https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/almanyada-kuzey-akim-sabotajinin-olasi-faili-hakkinda-tutuklama-emri-cikti-1086824494.html

Almanya’da, Kuzey Akım sabotajının olası faili hakkında tutuklama emri çıktı

Almanya’da, Kuzey Akım sabotajının olası faili hakkında tutuklama emri çıktı

Sputnik Türkiye

Almanya Başsavcılığı’nın, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırıya karıştığından şüphelenilen ve Polonya'da yaşayan Ukraynalı bir dalış eğitmeni... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T11:19+0300

2024-08-14T11:19+0300

2024-08-14T11:23+0300

dünya

kuzey akım

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ukrayna

polonya

rusya

tutuklama emri

sabotaj

saldırı

fail

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Alman medyasının aktardığına göre, Almanya Başsavcılığı geçen Haziran ayında, bir fotoğraftan teşhis edildiği iddia edilen Vladimir Z. hakkında çıkarılan tutuklama emrini Polonya’ya iletti. Söz konusu fotoğraf, şüphelinin Citroen marka otomobille aşırı hız yaptığı sırada trafik kamerası tarafından çekildiği bildirildi. Kuzey Akım terör saldırısına karıştığı iddia edilen bir sabotaj grubunun 8 Eylül 2022 tarihinde Rügen Adası’nda bu otomobille hareket ettiği belirtildi.Bu bilginin, arabada bir grup Ukraynalı gören görgü tanıkları tarafından doğrulandığı iddia edildi. Gazeteciler, Polonya'da bulunan Vladimir Z. ile iletişim kurmayı başardı ancak kendisi terör saldırısına karıştığı suçlamalarını reddetti. Polonyalı yetkililerin, Pruszków kentinde oturan şüpheliyi bir ‘kahraman’ olarak gördükleri için şimdi zor durumda olduğu ifade edildi.Alman medya, soruşturma yürüten makamlardaki kaynaklarına atıfla, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırının 2014’te planlandığını öne sürmüştü. Kırım Rusya’ya bağlanmadan önce Ukraynalı sabotaj grubunun bu saldırı için hazırlık çalışmaları başlattığı iddia edilmişti. Soruşturmanın gidişatıyla ilgili bilgi sahibi olan bir kaynak, Andromeda adlı yelkenli gemi ve mürettebatının Kuzey Akım sabotajına karıştığını doğrulayan yeni kanıtların ortaya çıktığını dile getirmişti.Baltık Denizi'nin altından geçen Kuzey Akım boru hatlarına Eylül 2022'de düzenlenen sabotaj, Rusya ile Almanya'yı birbirine bağlayan enerji hatlarında büyük hasara yol açmıştı. Almanya'nın yanı sıra Danimarka ve İsveç'teki kurumlar, sabotaja ilişkin soruşturma başlatmıştı.Rusya defalarca Almanya, İsveç ve Danimarka'dan soruşturma materyallerine erişim izni vermelerini talep etmiş, ancak şu ana kadar bu üç ülkeden hiçbirinin erişim sağlamadığını bildirmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir terör eylemi gerçekleştirilmiş olmasına rağmen Batı'da hiç kimsenin Kuzey Akım sabotajını soruşturmadığını söylemişti. Putin, Rusya'nın soruşturmaya katılmak için yaptığı tüm başvurularının göz ardı edildiğini kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/alman-medyasindan-iddia-scholz-2020de-abdye-kuzey-akim-2-icin-gizli-bir-anlasma-onerdi-1085064910.html

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