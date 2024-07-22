https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/ilber-ortayli-anlatti-ataturk-doneminde-sokak-kopekleri-sorunu-icin-hangi-tedbirler-alindi-1086099265.html
İlber Ortaylı anlattı: Atatürk döneminde sokak köpekleri sorunu için hangi tedbirler alındı?
İlber Ortaylı anlattı: Atatürk döneminde sokak köpekleri sorunu için hangi tedbirler alındı?
Sputnik Türkiye
Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Atatürk döneminde kuduz vakalarını önlemek amacıyla sokak köpeklerine yönelik tedbirlerin alındığını belirterek, "13... 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T11:18+0300
2024-07-22T11:18+0300
2024-07-22T11:18+0300
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Sokak hayvanları yasa tasarısı tartışılmaya devam ederken, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Atatürk döneminde meselenin çözümüne yönelik alınan tedbirleri anlattı.Haber Global'e konuşan Ortaylı, "Sokaklarda gezinen sürülerin kuduz salgını saldığı açıkça söylenir" diyerek, "İtlaf emri her zaman verilir. Anadolu'dan hayvanlarla köpekler getirilir, sonra atılır. Bu adetidir milletin. O şehirler bir sürü köpek sürüsü ile dolar. Üreme olur, kontrol yapılamaz" ifadelerini kullandı.Atatürk döneminde 13 Haziran 1932 tarihli genelgeye göre, sahipsiz olan bütün köpeklerin itlaf edilmesinin kararlaştırıldığını hatırlatan Ortaylı, "Herhalde Atatürk köpeklerle uğraşmıyor. Köpeklerde her zaman kuduz tehlikesi vardır. Hala tedavisi mümkün olmayan, önlenmesi mümkün olan bir hastalıktır" dedi.Meclis'teki tartışmaların rahatsız edici olduğunu belirten Ortaylı, hayvanseverlik ve halk sağlığı arasında bir denge kurulması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:"Ben ilericiyim, hayvan severim, yok bilmem neciyim...' Meclis'teki manzara çok rahatsız edici. Çeteleşen köpekler, çocuklara da ihtiyarlara da saldırıyor. Bir şekilde kontrol edilecek. Tabii ki kısırlaştırılacak. Belediyeler işleri yapamadıkça böyle kavga çıkarıyorlar. Gerçekten kuduz taşıyanlar tespit edilir, onun için uyutma olabilir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/kulunk-evlatlari-kopek-saldirisi-sonucu-parcalanmis-vatandasimiz-da-bu-modele-riza-gostermez--1085979696.html
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sokak köpekleri yasası,sokak hayvanları yasası,sokak köpeklerine ne olacak
sokak köpekleri yasası,sokak hayvanları yasası,sokak köpeklerine ne olacak
İlber Ortaylı anlattı: Atatürk döneminde sokak köpekleri sorunu için hangi tedbirler alındı?
Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Atatürk döneminde kuduz vakalarını önlemek amacıyla sokak köpeklerine yönelik tedbirlerin alındığını belirterek, "13 Haziran 1932 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan genelgeye göre, 'sahipsiz ve maskesiz dolaşan köpeklerin itlaf edilmesi' kararlaştırılmıştı. Temel gerekçe, kuduz riskini en aza indirmekti" dedi.
Sokak hayvanları yasa tasarısı tartışılmaya devam ederken, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Atatürk döneminde meselenin çözümüne yönelik alınan tedbirleri anlattı.
Haber Global'e konuşan Ortaylı, "Sokaklarda gezinen sürülerin kuduz salgını saldığı açıkça söylenir" diyerek, "İtlaf emri her zaman verilir. Anadolu'dan hayvanlarla köpekler getirilir, sonra atılır. Bu adetidir milletin. O şehirler bir sürü köpek sürüsü ile dolar. Üreme olur, kontrol yapılamaz" ifadelerini kullandı.
Atatürk döneminde 13 Haziran 1932 tarihli genelgeye göre, sahipsiz olan bütün köpeklerin itlaf edilmesinin kararlaştırıldığını hatırlatan Ortaylı, "Herhalde Atatürk köpeklerle uğraşmıyor. Köpeklerde her zaman kuduz tehlikesi vardır. Hala tedavisi mümkün olmayan, önlenmesi mümkün olan bir hastalıktır" dedi.
Meclis'teki tartışmaların rahatsız edici olduğunu belirten Ortaylı, hayvanseverlik ve halk sağlığı arasında bir denge kurulması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Ben ilericiyim, hayvan severim, yok bilmem neciyim...' Meclis'teki manzara çok rahatsız edici. Çeteleşen köpekler, çocuklara da ihtiyarlara da saldırıyor. Bir şekilde kontrol edilecek. Tabii ki kısırlaştırılacak. Belediyeler işleri yapamadıkça böyle kavga çıkarıyorlar. Gerçekten kuduz taşıyanlar tespit edilir, onun için uyutma olabilir."