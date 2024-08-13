https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/mourinho-tutmak-icin-her-seyi-deniyor-ferdi-kadioglu-icin-en-yuksek-teklifi-yapan-kulup-belli-oldu-1086778292.html

Mourinho tutmak için her şeyi deniyor: Ferdi Kadıoğlu için en yüksek teklifi yapan kulüp belli oldu

Mourinho tutmak için her şeyi deniyor: Ferdi Kadıoğlu için en yüksek teklifi yapan kulüp belli oldu

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere'ye transferi gündemde sıcaklığını koruyor. Kadıoğlu için en yüksek teklifi yapan kulüp de belli... 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T08:35+0300

2024-08-13T08:35+0300

2024-08-13T08:35+0300

spor

ferdi kadıoğlu

fenerbahçe

teklif

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

transfer

brighton

bonservis

bedel

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Premier Lig kulüplerinden Manchester United, Nottingham Forest ve Brighton Ferdi Kadıoğlu için transfer yarışında. Brighton, milli futbolcu için Fenerbahçe'ye 35 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Bu cazip teklife rağmen Fenerbahçe Yönetimi, takımın kilit isimlerinden biri olan Ferdi'yi kadroda tutmayı hedefliyor.Öte yandan, Manchester United da Ferdi Kadıoğlu transfer için resmi teklifte bulundu. Ancak, bu teklifin Brighton'un teklifinin altında kaldığı, ancak ilerleyen günlerde artabileceği ifade ediliyor. Ferdi'nin, kulüplerin anlaşması halinde Manchester United'a transfer olmaya daha sıcak baktığı belirtiliyor.Transferin geleceği, önümüzdeki günlerde iki kulüp arasındaki pazarlıklara bağlı olarak netleşecek.Mourinho bırakmak istemiyorKadıoğlu'nun takımdan ayrılması ile ilgili soruya yanıt veren Mourinhho son olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/selim-soydandan-galatasaray-icin-kriz-var-iddiasi-bu-futbolcularin-maaslarini-odemiyorlarmis-1086775905.html

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ferdi kadıoğlu transfer, ferdi kadıoğlu brighton