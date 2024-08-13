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Selim Soydan'dan Galatasaray için 'kriz var' iddiası: 'Bu futbolcuların maaşlarını ödemiyorlarmış'
Selim Soydan'dan Galatasaray için 'kriz var' iddiası: 'Bu futbolcuların maaşlarını ödemiyorlarmış'
Sputnik Türkiye
Eski TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve futbol yorumcusu Selim Soydan, Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ve yıldız oyuncusu Mauro Icardi hakkında çarpıcı... 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T07:22+0300
2024-08-13T08:37+0300
spor
selim soydan
hülya koçyiğit
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galatasaray sk
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Eski TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve futbol yorumcusu Selim Soydan, Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ve yıldız golcüsü Mauro Icardi hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.Selim Soydan, Galatasaray'ın kadrosunda yer alan yüksek egolu oyunculara dikkat çekerek, "Icardi, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu ve Zaha gibi isimlerin bulunduğu bir takımda Okan Buruk'un bu tür kriz anlarında tavrını net ortaya koyamaması, Galatasaray'ın en büyük eksiklerinden biri. Sezon başı olduğu için mi bu şekilde oynuyorlar, yoksa bu kopukluk kalıcı mı olacak, bunu önümüzdeki aylarda göreceğiz" dedi.Icardi'ye övgü: 'Taraftara kulak veriyor'Mauro Icardi'nin Galatasaray taraftarına olan bağlılığını öven Soydan, "Geçen sezon şampiyonluk kutlamalarında Icardi, 'Derin Galatasaray'ı' simgeleyen pelerinle sahneye çıktı. Bu, milyon Euro'larla yapılacak bir şey değil; bu adam kulübe gerçekten kulak veriyor. Sosyal medya paylaşımlarında sürekli Galatasaray ürünleri ve marşları görüyoruz. Hep kulübe oynuyor" şeklinde konuştu.Yerel oyuncuların maaşları ödenmiyor i̇ddiasıSoydan, yerli oyuncuların maaşlarının ödenmediği yönünde duyumlar aldığını belirterek, "Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın alacakları varmış. Yabancı futbolculara ödeme yaparken yerlilere bu muameleyi yapmak doğru değil. Bu durum, takım içinde huzursuzluk yaratır. Bu konuda Okan Buruk'un duruma müdahale etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.Erden Timur'a destek ve Batshuayi'ye övgüGalatasaray yönetiminin Erden Timur'a haksızlık yaptığını savunan Soydan, "Erden Timur gibi birisi kolay kolay gelmez, bu durum içerideki yetkililer tarafından da biliniyor" dedi. Ayrıca, Fenerbahçe'den transfer edilen Michy Batshuayi'yi de öven Soydan, "Batshuayi'yi Fenerbahçe'den beri beğeniyordum. Beşiktaş'ta şanssız bir sezon geçirdi ama Galatasaray'da çok gol atacağını düşünüyorum. Üstelik bonservis ödemeden bu transferi gerçekleştirmek büyük bir başarı" diye konuştu.Selim Soydan kimdir?Selim Soydan, Türk futbolu ve sineması için önemli bir isim olarak öne çıkmaktadır. 15 Kasım 1941'de İstanbul'da doğan Soydan, futbol kariyerine Beşiktaş'ta başlamış, daha sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Fenerbahçe'de 1961-1971 yılları arasında forma giyen Soydan, burada önemli başarılar elde etmiş ve takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmuştur. 29 yaşında jübilesini yaparak futbolu bırakmıştır.Futbol kariyerinin yanı sıra, Selim Soydan aynı zamanda başarılı bir film yapımcısıdır. 1968 yılında ünlü sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit ile evlenen Soydan, sinema sektörüne de adım atarak birçok filmde yapımcı olarak görev almıştır. Özellikle 1980'lerde Türk sinemasının önemli yapımlarına imza atan Soydan, "Bir Yudum Mutluluk", "Kır Gönlünün Zincirini" gibi filmlerin yapımcılığını üstlenmiştir.Futbol kariyerini noktaladıktan sonra da spor camiasında aktif rol alan Soydan, Türkiye Futbol Federasyonu'nda da görev almış, çeşitli dönemlerde köşe yazarlığı yapmıştır.Selim Soydan, hem futbol hem de sinema dünyasında bıraktığı izlerle Türk kültürüne önemli katkılarda bulunmuş, çok yönlü bir kişilik olarak tanınmıştı.
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Selim Soydan'dan Galatasaray için 'kriz var' iddiası: 'Bu futbolcuların maaşlarını ödemiyorlarmış'

