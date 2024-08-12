https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/afad-acikladi-43-buyuklugunde-deprem-1086764265.html

AFAD açıkladı: Ege'de 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD açıkladı: Ege'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16:24'te meydana gelen sarsıntının yerin 14.59 km derinlikte... 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T17:01+0300

2024-08-12T17:01+0300

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türkiye

deprem

afad

ege denizi

kandilli rasathanesi

izmir

muğla

aydın

balıkesir

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Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin saat 16.24 sıralarında yaşandığını derinliğinin ise 14.59 km olduğunu paylaştı.Kandilli 4.3 büyüklüğünde Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.15 dakika içinde iki depremAFAD, saat 16.24'te yaşanan depremin ardından 15 dakika sonra bir depremin daha olduğunu paylaştı.Gökçeada açıklarında depremin saat 16.39'da yaşandığı belirtilirken büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı. AFAD depremin derinliğini 10.52 km olarak belirledi.

türkiye

ege denizi

izmir

muğla

aydın

balıkesir

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