1086099265.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0e/1086851727_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_37a555388854f8902ead02dee810c80d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mustafa kemal atatürk, atatürk, süt kardeşi, altınbaş üniversitesi, burdur mehmet akif ersoy üniversitesi, tarih, inkılap tarihi ve atatürkçülük
mustafa kemal atatürk, atatürk, süt kardeşi, altınbaş üniversitesi, burdur mehmet akif ersoy üniversitesi, tarih, inkılap tarihi ve atatürkçülük

Atatürk'ün gençlik yıllarına ilişkin yeni belgeler bulundu: 'İlk defa karşılaştığımız bir şahsiyet'

20:46 14.08.2024
© İHA / MUHAMMED SARGIN-AW267452Atatürk'ün Diyarbakır'da Kolordu Komutanlığı yaptığı dönemde süt kardeşi Saime Hanım'la yaptığı yazışmalar gün yüzüne çıkarıldı.
Atatürk'ün Diyarbakır'da Kolordu Komutanlığı yaptığı dönemde süt kardeşi Saime Hanım'la yaptığı yazışmalar gün yüzüne çıkarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
© İHA / MUHAMMED SARGIN-AW267452
Abone ol
Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır'da Kolordu Komutanlığı yaptığı dönemde süt kardeşi Saime Hanım'la yaptığı yazışmalar gün yüzüne çıkarıldı. Doç. Dr. Kenan Özkan ve Prof. Dr. Sevilay Özer'in birlikte yürüttükleri çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılan belgeler sayesinde Atatürk'ün ilk gençlik dönemine ait önemli bilgiler elde edildi.
Altınbaş Üniversitesi'nden Ortak Dersler Bölümü Öğretim Üyesi ve Tarihçi Doç. Dr. Kenan Özkan ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevilay Özer'in yaptığı çalışma ile Atatürk'ün gençlik yıllarına dair önemli belgeler bulundu.
Yapılan arşiv çalışmasıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır Silvan'da Kolordo Komutanı olarak görev yaptığı dönemde süt kardeşi ile birbirlerine gönderdikleri mektuplar ortaya çıkarıldı.
Çalışmaya dair bilgi veren Doç. Dr. Kenan Özkan, “Daha önce ATASE olarak bilinen Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, son düzenlemeden sonra Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı olarak bilinen arşivdeki belgelerin, devlet arşivlerine aktarılmasıyla birlikte Atatürk Fonu olarak özel bir fon düzenlendi. Biz arşiv çalışmaları esnasında bu belgelere tesadüf ettik ve üzerine bir akademik çalışma gerçekleştirme kararı aldık. Kıymetli meslektaşım, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevilay Özer ile birlikte bir çalışma gerçekleştirdik” dedi.

Atatürk'ün hayatına dair önemli noktaları aydınlatıyor

Çalışmanın Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına dair önemli bir dönemi aydınlattığını belirten Özkan, “Mustafa Kemal'in biyografisi üzerine halihazırda literatürde oldukça geniş külliyatlı bir çalışma listesi var fakat bu çalışmaların içerisinde Mustafa Kemal'in daha çok meslek hayatı ve daha çok meslekle ilgili zaferleri yer alıyor. Ancak çocukluk hayatına, ilk dönemlerine, ailesiyle olan ilişkilerine dair kısımlar biraz eksik. Bu mektup, daha çok bu alanı dolduran bir mahiyete sahip olması açısından bizim çalışmamıza kıymet katıyor. Biz bu biyografik alana bir katkı sağlamak amacıyla çalışmamızı gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

'Süt kardeşi ilk defa karşılaştığımız bir şahsiyet'

Özkan, Atatürk ve süt kardeşi Saime Hanım arasındaki yazışmalara dair şu bilgileri verdi:

Mektuplar, Mustafa Kemal Paşa'nın süt kardeşi olarak ilk defa karşılaştığımız bir şahsiyet tarafından, Saime Hanım tarafından 1916 yılı Temmuz ayı içerisinde kaleme alınmış. O tarihlerde Mustafa Kemal Paşa, ikinci orduya bağlı olarak 16. Kolordu Komutanı vazifesiyle Diyarbakır Silvan'da görev yapıyor. Mustafa Kemal'e ‘süt hemşireniz' hitabıyla biten bir mektup göndermiş. Daha önce Mustafa Kemal Paşa'nın Enver Behnan Şapolyo'nun 1954'te Mustafa Kemal'in biyografisi üzerine yazdığı çalışmadan, kız kardeşi Makbule Hanım'ın anlatılarından yola çıkarak Ümmügül isimli bir sütannesinin olduğunu biliyorduk. Fakat bir süt kardeşinin varlığından haberdar değildik. Bu mektubun sonundaki hitapla Mustafa Kemal'in Kuleli'de bir bölgede ikamet eden bir süt hemşiresinin olduğu anlaşılıyor. Fakat aile aslen Mustafa Kemal gibi Tırhalalı.

