https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/yuzmek-icin-girdigi-denizde-eliyle-6-kiloluk-levrek-yakaladi-1086791818.html

Yüzmek için girdiği denizde eliyle 6 kiloluk levrek yakaladı

Yüzmek için girdiği denizde eliyle 6 kiloluk levrek yakaladı

Sputnik Türkiye

Sakarya’da yaşayan bir kişi yüzmek için girdiği Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki denizden eliyle tuttuğu 6 kiloluk levrek balığıyla çıktı. 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T13:21+0300

2024-08-13T13:21+0300

2024-08-13T13:21+0300

yaşam

balık

levrek

sakarya

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Serinlemek için denize giren kişi, eliyle 6 kiloluk balık yakaladı.Arifiye ilçesinde ikamet eden Çağatay Hacıoğulları, Kocaeli’nin Kandıra ilçesine gitti. Burada serinlemek için suya giren kişi, yanında levrek balığını yüzdüğünü gördü. Bir süre takip ettiği balığı eliyle yakalayan Hacıoğulları, sahile çıkıp yakaladığı balıkla poz verdi.

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sakarya

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balık, levrek, sakarya