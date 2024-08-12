Gençlik ve Spor Bakanı Bak olimpiyat sonuçlarını değerlendirdi: Federasyonlar bunun hesabını verecek

Ülkece herkes şapkasını önüne koymalı, başkasını değil, kendi önündeki bardağın dolu tarafına ve boş tarafına konsantre olmalı. Bu dört senede bir, sadece olimpiyattan olimpiyata konuşacağımız bir konu değil. Sadece yıldız oyuncuların sırtına binerek bir spor kültürü yaratamayız, 80 milyonluk ülkede, sporcuların o günkü performansı kadar iyi ya da kötü olamayız. Jenerasyon değişiminde nal toplayamayız. Yapılması gereken yıldız oyuncular kadar yıldız antrenörler yaratmak ve altyapıdan üste doğru piramitin tabanını genişletmek olmalı. “Devlet, imkân sağlar. Biz, Türkiye Cumhuriyeti olarak; spor federasyonlarımıza en üst düzey imkânları sunduk. Sağladığımız bu imkânlar, dünyanın pek çok ülkesinde yok. Bunu sadece biz değil uluslararası tüm spor kamuoyu söylüyor. Buna rağmen; bu imkânları doğru ve verimli kullanamayan federasyonlar bunun hesabını verecektir”