https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/faturalari-otomatik-odemede-olanlara-kotu-haber-zam-geliyor-1086762299.html

Faturaları otomatik ödemede olanlara kötü haber: Zam geliyor

Faturaları otomatik ödemede olanlara kötü haber: Zam geliyor

Sputnik Türkiye

Kredi kartından otomatik ödeme talimatı verenlerden bankaların aldığı faiz oranlarına zam geldi. Her bankanın faiz oranları farklı olmasına rağmen otomatik... 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T16:21+0300

2024-08-12T16:21+0300

2024-08-12T16:21+0300

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun raporuna göre de bankaların komisyon gelirleri ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 158 oranında artış gösterdi.Bankaların faiz oranları arttıBankalar yeni düzenlemeleri kredi kartı kullanıcılarına açıkladı. Banka banka kredi kartıyla otomatik ödeme talimatı faizleri arttı.Ziraat Bankası:0-1000 TL arası: Ücret alınmıyor.1001-4999 TL arası: yüzde 2.49 faiz.5000 TL ve üzeri: yüzde 3.66 faiz.Halkbank:Fatura tutarı fark etmeksizin: yüzde 4.42 faiz.Vakıfbank:100 TL'ye kadar: 1.5 TL işlem ücreti.100 TL üzeri: yüzde 2.49 işlem ücreti.İş Bankası:0-500 TL arası: Ücretsiz.500 TL ve üzeri: yüzde 4.42 faiz.Garanti Bankası:Fatura tutarı fark etmeksizin: yüzde 3.66 faiz.Yapı Kredi:0-75 TL arası: 2 TL işlem ücreti.75 TL ve üzeri: 2.5 TL işlem ücreti.Akbank:İnternetten fatura ödeme ücreti: 1 TL.Türk Ekonomi Bankası (TEB):Asgari tutar: 1 TL.Asgari oran: yüzde 3.Azami tutar: 1 TL.Azami oran: yüzde 3.ING Türkiye:100 TL'ye kadar manuel ödeme: 1.15 TL.100 TL ve üzeri: yüzde 1.5 işlem ücreti.Fibabanka:0-150 TL arası: 5 TL işlem ücreti.150 TL ve üzeri: yüzde 3.5 işlem ücreti.Odeabank:100 TL'ye kadar: 1.25 TL işlem ücreti.100 TL üzeri: %1.5 komisyon.Şekerbank:Asgari: 0 TL.Azami: 2.86 TL.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/geib-ilk-kez-acikladi-milyonlari-ilgilendiriyor-kredi-karti-kullaniminda-onemli-degisiklik-1086544869.html

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