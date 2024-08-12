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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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'Her şeyi etkileyecek': FED Başkan Yardımcısı Bowman'dan dikkat çeken faiz açıklaması
'Her şeyi etkileyecek': FED Başkan Yardımcısı Bowman'dan dikkat çeken faiz açıklaması
Sputnik Türkiye
Temmuz ayında faiz oranını beklentilere paralel olarak yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tutan FED, piyasaların üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T10:50+0300
2024-08-12T10:51+0300
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ABD Merkez Bankası (FED), Eylül ayı faiz kararı toplantısı için yatırımcıların dikkatini üzerine çekmiş durumda. ABD üretici fiyat endeksi Salı günü, tüketici fiyat endeksi ise Çarşamba günü açıklanacak.Eylül ayı FED faiz kararı ne zaman? FED faiz kararı toplantısı 18 Eylül 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da eylül ayı faiz kararı açıklanacak.FED faizi ne zaman indirir? FED faizi indirecek mi?Son FOMC toplantısında FED Başkanı Jerome Powell, faiz indirimlerinin zamanlamasının önemine vurgu yaparak, Eylül ayında faiz indirimi için yeşil ışık yaktı. Powell, yüksek faiz oranlarının işgücü piyasalarına ve ekonomik büyümeye zarar verdiğini belirterek, indirimlerin yakın olduğunun sinyalini verdi. Bununla birlikte, son açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentilerin altında kalması, resesyon endişelerini tekrar gündeme getirdi ve piyasalarda FED'in 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağı beklentisini doğurdu.Bowman: Yüzde 2'lik hedef 'rahatsız edici şekilde yüksek'Kansas Bankacılar Birliği'nin toplantısında konuşan FED Başkan Yardımcısı Michelle Bowman da, Eylül ayında yapılacak olası faiz indirimiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bowman, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir ilerleme gösterdiğini ve bu durumda faiz oranlarını kademeli olarak düşürmenin uygun olacağını ifade etti. Ancak, sabırlı olunması gerektiğini ve tek bir veri noktasına aşırı tepki vermenin enflasyonu kontrol altına alma çabalarını zayıflatabileceğini belirtti.Piyasa, Eylül ayında 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapma ihtimalini yaklaşık yüzde 54 oranında değerlendiriyor. Ayrıca Bowman, enflasyon konusunda bazı 'memnuniyet verici' gelişmeler olduğunu ancak enflasyonun merkez bankasının yüzde 2'lik hedefinin 'rahatsız edici şekilde yüksek' olduğunu ifade etti.Bu açıklamalarla birlikte, piyasalar FED'in Eylül ayında faiz indirimi yapacağına dair beklentilerini güçlendirdi. FedWatch'a göre, FED'in Eylül toplantısında 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapması beklenirken, Kasım ve Aralık aylarında da 25'er baz puanlık indirimler fiyatlanıyor.Bank of America CEO'su Moynihan: Tüketiciler umutsuzluğa kapılacakBank of America CEO'su Brian Moynihan Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını nispeten yakın bir zamanda düşürmeye başlamaması halinde ABD'li tüketicilerin umutsuzluğa kapılabileceğini söyledi.Borsa İstanbul'da tansiyon nasıl?Öte yandan, geçtiğimiz hafta Japonya'dan gelen satış baskısı, Borsa İstanbul üzerinde de olumsuz etki yarattı. Borsa İstanbul, haftayı toparlanamadan kapatırken, gram altın ise 2.600 liranın üzerine çıkarak yatırımcıların radarına yeniden girdi. Gram altında teknik göstergeler, yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini işaret ediyor. Ekonomistler, FED'in faiz indirimiyle birlikte altın fiyatlarının daha da yükselebileceğini öngörüyor.ABD enflasyon veri̇leri̇ altın fi̇yatlarını etki̇leyebi̇li̇rUzmanlar, eğer ABD'den beklenenden güçlü veriler gelirse, Fed'in daha derin faiz indirimleri yapma olasılığının ertelenebileceğini veya azaltılabileceğini belirtiyor. Bu durumun da altın fiyatları üzerinde etkili olabileceği vurgulanıyor.Gram altın fi̇yatları bugün ne kadar?Sonuç olarak, küresel piyasalarda yaşanan bu belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman arayışını tetiklerken, FED'in Eylül ayındaki toplantısı kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor. Yatırımcılar, FED'in faiz kararını ve piyasalara olası etkilerini dikkatle izlemeye devam edecek.
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fed, fed, fed faiz kararı, altın, yarım gram altın, gram altın, külçe altın, ons altın, faiz, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı, düşük faiz politikası, faiz artırımı, yatırım, yatırım alanı, uzman

'Her şeyi etkileyecek': FED Başkan Yardımcısı Bowman'dan dikkat çeken faiz açıklaması

10:50 12.08.2024 (güncellendi: 10:51 12.08.2024)
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Temmuz ayında faiz oranını beklentilere paralel olarak yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tutan FED, piyasaların üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor. Özellikle, yatırımcılar arasında faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağına dair tedirginlik hakim. Tüm piyasaları etkileyen FED'in Başkan Yardımcısı Bowman'dan dikkat çeken faiz açıklaması geldi.
ABD Merkez Bankası (FED), Eylül ayı faiz kararı toplantısı için yatırımcıların dikkatini üzerine çekmiş durumda. ABD üretici fiyat endeksi Salı günü, tüketici fiyat endeksi ise Çarşamba günü açıklanacak.

Eylül ayı FED faiz kararı ne zaman?

FED faiz kararı toplantısı 18 Eylül 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da eylül ayı faiz kararı açıklanacak.

FED faizi ne zaman indirir? FED faizi indirecek mi?

Son FOMC toplantısında FED Başkanı Jerome Powell, faiz indirimlerinin zamanlamasının önemine vurgu yaparak, Eylül ayında faiz indirimi için yeşil ışık yaktı. Powell, yüksek faiz oranlarının işgücü piyasalarına ve ekonomik büyümeye zarar verdiğini belirterek, indirimlerin yakın olduğunun sinyalini verdi. Bununla birlikte, son açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentilerin altında kalması, resesyon endişelerini tekrar gündeme getirdi ve piyasalarda FED'in 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağı beklentisini doğurdu.

Bowman: Yüzde 2'lik hedef 'rahatsız edici şekilde yüksek'

Kansas Bankacılar Birliği'nin toplantısında konuşan FED Başkan Yardımcısı Michelle Bowman da, Eylül ayında yapılacak olası faiz indirimiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bowman, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir ilerleme gösterdiğini ve bu durumda faiz oranlarını kademeli olarak düşürmenin uygun olacağını ifade etti. Ancak, sabırlı olunması gerektiğini ve tek bir veri noktasına aşırı tepki vermenin enflasyonu kontrol altına alma çabalarını zayıflatabileceğini belirtti.
Piyasa, Eylül ayında 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapma ihtimalini yaklaşık yüzde 54 oranında değerlendiriyor. Ayrıca Bowman, enflasyon konusunda bazı 'memnuniyet verici' gelişmeler olduğunu ancak enflasyonun merkez bankasının yüzde 2'lik hedefinin 'rahatsız edici şekilde yüksek' olduğunu ifade etti.
Bu açıklamalarla birlikte, piyasalar FED'in Eylül ayında faiz indirimi yapacağına dair beklentilerini güçlendirdi. FedWatch'a göre, FED'in Eylül toplantısında 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapması beklenirken, Kasım ve Aralık aylarında da 25'er baz puanlık indirimler fiyatlanıyor.

Bank of America CEO'su Moynihan: Tüketiciler umutsuzluğa kapılacak

Bank of America CEO'su Brian Moynihan Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını nispeten yakın bir zamanda düşürmeye başlamaması halinde ABD'li tüketicilerin umutsuzluğa kapılabileceğini söyledi.

Borsa İstanbul'da tansiyon nasıl?

Öte yandan, geçtiğimiz hafta Japonya'dan gelen satış baskısı, Borsa İstanbul üzerinde de olumsuz etki yarattı. Borsa İstanbul, haftayı toparlanamadan kapatırken, gram altın ise 2.600 liranın üzerine çıkarak yatırımcıların radarına yeniden girdi. Gram altında teknik göstergeler, yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini işaret ediyor. Ekonomistler, FED'in faiz indirimiyle birlikte altın fiyatlarının daha da yükselebileceğini öngörüyor.

ABD enflasyon veri̇leri̇ altın fi̇yatlarını etki̇leyebi̇li̇r

Uzmanlar, eğer ABD'den beklenenden güçlü veriler gelirse, Fed'in daha derin faiz indirimleri yapma olasılığının ertelenebileceğini veya azaltılabileceğini belirtiyor. Bu durumun da altın fiyatları üzerinde etkili olabileceği vurgulanıyor.

Gram altın fi̇yatları bugün ne kadar?

Bugün, ons altın 2 bin 432 dolar seviyelerinde işlem görüyor.
Dolar/TL'nin hafif bir yükseliş göstermesiyle birlikte, gram altın fiyatları da hafta sonu seviyelerinin üzerine çıkarak artış eğiliminde.
22 ayar gram altın alış fiyatı 2 bin 393 TL, satış fiyatı ise 2 bin 604 TL olarak belirlenmişken, 24 ayar gram altın alış fiyatı 2 bin 615 TL, satış fiyatı ise 2 bin 798 TL'den işlem görüyor.
Eski çeyrek altın 4 bin 390 TL, yeni çeyrek altın ise 4 bin 443 TL'den satılırken, Cumhuriyet altınının fiyatı 18 bin 082 TL olarak belirlenmiş durumda.
Sonuç olarak, küresel piyasalarda yaşanan bu belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman arayışını tetiklerken, FED'in Eylül ayındaki toplantısı kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor. Yatırımcılar, FED'in faiz kararını ve piyasalara olası etkilerini dikkatle izlemeye devam edecek.
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