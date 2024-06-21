https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/alman-medyasindan-iddia-scholz-2020de-abdye-kuzey-akim-2-icin-gizli-bir-anlasma-onerdi-1085064910.html

Alman medyasından iddia: Scholz, 2020’de ABD’ye Kuzey Akım-2 için gizli bir anlaşma önerdi

Alman medyasından iddia: Scholz, 2020’de ABD’ye Kuzey Akım-2 için gizli bir anlaşma önerdi

Sputnik Türkiye

Almanya’nın mevcut Başbakanı Olaf Scholz’un, 2020’de henüz Maliye Bakanıyken yapım halindeki Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına yönelik yaptırımları engellemek... 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T08:11+0300

2024-06-21T08:11+0300

2024-06-21T08:07+0300

dünya

almanya

olaf scholz

kuzey akım

kuzey akım-2

doğalgaz boru hattı

doğalgaz

sıvılaştırılmış doğalgaz

abd

steven mnuchin

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Handelsblatt gazetesinin Alman Ekonomi Bakanlığı’nın belgelerine atıfla verdiği haberde, “Scholz'un Kuzey Akım-2’ye yönelik yaptırımları engellemek için Başkan Donald Trump yönetimine defalarca etki yaptığı belgelendi. Özellikle de yaptırım konusundan sorumlu mevkidaşı Maliye Bakanı Steven Mnuchin’e etki yaptı” ifadesi kullanıldı.Scholz’un 2020’de ABD’li mevkidaşı Steven Mnuchin’e yazdığı mektuba yer verilen haberde, “Almanya’nın kuzey kıyılarındaki LNG alım terminallerine Alman vergi gelirlerinden bir milyar euro yatırım yapmayı teklif etti. Koşul: Washington, Kuzey Akım-2’ye yönelik yaptırımları kaldırmalı” dendi.Beyaz Saray’ın, Scholz’un bu önerisini tamamen reddettiği belirtilen haberde, halihazırda iktidardaki Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) diğer iki üyesi olan mevcut Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti’nin mevcut Başbakanı Manuela Schwesig’in de aktif olarak Kuzey Akım-2 projesine destek verdiği bildirildi.Scholz hükümeti, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı nedeniyle 22 Şubat 2022’de Kuzey Akım-2 boru hattını onaylama sürecini askıya almıştı. 26 Eylül 2022’de Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 boru hatlarında patlamalar meydana gelmişti. Almanya, Danimarka ve İsveç, patlamaların sabotaj olma ihtimali olduğunu açıklamıştı. Kuzey Akım operatör şirketi Nord Stream AG, boru hatlarındaki hasarın çok büyük olduğunu ve onarım süresini değerlendirmenin mümkün olmadığını bildirmişti. Rusya Başsavcılığı, olayla ilgili uluslararası terör suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/rus-uzman-gaz-merkezi-sayesinde-rusyanin-turkiye-ve-avrupaya-gaz-ihracati-artacak-1085057544.html

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