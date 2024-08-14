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Almanya’da, Kuzey Akım sabotajının olası faili hakkında tutuklama emri çıktı
Almanya’da, Kuzey Akım sabotajının olası faili hakkında tutuklama emri çıktı
Sputnik Türkiye
Almanya Başsavcılığı’nın, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırıya karıştığından şüphelenilen ve Polonya'da yaşayan Ukraynalı bir dalış eğitmeni... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T11:19+0300
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dünya
kuzey akım
almanya
ukrayna
polonya
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tutuklama emri
sabotaj
saldırı
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Alman medyasının aktardığına göre, Almanya Başsavcılığı geçen Haziran ayında, bir fotoğraftan teşhis edildiği iddia edilen Vladimir Z. hakkında çıkarılan tutuklama emrini Polonya’ya iletti. Söz konusu fotoğraf, şüphelinin Citroen marka otomobille aşırı hız yaptığı sırada trafik kamerası tarafından çekildiği bildirildi. Kuzey Akım terör saldırısına karıştığı iddia edilen bir sabotaj grubunun 8 Eylül 2022 tarihinde Rügen Adası’nda bu otomobille hareket ettiği belirtildi.Bu bilginin, arabada bir grup Ukraynalı gören görgü tanıkları tarafından doğrulandığı iddia edildi. Gazeteciler, Polonya'da bulunan Vladimir Z. ile iletişim kurmayı başardı ancak kendisi terör saldırısına karıştığı suçlamalarını reddetti. Polonyalı yetkililerin, Pruszków kentinde oturan şüpheliyi bir ‘kahraman’ olarak gördükleri için şimdi zor durumda olduğu ifade edildi.Alman medya, soruşturma yürüten makamlardaki kaynaklarına atıfla, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırının 2014’te planlandığını öne sürmüştü. Kırım Rusya’ya bağlanmadan önce Ukraynalı sabotaj grubunun bu saldırı için hazırlık çalışmaları başlattığı iddia edilmişti. Soruşturmanın gidişatıyla ilgili bilgi sahibi olan bir kaynak, Andromeda adlı yelkenli gemi ve mürettebatının Kuzey Akım sabotajına karıştığını doğrulayan yeni kanıtların ortaya çıktığını dile getirmişti.Baltık Denizi'nin altından geçen Kuzey Akım boru hatlarına Eylül 2022'de düzenlenen sabotaj, Rusya ile Almanya'yı birbirine bağlayan enerji hatlarında büyük hasara yol açmıştı. Almanya'nın yanı sıra Danimarka ve İsveç'teki kurumlar, sabotaja ilişkin soruşturma başlatmıştı.Rusya defalarca Almanya, İsveç ve Danimarka'dan soruşturma materyallerine erişim izni vermelerini talep etmiş, ancak şu ana kadar bu üç ülkeden hiçbirinin erişim sağlamadığını bildirmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir terör eylemi gerçekleştirilmiş olmasına rağmen Batı'da hiç kimsenin Kuzey Akım sabotajını soruşturmadığını söylemişti. Putin, Rusya'nın soruşturmaya katılmak için yaptığı tüm başvurularının göz ardı edildiğini kaydetmişti.
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kuzey akım, almanya, ukrayna, polonya, rusya, tutuklama emri, sabotaj, saldırı, fail, şüpheli, baltık denizi, danimarka, isveç, vladimir putin
kuzey akım, almanya, ukrayna, polonya, rusya, tutuklama emri, sabotaj, saldırı, fail, şüpheli, baltık denizi, danimarka, isveç, vladimir putin

Almanya’da, Kuzey Akım sabotajının olası faili hakkında tutuklama emri çıktı

11:19 14.08.2024 (güncellendi: 11:23 14.08.2024)
© Sputnik / Командование обороны ДанииKuzey Akım 1
Kuzey Akım 1 - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
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Almanya Başsavcılığı’nın, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırıya karıştığından şüphelenilen ve Polonya'da yaşayan Ukraynalı bir dalış eğitmeni hakkında tutuklama emri çıkardığı belirtildi.
Alman medyasının aktardığına göre, Almanya Başsavcılığı geçen Haziran ayında, bir fotoğraftan teşhis edildiği iddia edilen Vladimir Z. hakkında çıkarılan tutuklama emrini Polonya’ya iletti. Söz konusu fotoğraf, şüphelinin Citroen marka otomobille aşırı hız yaptığı sırada trafik kamerası tarafından çekildiği bildirildi. Kuzey Akım terör saldırısına karıştığı iddia edilen bir sabotaj grubunun 8 Eylül 2022 tarihinde Rügen Adası’nda bu otomobille hareket ettiği belirtildi.
Bu bilginin, arabada bir grup Ukraynalı gören görgü tanıkları tarafından doğrulandığı iddia edildi. Gazeteciler, Polonya'da bulunan Vladimir Z. ile iletişim kurmayı başardı ancak kendisi terör saldırısına karıştığı suçlamalarını reddetti. Polonyalı yetkililerin, Pruszków kentinde oturan şüpheliyi bir kahraman olarak gördükleri için şimdi zor durumda olduğu ifade edildi.
Alman medya, soruşturma yürüten makamlardaki kaynaklarına atıfla, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırının 2014’te planlandığını öne sürmüştü. Kırım Rusya’ya bağlanmadan önce Ukraynalı sabotaj grubunun bu saldırı için hazırlık çalışmaları başlattığı iddia edilmişti. Soruşturmanın gidişatıyla ilgili bilgi sahibi olan bir kaynak, Andromeda adlı yelkenli gemi ve mürettebatının Kuzey Akım sabotajına karıştığını doğrulayan yeni kanıtların ortaya çıktığını dile getirmişti.
Baltık Denizi'nin altından geçen Kuzey Akım boru hatlarına Eylül 2022'de düzenlenen sabotaj, Rusya ile Almanya'yı birbirine bağlayan enerji hatlarında büyük hasara yol açmıştı. Almanya'nın yanı sıra Danimarka ve İsveç'teki kurumlar, sabotaja ilişkin soruşturma başlatmıştı.
Rusya defalarca Almanya, İsveç ve Danimarka'dan soruşturma materyallerine erişim izni vermelerini talep etmiş, ancak şu ana kadar bu üç ülkeden hiçbirinin erişim sağlamadığını bildirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir terör eylemi gerçekleştirilmiş olmasına rağmen Batı'da hiç kimsenin Kuzey Akım sabotajını soruşturmadığını söylemişti. Putin, Rusya'nın soruşturmaya katılmak için yaptığı tüm başvurularının göz ardı edildiğini kaydetmişti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
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Alman medyasından iddia: Scholz, 2020’de ABD’ye Kuzey Akım-2 için gizli bir anlaşma önerdi
21 Haziran , 08:11
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