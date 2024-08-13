https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/camiyi-7-milyon-liraya-satiliga-cikardi-1086799983.html
Camiyi 7 milyon liraya satılığa çıkardı
Camiyi 7 milyon liraya satılığa çıkardı
Sputnik Türkiye
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kendi arazisindeki caminin yapımına ev karşılığında izin verdiğini ancak sözün yerine getirilmediğini iddia eden bir kişi... 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T17:52+0300
2024-08-13T17:52+0300
2024-08-13T17:52+0300
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Sakarya'da arsa sahibi kendi arazisinde bulunan camiyi 7 milyon liraya satışa çıkardığını duyurdu.Cengiz Alkan isimli bir kişi arazisini ev karşılığı cami yapımı için verdi. Ancak ilerleyen süreçte kendine verilen ev sözü yerine getirilmedi. Mağdur duruma düşen Alkan, çareyi sosyal medya hesabından camiyi 7 milyon liraya satmakta buldu.'Benim arsanın üzerine yapılan cami satılıktır'Sosyal medya hesabından “Taşoluk Kadıköy benim arsanın üzerine yapılan cami satılıktır, 440 metrekare” yazan Alkan, “Arsamıza cami yapıp yerine ev vereceklerdi. Cami yapıldı ama verilen sözde durulmadı, 2018 yılında gerekli mercilere başvurdum. İfademe başvurdular ama sorun çözülmedi. Bundan sonra satacağız, evimizi kuracağız o para ile. Konuyu her yere bildirdim ama bir çözüm bulamayınca bu çareyi buldum. İyi olmadı ama tek çarede bu kaldı. Maddi durumum kötü, böyle bir iş başıma geldi. Yardım bekledim, olmayınca da bu yola başvurdum. Yıllardır kirada oturuyorum, çocuklarım ve ailem ev istiyor” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/hataydaki-4-cami-ve-mescit-kamulastirildi-1086426593.html
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sakarya, satılık cami, cami nasıl yazılır, cami musikisi, cami resmi, cami projesi, cami yeri bağışlama, cami nasıl yaptırılır, cami bağışı, cami yeri, en yakın cami,
Camiyi 7 milyon liraya satılığa çıkardı
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kendi arazisindeki caminin yapımına ev karşılığında izin verdiğini ancak sözün yerine getirilmediğini iddia eden bir kişi, camiyi 7 milyon liraya sosyal medya hesabından satılığa çıkardı.
Sakarya'da arsa sahibi kendi arazisinde bulunan camiyi 7 milyon liraya satışa çıkardığını duyurdu.
Cengiz Alkan isimli bir kişi arazisini ev karşılığı cami yapımı için verdi. Ancak ilerleyen süreçte kendine verilen ev sözü yerine getirilmedi. Mağdur duruma düşen Alkan, çareyi sosyal medya hesabından camiyi 7 milyon liraya satmakta buldu.
'Benim arsanın üzerine yapılan cami satılıktır'
Sosyal medya hesabından “Taşoluk Kadıköy benim arsanın üzerine yapılan cami satılıktır, 440 metrekare” yazan Alkan, “Arsamıza cami yapıp yerine ev vereceklerdi. Cami yapıldı ama verilen sözde durulmadı, 2018 yılında gerekli mercilere başvurdum. İfademe başvurdular ama sorun çözülmedi. Bundan sonra satacağız, evimizi kuracağız o para ile. Konuyu her yere bildirdim ama bir çözüm bulamayınca bu çareyi buldum. İyi olmadı ama tek çarede bu kaldı. Maddi durumum kötü, böyle bir iş başıma geldi. Yardım bekledim, olmayınca da bu yola başvurdum. Yıllardır kirada oturuyorum, çocuklarım ve ailem ev istiyor” ifadelerini kullandı.