https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/italya-milletvekilinden-paola-egonuya-irkci-saldiri-1086772102.html
İtalya milletvekilinden Paola Egonu'ya ırkçı saldırı
İtalya milletvekilinden Paola Egonu'ya ırkçı saldırı
Sputnik Türkiye
İtalya'nın Lig Partisi'nden milletvekili olan Roberto Vannacci'nin İtalya Voleybol Takımı oyuncusu Paola Egonu için 'bedensel özelliklerinin İtalyanların... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T21:27+0300
2024-08-12T21:27+0300
2024-08-12T21:27+0300
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paola egonu
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İtalya'nın Lig Partisi'nden Avrupa Parlamentosu milletvekili olan Roberto Vannacci'nin İtalya Kadın Voleybol Milli Takımı'nın olimpiyat şampiyonu olmasında etkili isim olan Paola Egonu için ırkçı ifadelerde bulunması tepkilere neden oldu."Dünya Baş Aşağı" isimli kitabı ile ünlenen ardından haziran ayında (İtalyan siyasi partisi) Lig'den Avrupa Parlementosu milletvekili seçilen Vannacci, Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan İtalya Kadın Voleybol Takımı'nın siyahi oyuncularından biri olan Egonu hakkındaki ırkçı açıklamaları gündem oldu.'Bedensel olarak italyan değil'Vannacci, İtalya Kadın Voleybol Milli Takımı’nın altın madalyayı kazanmasının ardından yaptığı açıklamada, "İtalyan voleybol takımının kazanmasından dolayı çok mutluyum ve tüm sporcuları, özellikle de çok yetenekli bir sporcu olan Paola Egonu'yu tebrik ediyorum. Onun İtalyanlığını asla sorgulamadım ancak bedensel özelliklerinin İtalyanların çoğunu temsil etmediğini tekrar belirtmek istiyorum." dedi.Rus asıllı oyuncuya da ırkçılık yaptıVannacci, Rus asıllı İtalya Milli Takım oyuncusu "Ekaterina Antropova'yı da tebrik ettiğini ama onun da bedensel özelliklerinin tam olarak İtalyan olmadığını" söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/italya-kadin-voleybol-milli-takimi-olimpiyat-sampiyonu-oldu-1086727465.html
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İtalya milletvekilinden Paola Egonu'ya ırkçı saldırı
İtalya'nın Lig Partisi'nden milletvekili olan Roberto Vannacci'nin İtalya Voleybol Takımı oyuncusu Paola Egonu için 'bedensel özelliklerinin İtalyanların çoğundan farklı olduğunu' söylemesi tepki çekti.
İtalya'nın Lig Partisi'nden Avrupa Parlamentosu milletvekili olan Roberto Vannacci'nin İtalya Kadın Voleybol Milli Takımı'nın olimpiyat şampiyonu olmasında etkili isim olan Paola Egonu için ırkçı ifadelerde bulunması tepkilere neden oldu.
"Dünya Baş Aşağı" isimli kitabı ile ünlenen ardından haziran ayında (İtalyan siyasi partisi) Lig'den Avrupa Parlementosu milletvekili seçilen Vannacci, Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan İtalya Kadın Voleybol Takımı'nın siyahi oyuncularından biri olan Egonu hakkındaki ırkçı açıklamaları gündem oldu.
'Bedensel olarak italyan değil'
Vannacci, İtalya Kadın Voleybol Milli Takımı’nın altın madalyayı kazanmasının ardından yaptığı açıklamada, "İtalyan voleybol takımının kazanmasından dolayı çok mutluyum ve tüm sporcuları, özellikle de çok yetenekli bir sporcu olan Paola Egonu'yu tebrik ediyorum. Onun İtalyanlığını asla sorgulamadım ancak bedensel özelliklerinin İtalyanların çoğunu temsil etmediğini tekrar belirtmek istiyorum." dedi.
Rus asıllı oyuncuya da ırkçılık yaptı
Vannacci, Rus asıllı İtalya Milli Takım oyuncusu "Ekaterina Antropova'yı da tebrik ettiğini ama onun da bedensel özelliklerinin tam olarak İtalyan olmadığını" söyledi.