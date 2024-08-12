https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/silopide-maden-servisine-saldiri-olu-ve-yaralilar-var-1086765037.html

Silopi'de maden servis aracına saldırı: 1 ölü 8 yaralı

Silopi'de maden servis aracına saldırı: 1 ölü 8 yaralı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Yerlikaya, saat 12.40 sıralarında Silopi'de bir maden servis aracına gerçekleştirilen saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 8... 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T17:35+0300

2024-08-12T17:35+0300

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türkiye

silopi

ali yerlikaya

son dakika

saldırı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı basın açıklamasında bugün öğle saatlerinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir madencilik işletmesine ait servis aracının yolda seyir halindeyken saldırıya uğradığını bildirdi. Bakan Yerlikaya patlamada 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2'si ağır 8 kişinin yaralandığını açıkladı.Yaralıların Silopi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını belirten Yerlikaya açıklamada şu ifadelere yer verdi:Saldırının sebebi husumetBakan Yerlikaya, saldırının sebebinin bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumet olduğu bilgisini paylaştı. "Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız ilk incelemeler neticesinde; Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir" ifadelerini kullanan İçişleri Bakanı, olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını ve araştırmanın sürdüğünü bildirdi.

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silopi, ali yerlikaya, son dakika, saldırı