https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/yuzmek-icin-girdigi-denizde-eliyle-6-kiloluk-levrek-yakaladi-1086791818.html
Yüzmek için girdiği denizde eliyle 6 kiloluk levrek yakaladı
Yüzmek için girdiği denizde eliyle 6 kiloluk levrek yakaladı
Sputnik Türkiye
Sakarya’da yaşayan bir kişi yüzmek için girdiği Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki denizden eliyle tuttuğu 6 kiloluk levrek balığıyla çıktı. 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T13:21+0300
2024-08-13T13:21+0300
2024-08-13T13:21+0300
yaşam
balık
levrek
sakarya
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Serinlemek için denize giren kişi, eliyle 6 kiloluk balık yakaladı.Arifiye ilçesinde ikamet eden Çağatay Hacıoğulları, Kocaeli’nin Kandıra ilçesine gitti. Burada serinlemek için suya giren kişi, yanında levrek balığını yüzdüğünü gördü. Bir süre takip ettiği balığı eliyle yakalayan Hacıoğulları, sahile çıkıp yakaladığı balıkla poz verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/edirnede-su-seviyesi-dusen-derede-oksijensiz-kalan-baliklar-oldu-1086661373.html
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balık, levrek, sakarya
Yüzmek için girdiği denizde eliyle 6 kiloluk levrek yakaladı
Sakarya’da yaşayan bir kişi yüzmek için girdiği Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki denizden eliyle tuttuğu 6 kiloluk levrek balığıyla çıktı.
Serinlemek için denize giren kişi, eliyle 6 kiloluk balık yakaladı.
Arifiye ilçesinde ikamet eden Çağatay Hacıoğulları, Kocaeli’nin Kandıra ilçesine gitti. Burada serinlemek için suya giren kişi, yanında levrek balığını yüzdüğünü gördü.
Bir süre takip ettiği balığı eliyle yakalayan Hacıoğulları, sahile çıkıp yakaladığı balıkla poz verdi.