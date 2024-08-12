https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/pentagon-sefinden-ortadoguya-nukleer-denizalti-gonderme-emri-1086741994.html
Pentagon Şefi’nden Ortadoğu’ya nükleer denizaltı gönderme emri
Pentagon Şefi’nden Ortadoğu’ya nükleer denizaltı gönderme emri
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hamas ve Hizbullah liderlerinin öldürülmesinin ardından İran ve müttefiklerinin olası saldırılarına karşı İsrail’in... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T07:44+0300
2024-08-12T07:44+0300
2024-08-12T07:48+0300
dünya
abd
abd savunma bakanlığı
pentagon
lloyd austin
israil
yoav galant
ortadoğu
nükleer denizaltı
uçak gemisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/09/1079482465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f299a1a0158c87adfce56a5f27f79662.jpg
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) açıklamasına göre Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Galant ile yaptığı görüşmenin ardından ABD'nin Ortadoğu’daki askeri gücünü artırma talimatını verdi.Bakanlığın açıklamasında, “Savunma Bakanı Austin, güdümlü füzelerle donatılmış USS Georgia denizaltısının ABD Merkez Komutanlığı’nın sorumluluğundaki bölgeye konuşlandırılması emrini verdi” ifadesine yer verildi.Austin’in, F-35C avcı uçaklarına sahip USS Abraham Lincoln uçak gemisinin bölgeye konuşlandırılmasının hızlandırılması emrini de verdiği aktarılan açıklamada, halihazırda bölgede USS Theodore Roosevelt uçak gemisi grubunun bulunduğu anımsatıldı.İki ülke bakanının, telefon görüşmesi sırasında, Gazze Şeridi’nde ateşkesin sağlanmasına yönelik çabaları ve İsrail’in savunmasını artırmaya yönelik tedbirleri ele aldığı bildirildi. Austin özellikle ABD'nin Ortadoğu'daki müttefikini korumak için gerekli tüm adımları atmaya hazır olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/abd-ortadogudaki-askeri-varligini-guclendiriyor-1086686817.html
israil
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/09/1079482465_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_158e50d6d0e57943a93cbdacf7830656.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, abd savunma bakanlığı, pentagon, lloyd austin, israil, yoav galant, ortadoğu, nükleer denizaltı, uçak gemisi, uss abraham lincoln, uss theodore roosevelt, iran, hizbullah, hamas
abd, abd savunma bakanlığı, pentagon, lloyd austin, israil, yoav galant, ortadoğu, nükleer denizaltı, uçak gemisi, uss abraham lincoln, uss theodore roosevelt, iran, hizbullah, hamas
Pentagon Şefi’nden Ortadoğu’ya nükleer denizaltı gönderme emri
07:44 12.08.2024 (güncellendi: 07:48 12.08.2024)
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hamas ve Hizbullah liderlerinin öldürülmesinin ardından İran ve müttefiklerinin olası saldırılarına karşı İsrail’in savunmasını güçlendirme amacıyla bölgeye USS Georgia nükleer denizaltısını gönderme ve Abraham Lincoln uçak gemisinin bölgeye intikalini hızlandırma emrini verdi.
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) açıklamasına göre Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Galant ile yaptığı görüşmenin ardından ABD'nin Ortadoğu’daki askeri gücünü artırma talimatını verdi.
Bakanlığın açıklamasında, “Savunma Bakanı Austin, güdümlü füzelerle donatılmış USS Georgia denizaltısının ABD Merkez Komutanlığı’nın sorumluluğundaki bölgeye konuşlandırılması emrini verdi” ifadesine yer verildi.
Austin’in, F-35C avcı uçaklarına sahip USS Abraham Lincoln uçak gemisinin bölgeye konuşlandırılmasının hızlandırılması emrini de verdiği aktarılan açıklamada, halihazırda bölgede USS Theodore Roosevelt uçak gemisi grubunun bulunduğu anımsatıldı.
İki ülke bakanının, telefon görüşmesi sırasında, Gazze Şeridi’nde ateşkesin sağlanmasına yönelik çabaları ve İsrail’in savunmasını artırmaya yönelik tedbirleri ele aldığı bildirildi. Austin özellikle ABD'nin Ortadoğu'daki müttefikini korumak için gerekli tüm adımları atmaya hazır olduğunu vurguladı.