Mektupta 18 yıldır görüşmediklerini belirtiyor

Saime Hanım'ın mektubu yazış nedeni de oldukça ilginç” diyen Kenan Özkan, “Saime Hanım'ın eşi Nejad Bey telsiz telgraf memuru ve mühendis. Gönüllü olarak 1. Dünya Savaşı'na katılmış ve görev yeri olarak da tayini Mustafa Kemal'in görev bölgesine çıkmış. Saime Hanım'ın mektupta aktardığı bilgilere göre 18 yıldır görüşmeyen iki süt kardeş, bu vesileyle birbiriyle temas kurmuş oluyorlar. Mustafa Kemal Paşa, Saime Hanım'ın Temmuz 16'da yazdığı mektuba, dönemin şartları, savaş ortamı nedeniyle ancak Ekim ayında yanıt verebiliyor. Yanıtta daha ayrıntılı bilgiler öğreniyoruz. İlk nasıl karşılaştıkları, tanıştıkları ve daha sonra çok uzun bir süre niye görüşemediklerine dair bu bilgiler bize Mustafa Kemal'in çocukluk ve ilk gençlik yıllarına dair eksik bilgilerimizi tamamlamak ya da var olan bilgileri teyit etmek adına çok önemli bir veri sunuyor” şeklinde konuştu.

'Mustafa Kemal Paşa, nakdi yardımda bulunuyor'

Süt kardeşlerin daha sonra görüştüklerine dair herhangi bir belge henüz bulamadıklarını belirten Özkan, “Ancak Nisan 1923'te, yani bu mektuplaşmadan uzun bir süre sonra Mustafa Kemal'in Saime Hanım'a bir aracı vasıtasıyla 100 lira civarında nakdi yardımda bulunduğuna arşivdeki belgelerden ulaşıyoruz. Bu da demek oluyor ki irtibatı koparmamışlar. Saime Hanım mektupta çok uzun yıllar görüşmediklerini ifade ediyor. Bu hasreti gidermek adına Mustafa Kemal'den imzalı bir fotoğrafını istiyor. Fakat cephede olan Mustafa Kemal Paşa, şartlar müsait olmadığı için talebini karşılayamıyor ve annesi ile kız kardeşinin o tarihlerde Akaretler'de ikamet ettiği bilgisini ve ev adresini veriyor. Onlardan bu arzusunu giderebileceğini söylüyor” dedi.

'Atatürk'ün çevresine karşı hassasiyetini gösteriyor'

Bu mektupların, Mustafa Kemal'in karakter özelliklerini anlamak açısından önemli olduğunu belirten Özkan, “Cephede olan Kolordu Komutanı Mustafa Kemal'in bütün bu mesai içerisinde süt kardeşinden gelen mektuba cevap verme hassasiyetini göstermesi ve yıllar sonra para yardımı talebini de olumlu şekilde karşılaması, ahde vefa ya da çevresindeki insanlarla yakın ilişiler kurma hassasiyetine sahip bir lider olduğunu anlamamız açısından kıymetli” diye konuştu.

'Saime Hanım'ın yakınlarından irtibat bekliyoruz'

Çalışmaları daha ileri boyuta taşıyabilmek adına çağrıda bulunan Özkan, “Saime Hanım'ın bu mektubu Mustafa Kemal'in biyografisi üzerine önemli bir boşluğu doldurdu. Tabi ki biz bu çalışmayı daha da devam ettirmek ve Mustafa Kemal'in özellikle hayatının ilk dönemlerine ait bilgi eksikliğini gidermek istiyoruz. Saime Hanım'ın günümüzde hayatta olan yakınları, aile dostları ya da çevresinden konu hakkında bilgisi olanlardan bu konuda katkı bekliyoruz” dedi.
İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2024
YAŞAM
İlber Ortaylı anlattı: Atatürk döneminde sokak köpekleri sorunu için hangi tedbirler alındı?
22 Temmuz, 11:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала