https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/hataydaki-4-cami-ve-mescit-kamulastirildi-1086426593.html
Hatay'daki 4 cami ve mescit kamulaştırıldı
Hatay'daki 4 cami ve mescit kamulaştırıldı
Sputnik Türkiye
Hatay'ın Antakya ilçesindeki Yemeniler (Kerhan) Mescidi, Rıfat Ağa Mescidi, Mahremiye Camisi ve Habib-i Neccar Camisi'nin yeniden ihyası amacıyla acele... 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T01:48+0300
2024-08-02T01:48+0300
2024-08-02T01:48+0300
türkiye
hatay
recep tayyip erdoğan
cami
mescit
antakya
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Yemeniler (Kerhan) ve Rıfat Ağa mescitleri ile Mahremiye ve Habib-i Neccar camileri, yeniden ihyaları amacıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/yuksek-askeri-sura-kararlari-resmi-gazetede-23-general-ve-amiral-bir-ust-rutbeye-yukseltildi-1086425818.html
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hatay, recep tayyip erdoğan, cami, mescit, antakya
hatay, recep tayyip erdoğan, cami, mescit, antakya
Hatay'daki 4 cami ve mescit kamulaştırıldı
Hatay'ın Antakya ilçesindeki Yemeniler (Kerhan) Mescidi, Rıfat Ağa Mescidi, Mahremiye Camisi ve Habib-i Neccar Camisi'nin yeniden ihyası amacıyla acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Yemeniler (Kerhan) ve Rıfat Ağa mescitleri ile Mahremiye ve Habib-i Neccar camileri, yeniden ihyaları amacıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.