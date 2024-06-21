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Alman medyasından iddia: Scholz, 2020’de ABD’ye Kuzey Akım-2 için gizli bir anlaşma önerdi
Alman medyasından iddia: Scholz, 2020’de ABD’ye Kuzey Akım-2 için gizli bir anlaşma önerdi
Sputnik Türkiye
Almanya’nın mevcut Başbakanı Olaf Scholz’un, 2020’de henüz Maliye Bakanıyken yapım halindeki Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına yönelik yaptırımları engellemek... 21.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-21T08:11+0300
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dünya
almanya
olaf scholz
kuzey akım
kuzey akım-2
doğalgaz boru hattı
doğalgaz
sıvılaştırılmış doğalgaz
abd
steven mnuchin
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Handelsblatt gazetesinin Alman Ekonomi Bakanlığı’nın belgelerine atıfla verdiği haberde, “Scholz'un Kuzey Akım-2’ye yönelik yaptırımları engellemek için Başkan Donald Trump yönetimine defalarca etki yaptığı belgelendi. Özellikle de yaptırım konusundan sorumlu mevkidaşı Maliye Bakanı Steven Mnuchin’e etki yaptı” ifadesi kullanıldı.Scholz’un 2020’de ABD’li mevkidaşı Steven Mnuchin’e yazdığı mektuba yer verilen haberde, “Almanya’nın kuzey kıyılarındaki LNG alım terminallerine Alman vergi gelirlerinden bir milyar euro yatırım yapmayı teklif etti. Koşul: Washington, Kuzey Akım-2’ye yönelik yaptırımları kaldırmalı” dendi.Beyaz Saray’ın, Scholz’un bu önerisini tamamen reddettiği belirtilen haberde, halihazırda iktidardaki Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) diğer iki üyesi olan mevcut Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti’nin mevcut Başbakanı Manuela Schwesig’in de aktif olarak Kuzey Akım-2 projesine destek verdiği bildirildi.Scholz hükümeti, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı nedeniyle 22 Şubat 2022’de Kuzey Akım-2 boru hattını onaylama sürecini askıya almıştı. 26 Eylül 2022’de Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 boru hatlarında patlamalar meydana gelmişti. Almanya, Danimarka ve İsveç, patlamaların sabotaj olma ihtimali olduğunu açıklamıştı. Kuzey Akım operatör şirketi Nord Stream AG, boru hatlarındaki hasarın çok büyük olduğunu ve onarım süresini değerlendirmenin mümkün olmadığını bildirmişti. Rusya Başsavcılığı, olayla ilgili uluslararası terör suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/rus-uzman-gaz-merkezi-sayesinde-rusyanin-turkiye-ve-avrupaya-gaz-ihracati-artacak-1085057544.html
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almanya, olaf scholz, kuzey akım, kuzey akım-2, doğalgaz boru hattı, doğalgaz, sıvılaştırılmış doğalgaz, abd, steven mnuchin, donald trump, frank-walter steinmeier, alman sosyal demokrat partisi (spd), rusya, ukrayna, ukrayna krizi
almanya, olaf scholz, kuzey akım, kuzey akım-2, doğalgaz boru hattı, doğalgaz, sıvılaştırılmış doğalgaz, abd, steven mnuchin, donald trump, frank-walter steinmeier, alman sosyal demokrat partisi (spd), rusya, ukrayna, ukrayna krizi

Alman medyasından iddia: Scholz, 2020’de ABD’ye Kuzey Akım-2 için gizli bir anlaşma önerdi

08:11 21.06.2024
© AFP 2023 / CHRISTINE OLSSONAlmanya Başbakanı Olaf Scholz
Almanya Başbakanı Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2024
© AFP 2023 / CHRISTINE OLSSON
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Almanya’nın mevcut Başbakanı Olaf Scholz’un, 2020’de henüz Maliye Bakanıyken yapım halindeki Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına yönelik yaptırımları engellemek için ABD’ye gizli bir anlaşma önerdiği öne sürüldü.
Handelsblatt gazetesinin Alman Ekonomi Bakanlığı’nın belgelerine atıfla verdiği haberde, “Scholz'un Kuzey Akım-2’ye yönelik yaptırımları engellemek için Başkan Donald Trump yönetimine defalarca etki yaptığı belgelendi. Özellikle de yaptırım konusundan sorumlu mevkidaşı Maliye Bakanı Steven Mnuchin’e etki yaptı” ifadesi kullanıldı.
Scholz’un 2020’de ABD’li mevkidaşı Steven Mnuchin’e yazdığı mektuba yer verilen haberde, “Almanya’nın kuzey kıyılarındaki LNG alım terminallerine Alman vergi gelirlerinden bir milyar euro yatırım yapmayı teklif etti. Koşul: Washington, Kuzey Akım-2’ye yönelik yaptırımları kaldırmalı” dendi.
Beyaz Saray’ın, Scholz’un bu önerisini tamamen reddettiği belirtilen haberde, halihazırda iktidardaki Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) diğer iki üyesi olan mevcut Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti’nin mevcut Başbakanı Manuela Schwesig’in de aktif olarak Kuzey Akım-2 projesine destek verdiği bildirildi.
Scholz hükümeti, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatı nedeniyle 22 Şubat 2022’de Kuzey Akım-2 boru hattını onaylama sürecini askıya almıştı. 26 Eylül 2022’de Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 boru hatlarında patlamalar meydana gelmişti. Almanya, Danimarka ve İsveç, patlamaların sabotaj olma ihtimali olduğunu açıklamıştı. Kuzey Akım operatör şirketi Nord Stream AG, boru hatlarındaki hasarın çok büyük olduğunu ve onarım süresini değerlendirmenin mümkün olmadığını bildirmişti. Rusya Başsavcılığı, olayla ilgili uluslararası terör suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.
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