https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/hizbullahtan-misilleme-israilin-kuzeyindeki-askeri-usse-fuze-saldirisi-duzenlendi-1086745250.html
Hizbullah'tan misilleme: İsrail'in kuzeyindeki askeri üsse füze saldırısı düzenlendi
Hizbullah'tan misilleme: İsrail'in kuzeyindeki askeri üsse füze saldırısı düzenlendi
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasındaki karşılıklı saldırılarda sınır bölgesindeki unsurlar hedef alınmaya devam ediyor. 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T09:44+0300
2024-08-12T09:44+0300
2024-08-12T09:50+0300
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Hizbullah Hareketi, İsrail ordusuna ait sınır bölgesinde yer alan askeri üsse 30 füzeyle saldırı düzenlediğini bildirdi.Hizbullah'ın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği saldırılara misilleme gerçekleştirildiği ifade edildi.Açıklamada, İsrail ordusuna ait kuzeydeki Gatun kışlasında yer alan 146. tugayın onlarca füzeyle tam isabet vurulduğu kaydedildi.Öte yandan İsrail ordusu, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Kabri bölgesine 30 füze fırlatıldığını, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını aktardı.İsrail saldırılarında ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 407'ye yükseldiİsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda ölen Hizbullah Hareketi mensubu sayısı 407'ye yükseldi.Hizbullah Hareketi'nin resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında Hizbullah mensubu Muhammed Hani Haydar (36), Ali Semir Hicazi (27) ve Hasan Gadban'ın (27) öldüğü kaydedildi.Son 24 saatte öldürülen 3 Hizbullah mensubu ile İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 407'ye yükseldi.İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattı üzerinde çatışmalar yaşanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/pentagon-sefinden-ortadoguya-nukleer-denizalti-gonderme-emri-1086741994.html
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israil, israil ordusu, hizbullah, askeri üs, füze saldırısı, hizbullah hareketi, israil ordusu (idf), idf
israil, israil ordusu, hizbullah, askeri üs, füze saldırısı, hizbullah hareketi, israil ordusu (idf), idf
Hizbullah'tan misilleme: İsrail'in kuzeyindeki askeri üsse füze saldırısı düzenlendi
09:44 12.08.2024 (güncellendi: 09:50 12.08.2024)
İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasındaki karşılıklı saldırılarda sınır bölgesindeki unsurlar hedef alınmaya devam ediyor.
Hizbullah Hareketi, İsrail ordusuna ait sınır bölgesinde yer alan askeri üsse 30 füzeyle saldırı düzenlediğini bildirdi.
Hizbullah'ın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği saldırılara misilleme gerçekleştirildiği ifade edildi.
Açıklamada, İsrail ordusuna ait kuzeydeki Gatun kışlasında yer alan 146. tugayın onlarca füzeyle tam isabet vurulduğu kaydedildi.
Öte yandan İsrail ordusu, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Kabri bölgesine 30 füze fırlatıldığını, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını aktardı.
İsrail saldırılarında ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 407'ye yükseldi
İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda ölen Hizbullah Hareketi mensubu sayısı 407'ye yükseldi.
Hizbullah Hareketi'nin resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında Hizbullah mensubu Muhammed Hani Haydar (36), Ali Semir Hicazi (27) ve Hasan Gadban'ın (27) öldüğü kaydedildi.
Son 24 saatte öldürülen 3 Hizbullah mensubu ile İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 407'ye yükseldi.
İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattı üzerinde çatışmalar yaşanıyor.