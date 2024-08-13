Ahmet Hakan: Köpeklere nişan alıp ateş etmek serbest mi?
© İHAHande Yener'in sahiplendiği köpek
© İHA
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Ahmet Hakan, sokak hayvanlarına ilişkin yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından "Bugün maalesef insafsızlığın iştahı kabarmıştır. Bugün maalesef merhametsizlik kışkırtılmıştır." dedi ve bu atmosferin yok edilmesi için iktidar ve muhalefet partilerine çağrıda bulundu.
Bartın’da başından vurulduktan sonra hayvansever Seda Kaya tarafından Zonguldak’ta veteriner kliniğine getirilen sokak köpeği Ateş’in bedeninde 20’den fazla çeşitli mermi olduğu belirlendi. Durumu iyiye giden köpeği ise sosyal medyadan Seda Kaya’ya ulaşan şarkıcı Hande Yener sahiplendi.
Ahmet Hakan, sokak hayvanları yasasının Meclis'ten geçmesinin ardından bu tarz şiddet olaylarının da arttığını vurguladı ve bugünkü yazısında durumun sebeplerini açıkladı.
Ahmet Hakan, yapılması gerekenleri şu şekilde izah etti:
"Hande Yener’in bakımını üstlendiği köpeğin başına gelenleri hatırlayalım: Sokakta av tüfeğiyle ateş edildi bu köpeğe. Vücudu delik deşik hale getirildi. Bir gözü parçalandı. Acılar içinde can çekişirken veterinere götürüldü. Bu zavallı köpek yaşıyor ama ızdırabı hiç bitmeyecek. Bazı yerlerde de sokak köpeklerinin hiçbir kurala uyulmadan katledildiğine dair bilgiler geliyor. Toplu mezarlar, toplu zehirlemeler falan. Çıkan yasada “Köpeklere nişan alıp ateş etmek serbesttir” diye bir madde yok. Toplu katliamlara, zehirlemelere de geçit vermiyor yasa. Yani bu zalimliklerin, bu vicdansızlıkların, bu gaddarlıkların, bu vahşiliklerin çıkan yasayla bir ilgisi yok. Peki neyle ilgisi var? Yasayla ilgili tartışmalar yapılırken kullanılan dille ilgisi var. O dilin yol açtığı iklimle ilgisi var. Bugün maalesef insafsızlığın iştahı kabarmıştır. Bugün maalesef merhametsizlik kışkırtılmıştır. Bugün maalesef azgınlaşmış bir zalimlik söz konusudur. Buna nasıl dur denilecek? İktidar kanadının da muhalefet kanadının da harekete geçerek bu iklimi dağıtmasıyla. İktidar yetkilileri diyecek ki: “Bizim çıkardığımız yasada bu canavarlıkların yeri yoktur. Bu canavarlıklara yeltenenlere asla göz yummayacağız.” Muhalefet kanadı diyecek ki: “Bizim karşı çıktığımız yasa bile bu tür canavarlıkları öngörmüyor. Bu yapılanlar suçtur. Bunlara göz yumulmamalı.” Zalimlerin, gaddarların, vicdansızların kafalarına şunu çakmamız gerekiyor: Tartışmalı da olsa çıkan yasa, sizin zalimliğinize, gaddarlığınıza, vicdansızlığınıza geçit vermiyor. Suç işliyorsunuz. Elinizi koyacağınız bir vicdanınız yok, onu anladık, bari aklınızı başınıza devşirin."