https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/italya-kadin-voleybol-milli-takimi-olimpiyat-sampiyonu-oldu-1086727465.html

İtalya Kadın Voleybol Milli Takımı olimpiyat şampiyonu oldu

İtalya Kadın Voleybol Milli Takımı olimpiyat şampiyonu oldu

Sputnik Türkiye

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları voleybolda finalde ABD'yi 3-0 yenen İtalya Kadın Voleybol Takımı altın madalyanın sahibi oldu. Böylece, 36 yıl sonra ilk kez... 11.08.2024, Sputnik Türkiye

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forza italya

avrupa voleybol konfederasyonu (cev)

olimpiyat oyunları

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2024 Paris Olimpiyatları'nda kadın voleybolundaki final maçında İtalya, ABD'yi 3-0 yendi. İtalya Kadın Voleybol Takımı, olimpiyat şampiyonu olarak altın madalyayı kazandı.İtalya arka arkaya aldığı setlerle maçta 2-0 öne geçti. Üçüncü sette ABD’nin direnci set kazanmaya yetmedi ve üçüncü seti de kazanan İtalya, tarihinde ilk kez olimpiyat şampiyonu oldu.Karşılaşmanın setleri 25-18, 25-20 ve 25-17 sonuçlandı.Böylece, 36 yıl sonra ilk kez şampiyon bir Avrupa ülkesi oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/a-milli-kadin-voleybol-takimi-paris-olimpiyat-oyunlarini-dorduncu-tamamladi--1086712967.html

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italya, forza italya, avrupa voleybol konfederasyonu (cev), olimpiyat oyunları