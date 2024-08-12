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Silopi'de maden servis aracına saldırı: 1 ölü 8 yaralı
Silopi'de maden servis aracına saldırı: 1 ölü 8 yaralı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya, saat 12.40 sıralarında Silopi'de bir maden servis aracına gerçekleştirilen saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 8... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
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2024-08-12T17:35+0300
2024-08-12T17:49+0300
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı basın açıklamasında bugün öğle saatlerinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir madencilik işletmesine ait servis aracının yolda seyir halindeyken saldırıya uğradığını bildirdi. Bakan Yerlikaya patlamada 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2'si ağır 8 kişinin yaralandığını açıkladı.Yaralıların Silopi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını belirten Yerlikaya açıklamada şu ifadelere yer verdi:Saldırının sebebi husumetBakan Yerlikaya, saldırının sebebinin bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumet olduğu bilgisini paylaştı. "Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız ilk incelemeler neticesinde; Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir" ifadelerini kullanan İçişleri Bakanı, olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını ve araştırmanın sürdüğünü bildirdi.
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silopi, ali yerlikaya, son dakika, saldırı
silopi, ali yerlikaya, son dakika, saldırı
Silopi'de maden servis aracına saldırı: 1 ölü 8 yaralı
17:35 12.08.2024 (güncellendi: 17:49 12.08.2024)
İçişleri Bakanı Yerlikaya, saat 12.40 sıralarında Silopi'de bir maden servis aracına gerçekleştirilen saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 8 yaralının bulunduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı basın açıklamasında bugün öğle saatlerinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir madencilik işletmesine ait servis aracının yolda seyir halindeyken saldırıya uğradığını bildirdi. Bakan Yerlikaya patlamada 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2'si ağır 8 kişinin yaralandığını açıkladı.
Yaralıların Silopi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını belirten Yerlikaya açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Çalışkan Beldesi Siyahkaya bölgesinde faaliyet gösteren madencilik işletmesi servis aracının yolda seyir halindeyken meydana gelen patlama sonucu yaralananlar olduğu bildirilmiştir. Olay yerine sevk edilen güvenlik görevlilerimizce patlamanın meydana geldiği bölgede Hudut Birliği ile müştereken emniyet tedbirleri alınarak yaralıların sevki sağlanmıştır. Meydana gelen patlamada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2’si ağır olmak üzere 8 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Silopi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır."
Saldırının sebebi husumet
Bakan Yerlikaya, saldırının sebebinin bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumet olduğu bilgisini paylaştı.
"Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız ilk incelemeler neticesinde; Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir" ifadelerini kullanan İçişleri Bakanı, olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını ve araştırmanın sürdüğünü bildirdi.