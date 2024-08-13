https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/mourinho-tutmak-icin-her-seyi-deniyor-ferdi-kadioglu-icin-en-yuksek-teklifi-yapan-kulup-belli-oldu-1086778292.html
Mourinho tutmak için her şeyi deniyor: Ferdi Kadıoğlu için en yüksek teklifi yapan kulüp belli oldu
Mourinho tutmak için her şeyi deniyor: Ferdi Kadıoğlu için en yüksek teklifi yapan kulüp belli oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere'ye transferi gündemde sıcaklığını koruyor. Kadıoğlu için en yüksek teklifi yapan kulüp de belli... 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T08:35+0300
2024-08-13T08:35+0300
2024-08-13T08:35+0300
spor
ferdi kadıoğlu
fenerbahçe
teklif
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
transfer
brighton
bonservis
bedel
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Premier Lig kulüplerinden Manchester United, Nottingham Forest ve Brighton Ferdi Kadıoğlu için transfer yarışında. Brighton, milli futbolcu için Fenerbahçe'ye 35 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Bu cazip teklife rağmen Fenerbahçe Yönetimi, takımın kilit isimlerinden biri olan Ferdi'yi kadroda tutmayı hedefliyor.Öte yandan, Manchester United da Ferdi Kadıoğlu transfer için resmi teklifte bulundu. Ancak, bu teklifin Brighton'un teklifinin altında kaldığı, ancak ilerleyen günlerde artabileceği ifade ediliyor. Ferdi'nin, kulüplerin anlaşması halinde Manchester United'a transfer olmaya daha sıcak baktığı belirtiliyor.Transferin geleceği, önümüzdeki günlerde iki kulüp arasındaki pazarlıklara bağlı olarak netleşecek.Mourinho bırakmak istemiyorKadıoğlu'nun takımdan ayrılması ile ilgili soruya yanıt veren Mourinhho son olarak şu ifadeleri kullanmıştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/selim-soydandan-galatasaray-icin-kriz-var-iddiasi-bu-futbolcularin-maaslarini-odemiyorlarmis-1086775905.html
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ferdi kadıoğlu transfer, ferdi kadıoğlu brighton
ferdi kadıoğlu transfer, ferdi kadıoğlu brighton
Mourinho tutmak için her şeyi deniyor: Ferdi Kadıoğlu için en yüksek teklifi yapan kulüp belli oldu
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere'ye transferi gündemde sıcaklığını koruyor. Kadıoğlu için en yüksek teklifi yapan kulüp de belli oldu.
Premier Lig kulüplerinden Manchester United, Nottingham Forest ve Brighton Ferdi Kadıoğlu için transfer yarışında.
Brighton, milli futbolcu için Fenerbahçe'ye 35 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Bu cazip teklife rağmen Fenerbahçe Yönetimi, takımın kilit isimlerinden biri olan Ferdi'yi kadroda tutmayı hedefliyor.
Öte yandan, Manchester United da Ferdi Kadıoğlu transfer için resmi teklifte bulundu. Ancak, bu teklifin Brighton'un teklifinin altında kaldığı, ancak ilerleyen günlerde artabileceği ifade ediliyor. Ferdi'nin, kulüplerin anlaşması halinde Manchester United'a transfer olmaya daha sıcak baktığı belirtiliyor.
Transferin geleceği, önümüzdeki günlerde iki kulüp arasındaki pazarlıklara bağlı olarak netleşecek.
Mourinho bırakmak istemiyor
Kadıoğlu'nun takımdan ayrılması ile ilgili soruya yanıt veren Mourinhho son olarak şu ifadeleri kullanmıştı:
"Tabii ki Ferdi Kadıoğlu'nun takımda kalmasını istiyorum ama bu konu benden büyük bir konu. Umarım takımda kalır."