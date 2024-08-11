https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/italya-kadin-voleybol-milli-takimi-olimpiyat-sampiyonu-oldu-1086727465.html
İtalya Kadın Voleybol Milli Takımı olimpiyat şampiyonu oldu
İtalya Kadın Voleybol Milli Takımı olimpiyat şampiyonu oldu
Sputnik Türkiye
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları voleybolda finalde ABD'yi 3-0 yenen İtalya Kadın Voleybol Takımı altın madalyanın sahibi oldu. Böylece, 36 yıl sonra ilk kez... 11.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-11T16:08+0300
2024-08-11T16:08+0300
2024-08-11T16:08+0300
spor
italya
forza italya
avrupa voleybol konfederasyonu (cev)
olimpiyat oyunları
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2024 Paris Olimpiyatları'nda kadın voleybolundaki final maçında İtalya, ABD'yi 3-0 yendi. İtalya Kadın Voleybol Takımı, olimpiyat şampiyonu olarak altın madalyayı kazandı.İtalya arka arkaya aldığı setlerle maçta 2-0 öne geçti. Üçüncü sette ABD’nin direnci set kazanmaya yetmedi ve üçüncü seti de kazanan İtalya, tarihinde ilk kez olimpiyat şampiyonu oldu.Karşılaşmanın setleri 25-18, 25-20 ve 25-17 sonuçlandı.Böylece, 36 yıl sonra ilk kez şampiyon bir Avrupa ülkesi oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/a-milli-kadin-voleybol-takimi-paris-olimpiyat-oyunlarini-dorduncu-tamamladi--1086712967.html
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italya, forza italya, avrupa voleybol konfederasyonu (cev), olimpiyat oyunları
italya, forza italya, avrupa voleybol konfederasyonu (cev), olimpiyat oyunları
İtalya Kadın Voleybol Milli Takımı olimpiyat şampiyonu oldu
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları voleybolda finalde ABD'yi 3-0 yenen İtalya Kadın Voleybol Takımı altın madalyanın sahibi oldu. Böylece, 36 yıl sonra ilk kez şampiyon bir Avrupa ülkesi oldu.
2024 Paris Olimpiyatları'nda kadın voleybolundaki final maçında İtalya, ABD'yi 3-0 yendi. İtalya Kadın Voleybol Takımı, olimpiyat şampiyonu olarak altın madalyayı kazandı.
İtalya arka arkaya aldığı setlerle maçta 2-0 öne geçti. Üçüncü sette ABD’nin direnci set kazanmaya yetmedi ve üçüncü seti de kazanan İtalya, tarihinde ilk kez olimpiyat şampiyonu oldu.
Karşılaşmanın setleri 25-18, 25-20 ve 25-17 sonuçlandı.
Böylece, 36 yıl sonra ilk kez şampiyon bir Avrupa ülkesi oldu.