07:22 13.08.2024 (güncellendi: 08:37 13.08.2024)
© İHASelim Soydan
Selim Soydan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2024
© İHA
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Eski TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve futbol yorumcusu Selim Soydan, Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ve yıldız oyuncusu Mauro Icardi hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Soydan, Galatasaray'ın takım olgusunda eksiklikler olduğunu vurgularken, Buruk'un yıldız oyuncularla yaşadığı krizleri yönetemediğini iddia etti.
Eski TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve futbol yorumcusu Selim Soydan, Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ve yıldız golcüsü Mauro Icardi hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Selim Soydan, Galatasaray'ın kadrosunda yer alan yüksek egolu oyunculara dikkat çekerek, "Icardi, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu ve Zaha gibi isimlerin bulunduğu bir takımda Okan Buruk'un bu tür kriz anlarında tavrını net ortaya koyamaması, Galatasaray'ın en büyük eksiklerinden biri. Sezon başı olduğu için mi bu şekilde oynuyorlar, yoksa bu kopukluk kalıcı mı olacak, bunu önümüzdeki aylarda göreceğiz" dedi.

Icardi'ye övgü: 'Taraftara kulak veriyor'

Mauro Icardi'nin Galatasaray taraftarına olan bağlılığını öven Soydan, "Geçen sezon şampiyonluk kutlamalarında Icardi, 'Derin Galatasaray'ı' simgeleyen pelerinle sahneye çıktı. Bu, milyon Euro'larla yapılacak bir şey değil; bu adam kulübe gerçekten kulak veriyor. Sosyal medya paylaşımlarında sürekli Galatasaray ürünleri ve marşları görüyoruz. Hep kulübe oynuyor" şeklinde konuştu.

Yerel oyuncuların maaşları ödenmiyor i̇ddiası

Soydan, yerli oyuncuların maaşlarının ödenmediği yönünde duyumlar aldığını belirterek, "Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın alacakları varmış. Yabancı futbolculara ödeme yaparken yerlilere bu muameleyi yapmak doğru değil. Bu durum, takım içinde huzursuzluk yaratır. Bu konuda Okan Buruk'un duruma müdahale etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Erden Timur'a destek ve Batshuayi'ye övgü

Galatasaray yönetiminin Erden Timur'a haksızlık yaptığını savunan Soydan, "Erden Timur gibi birisi kolay kolay gelmez, bu durum içerideki yetkililer tarafından da biliniyor" dedi. Ayrıca, Fenerbahçe'den transfer edilen Michy Batshuayi'yi de öven Soydan, "Batshuayi'yi Fenerbahçe'den beri beğeniyordum. Beşiktaş'ta şanssız bir sezon geçirdi ama Galatasaray'da çok gol atacağını düşünüyorum. Üstelik bonservis ödemeden bu transferi gerçekleştirmek büyük bir başarı" diye konuştu.

Selim Soydan kimdir?

Selim Soydan, Türk futbolu ve sineması için önemli bir isim olarak öne çıkmaktadır. 15 Kasım 1941'de İstanbul'da doğan Soydan, futbol kariyerine Beşiktaş'ta başlamış, daha sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Fenerbahçe'de 1961-1971 yılları arasında forma giyen Soydan, burada önemli başarılar elde etmiş ve takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmuştur. 29 yaşında jübilesini yaparak futbolu bırakmıştır.
Futbol kariyerinin yanı sıra, Selim Soydan aynı zamanda başarılı bir film yapımcısıdır. 1968 yılında ünlü sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit ile evlenen Soydan, sinema sektörüne de adım atarak birçok filmde yapımcı olarak görev almıştır.
Özellikle 1980'lerde Türk sinemasının önemli yapımlarına imza atan Soydan, "Bir Yudum Mutluluk", "Kır Gönlünün Zincirini" gibi filmlerin yapımcılığını üstlenmiştir.
Futbol kariyerini noktaladıktan sonra da spor camiasında aktif rol alan Soydan, Türkiye Futbol Federasyonu'nda da görev almış, çeşitli dönemlerde köşe yazarlığı yapmıştır.
Selim Soydan, hem futbol hem de sinema dünyasında bıraktığı izlerle Türk kültürüne önemli katkılarda bulunmuş, çok yönlü bir kişilik olarak tanınmıştı.
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