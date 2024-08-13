https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/20-yil-once-hakkaridaki-bos-araziye-tohum-dikmeye-baslayan-adam-bolgeyi-cennet-vadiye-cevirdi--1086792686.html
20 yıl önce Hakkari'deki boş araziye tohum dikmeye başlayan adam bölgeyi 'cennet vadiye' çevirdi
20 yıl önce Hakkari'deki boş araziye tohum dikmeye başlayan adam bölgeyi 'cennet vadiye' çevirdi
Sputnik Türkiye
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin İran sınırında bulunan Esendere beldesinde yaşayan Seracettin Safalı isimli kişi, 20 yıl önce dikmeye başladığı farklı meyve... 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T13:46+0300
2024-08-13T13:46+0300
2024-08-13T14:02+0300
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Yüksekova’nın İran sınırında bulunan vadi, 20 yıl önce çölden farklı değildi. Seracettin Safalı isimli kişi tarafından temin edilen farklı meyve fidanlarıyla donatılan vadi, 20 yıl içinde ‘Yeşil Vadi’ye dönüştürüldü. 20 yıl içinde doğal güzelliğiyle dikkat çeken vadiyi görenler hayran kalırken, 700 ceviz ağacı ve çok sayıda farklı meyve türlerinin yer aldığı bahçede ise tonlarca ürün elde ediliyor.İran sınırında bulunan bahçeyi gezen Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, büyük emeklerle vadinin yeşilliğine yol açan Seracettin Safalı’yı tebrik ederek, herkesin bu konuda aynı güzellikleri yapmasını istedi. '20 yıl önce çöl gibiydi'Bölgenin 20 yıl önce kupkuru bir yer olduğunu belirten Seracettin Safalı, “Biliyorsunuz bir yere emek verilmeden orası hayat bulmaz. Burası 20 yıl önce çöl gibiydi, ben farklı yerlerde ve ziraat odasından aldığım meyve fidanlarını diktim. Yıllar geçtikçe vadi gün yüzüne çıkmaya başladı. Şimdi ise İran sınırında bulunan kuru vadiyi yeşile çevirdik. Burada 700’den fazla ceviz ağacı ve çok sayıda meyve ağacı bulunuyor. Bize her konuda destekte sunan Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen’e teşekkür ediyoruz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/yuzmek-icin-girdigi-denizde-eliyle-6-kiloluk-levrek-yakaladi-1086791818.html
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iran, hakkari, orman, tarım ve orman bakanlığı
iran, hakkari, orman, tarım ve orman bakanlığı
20 yıl önce Hakkari'deki boş araziye tohum dikmeye başlayan adam bölgeyi 'cennet vadiye' çevirdi
13:46 13.08.2024 (güncellendi: 14:02 13.08.2024)
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin İran sınırında bulunan Esendere beldesinde yaşayan Seracettin Safalı isimli kişi, 20 yıl önce dikmeye başladığı farklı meyve fidanlarıyla adeta ‘Yeşil Vadi’ oluşturdu.
Yüksekova’nın İran sınırında bulunan vadi, 20 yıl önce çölden farklı değildi. Seracettin Safalı isimli kişi tarafından temin edilen farklı meyve fidanlarıyla donatılan vadi, 20 yıl içinde ‘Yeşil Vadi’ye dönüştürüldü. 20 yıl içinde doğal güzelliğiyle dikkat çeken vadiyi görenler hayran kalırken, 700 ceviz ağacı ve çok sayıda farklı meyve türlerinin yer aldığı bahçede ise tonlarca ürün elde ediliyor.
İran sınırında bulunan bahçeyi gezen Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, büyük emeklerle vadinin yeşilliğine yol açan Seracettin Safalı’yı tebrik ederek, herkesin bu konuda aynı güzellikleri yapmasını istedi.
'20 yıl önce çöl gibiydi'
Bölgenin 20 yıl önce kupkuru bir yer olduğunu belirten Seracettin Safalı, “Biliyorsunuz bir yere emek verilmeden orası hayat bulmaz. Burası 20 yıl önce çöl gibiydi, ben farklı yerlerde ve ziraat odasından aldığım meyve fidanlarını diktim. Yıllar geçtikçe vadi gün yüzüne çıkmaya başladı. Şimdi ise İran sınırında bulunan kuru vadiyi yeşile çevirdik. Burada 700’den fazla ceviz ağacı ve çok sayıda meyve ağacı bulunuyor. Bize her konuda destekte sunan Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen’e teşekkür ediyoruz” dedi.