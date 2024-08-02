https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/hataydaki-4-cami-ve-mescit-kamulastirildi-1086426593.html

Hatay'daki 4 cami ve mescit kamulaştırıldı

Hatay'daki 4 cami ve mescit kamulaştırıldı

Sputnik Türkiye

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Yemeniler (Kerhan) Mescidi, Rıfat Ağa Mescidi, Mahremiye Camisi ve Habib-i Neccar Camisi'nin yeniden ihyası amacıyla acele... 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T01:48+0300

2024-08-02T01:48+0300

2024-08-02T01:48+0300

türkiye

hatay

recep tayyip erdoğan

cami

mescit

antakya

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Yemeniler (Kerhan) ve Rıfat Ağa mescitleri ile Mahremiye ve Habib-i Neccar camileri, yeniden ihyaları amacıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/yuksek-askeri-sura-kararlari-resmi-gazetede-23-general-ve-amiral-bir-ust-rutbeye-yukseltildi-1086425818.html

türkiye

hatay

antakya

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hatay, recep tayyip erdoğan, cami, mescit, antakya