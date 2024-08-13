https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/suriyede-ardi-ardina-deprem-olmus-turkiyeden-6-sehir-de-etkilenmisti-naci-gorurden-aciklama--1086775701.html

Suriye'de ardı ardına deprem olmuş, Türkiye'den 6 şehir de etkilenmişti: Naci Görür'den açıklama

Suriye'de ardı ardına deprem olmuş, Türkiye'den 6 şehir de etkilenmişti: Naci Görür'den açıklama

Sputnik Türkiye

AFAD'ın son depremler verilerine göre 12 Ağustos gecesi saat 23.56'da Suriye'nin Hama kentinde 5.2 ve ardından 3.8 büyüklüğündeki deprem, başta Hatay olmak... 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T06:54+0300

2024-08-13T06:54+0300

2024-08-13T09:28+0300

suriye

deprem

türkiye

hatay

şanlıurfa

adana

adıyaman

gaziantep

kilis

osmaniye

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Dün gece saat 23.56'da Suriye'nin Hama kentinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Hatay, Şanlıurfa, Adana, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de yaşayan vatandaşlar, sarsıntının ardından büyük tedirginlik yaşadı.Depremle ilgili açıklama yapan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, endişeye mahal olmadığını belirtti. Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Görür, “Ölü Deniz Fayı üzerinde Hatay civarında afete varabilecek bir hareket beklemiyoruz” dedi.Görür, depremi beklediklerini ifade ederek, "Suriye'deki Ölü Deniz Fayı'nın Türkiye'deki devamı, Arap Levhası üzerindeki faylar hariç kırıldı. Bu nedenle bölgede büyük bir deprem riski görmüyoruz" şeklinde konuştu. Görür, açıklamasını "Endişe etmeyin, sevgiyle" diyerek sonlandırdı.Bu açıklama, bölgede yaşayan vatandaşların bir nebze de olsa rahatlamasına neden oldu. Ancak uzmanlar, bölgenin deprem riski taşıdığına dikkat çekmeye devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/meteoroloji-uyardi-cehennem-sicaklari-geri-geliyor-turkiye-hem-sicaga-hem-de-saganaga-teslim-1086776649.html

suriye

türkiye

hatay

şanlıurfa

adana

adıyaman

gaziantep

kilis

osmaniye

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