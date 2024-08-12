https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/afad-acikladi-43-buyuklugunde-deprem-1086764265.html
AFAD açıkladı: Ege'de 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD açıkladı: Ege'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16:24'te meydana gelen sarsıntının yerin 14.59 km derinlikte... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T17:01+0300
2024-08-12T17:01+0300
2024-08-12T18:07+0300
türkiye
deprem
afad
ege denizi
kandilli rasathanesi
izmir
muğla
aydın
balıkesir
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Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin saat 16.24 sıralarında yaşandığını derinliğinin ise 14.59 km olduğunu paylaştı.Kandilli 4.3 büyüklüğünde Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.15 dakika içinde iki depremAFAD, saat 16.24'te yaşanan depremin ardından 15 dakika sonra bir depremin daha olduğunu paylaştı.Gökçeada açıklarında depremin saat 16.39'da yaşandığı belirtilirken büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı. AFAD depremin derinliğini 10.52 km olarak belirledi.
türkiye
ege denizi
izmir
muğla
aydın
balıkesir
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deprem son dakika, deprem son dakika türkiye, deprem mi oldu
AFAD açıkladı: Ege'de 4.3 büyüklüğünde deprem
17:01 12.08.2024 (güncellendi: 18:07 12.08.2024)
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16:24'te meydana gelen sarsıntının yerin 14.59 km derinlikte olduğu kaydedildi.
Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin saat 16.24 sıralarında yaşandığını derinliğinin ise 14.59 km olduğunu paylaştı.
Kandilli 4.3 büyüklüğünde
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.
15 dakika içinde iki deprem
AFAD, saat 16.24'te yaşanan depremin ardından 15 dakika sonra bir depremin daha olduğunu paylaştı.
Gökçeada açıklarında depremin saat 16.39'da yaşandığı belirtilirken büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı. AFAD depremin derinliğini 10.52 km olarak belirledi.