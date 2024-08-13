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Suriye'de ardı ardına deprem olmuş, Türkiye'den 6 şehir de etkilenmişti: Naci Görür'den açıklama
Suriye'de ardı ardına deprem olmuş, Türkiye'den 6 şehir de etkilenmişti: Naci Görür'den açıklama
Sputnik Türkiye
AFAD'ın son depremler verilerine göre 12 Ağustos gecesi saat 23.56'da Suriye'nin Hama kentinde 5.2 ve ardından 3.8 büyüklüğündeki deprem, başta Hatay olmak... 13.08.2024, Sputnik Türkiye
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Dün gece saat 23.56'da Suriye'nin Hama kentinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Hatay, Şanlıurfa, Adana, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de yaşayan vatandaşlar, sarsıntının ardından büyük tedirginlik yaşadı.Depremle ilgili açıklama yapan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, endişeye mahal olmadığını belirtti. Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Görür, “Ölü Deniz Fayı üzerinde Hatay civarında afete varabilecek bir hareket beklemiyoruz” dedi.Görür, depremi beklediklerini ifade ederek, "Suriye'deki Ölü Deniz Fayı'nın Türkiye'deki devamı, Arap Levhası üzerindeki faylar hariç kırıldı. Bu nedenle bölgede büyük bir deprem riski görmüyoruz" şeklinde konuştu. Görür, açıklamasını "Endişe etmeyin, sevgiyle" diyerek sonlandırdı.Bu açıklama, bölgede yaşayan vatandaşların bir nebze de olsa rahatlamasına neden oldu. Ancak uzmanlar, bölgenin deprem riski taşıdığına dikkat çekmeye devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/meteoroloji-uyardi-cehennem-sicaklari-geri-geliyor-turkiye-hem-sicaga-hem-de-saganaga-teslim-1086776649.html
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Suriye'de ardı ardına deprem olmuş, Türkiye'den 6 şehir de etkilenmişti: Naci Görür'den açıklama

06:54 13.08.2024 (güncellendi: 09:28 13.08.2024)
© AA / Mahmut Serdar AlakuşProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2024
© AA / Mahmut Serdar Alakuş
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AFAD'ın son depremler verilerine göre 12 Ağustos gecesi saat 23.56'da Suriye'nin Hama kentinde 5.2 ve ardından 3.8 büyüklüğündeki deprem, başta Hatay olmak üzere Türkiye'nin güney illerinde hissedildi. Konuyla ilgili deprem uzmanı Naci Görür X üzerinden açıklama yaparak endişeye mahal olmadığının altını çizdi.
Dün gece saat 23.56'da Suriye'nin Hama kentinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Hatay, Şanlıurfa, Adana, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de yaşayan vatandaşlar, sarsıntının ardından büyük tedirginlik yaşadı.
Depremle ilgili açıklama yapan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, endişeye mahal olmadığını belirtti. Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Görür, “Ölü Deniz Fayı üzerinde Hatay civarında afete varabilecek bir hareket beklemiyoruz” dedi.
Görür, depremi beklediklerini ifade ederek, "Suriye'deki Ölü Deniz Fayı'nın Türkiye'deki devamı, Arap Levhası üzerindeki faylar hariç kırıldı. Bu nedenle bölgede büyük bir deprem riski görmüyoruz" şeklinde konuştu. Görür, açıklamasını "Endişe etmeyin, sevgiyle" diyerek sonlandırdı.
Bu açıklama, bölgede yaşayan vatandaşların bir nebze de olsa rahatlamasına neden oldu. Ancak uzmanlar, bölgenin deprem riski taşıdığına dikkat çekmeye devam ediyor.
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