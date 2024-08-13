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Meteoroloji uyardı, 'Cehennem sıcakları' geri geliyor: Türkiye hem sıcağa hem de sağanağa teslim
Meteoroloji uyardı, 'Cehennem sıcakları' geri geliyor: Türkiye hem sıcağa hem de sağanağa teslim
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar artış gösteriyor. İstanbul başta olmak üzere... 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T07:42+0300
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Meteoroloji verilerine göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Bu artışla birlikte özellikle iç, batı ve güney bölgelerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.Sağanak yağış uyarısıSalı günü Iğdır’ın güneyi, Muş, Bitlis, Van ve Ağrı çevrelerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde ise parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Samsun hariç, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında, Ağrı'nın doğusu ile Van'ın güney ve doğu kesimlerinde de gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.Rüzgar ve diğer hava koşullarıRüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden eseceği, öğle saatlerinden sonra ise Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Güncel uyarılarMeteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Ağustos itibarıyla herhangi bir meteorolojik uyarı bulunmadığını belirtti. Ancak, sağanak yağış beklenen bölgelerde yaşayanların dikkatli olması tavsiye ediliyor.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 39°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 34°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 37°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ °C, 35°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 33°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 37°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 39°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 34°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI °C, 36°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 35°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 34°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 35°CAz bulutlu ve açıkSİNOP °C, 32°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 30°CAz bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra (Samsun haric) bölgenin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 34°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ları aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutluTRABZON °C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı'nın doğusu ve Van'ın güney ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 27°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 28°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 34°CAz bulutluVAN °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 39°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 39°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 38°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkDENİZLERDE HAVAFırtına beklenmiyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.MARMARAHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.EGEHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 6 yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Kuzey Ege yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.
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Meteoroloji uyardı, 'Cehennem sıcakları' geri geliyor: Türkiye hem sıcağa hem de sağanağa teslim

07:42 13.08.2024 (güncellendi: 07:43 13.08.2024)
© AADünya Meteoroloji Örgütü: Daha yoğun sıcaklık dalgalarına hazır olmalıyız
Dünya Meteoroloji Örgütü: Daha yoğun sıcaklık dalgalarına hazır olmalıyız - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2024
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar artış gösteriyor. İstanbul başta olmak üzere batı, iç ve güney kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 13 Ağustos hava durumu raporu...
Meteoroloji verilerine göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Bu artışla birlikte özellikle iç, batı ve güney bölgelerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Sağanak yağış uyarısı

Salı günü Iğdır’ın güneyi, Muş, Bitlis, Van ve Ağrı çevrelerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde ise parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Samsun hariç, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında, Ağrı'nın doğusu ile Van'ın güney ve doğu kesimlerinde de gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgar ve diğer hava koşulları

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden eseceği, öğle saatlerinden sonra ise Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Güncel uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Ağustos itibarıyla herhangi bir meteorolojik uyarı bulunmadığını belirtti. Ancak, sağanak yağış beklenen bölgelerde yaşayanların dikkatli olması tavsiye ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra (Samsun haric) bölgenin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ları aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı'nın doğusu ve Van'ın güney ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 6 yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Kuzey Ege yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.
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