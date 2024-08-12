https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/pentagon-sefinden-ortadoguya-nukleer-denizalti-gonderme-emri-1086741994.html

Pentagon Şefi’nden Ortadoğu’ya nükleer denizaltı gönderme emri

Pentagon Şefi’nden Ortadoğu’ya nükleer denizaltı gönderme emri

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hamas ve Hizbullah liderlerinin öldürülmesinin ardından İran ve müttefiklerinin olası saldırılarına karşı İsrail’in... 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T07:44+0300

2024-08-12T07:44+0300

2024-08-12T07:48+0300

dünya

abd

abd savunma bakanlığı

pentagon

lloyd austin

israil

yoav galant

ortadoğu

nükleer denizaltı

uçak gemisi

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ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) açıklamasına göre Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Galant ile yaptığı görüşmenin ardından ABD'nin Ortadoğu’daki askeri gücünü artırma talimatını verdi.Bakanlığın açıklamasında, “Savunma Bakanı Austin, güdümlü füzelerle donatılmış USS Georgia denizaltısının ABD Merkez Komutanlığı’nın sorumluluğundaki bölgeye konuşlandırılması emrini verdi” ifadesine yer verildi.Austin’in, F-35C avcı uçaklarına sahip USS Abraham Lincoln uçak gemisinin bölgeye konuşlandırılmasının hızlandırılması emrini de verdiği aktarılan açıklamada, halihazırda bölgede USS Theodore Roosevelt uçak gemisi grubunun bulunduğu anımsatıldı.İki ülke bakanının, telefon görüşmesi sırasında, Gazze Şeridi’nde ateşkesin sağlanmasına yönelik çabaları ve İsrail’in savunmasını artırmaya yönelik tedbirleri ele aldığı bildirildi. Austin özellikle ABD'nin Ortadoğu'daki müttefikini korumak için gerekli tüm adımları atmaya hazır olduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/abd-ortadogudaki-askeri-varligini-guclendiriyor-1086686817.html

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