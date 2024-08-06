https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/geib-ilk-kez-acikladi-milyonlari-ilgilendiriyor-kredi-karti-kullaniminda-onemli-degisiklik-1086544869.html

GEİB ilk kez açıkladı, milyonları ilgilendiriyor: Kredi kartı kullanımında önemli değişiklik

GEİB ilk kez açıkladı, milyonları ilgilendiriyor: Kredi kartı kullanımında önemli değişiklik

Sputnik Türkiye

Gelir İdaresi Başkanlığı, sosyal medyada gündem olan 'başkasının kredi kartını kullananlara özel usulsüzlük cezası kesilecek' haberleri hakkında ilk kez resmi... 06.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-06T15:30+0300

2024-08-06T15:30+0300

2024-08-06T15:30+0300

türkiye

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pos cihazı

havale

banka

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Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinden "Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Ödemelere İlişkin Açıklama" yayımladı.Açıklamada, mükelleflerin mal satışı veya hizmet ifası için yaptıkları tahsilatları, kendi mükellefiyeti adına kayıtlı olmayan ödeme sistemleri veya cihazları (POS ve benzeri cihazlar) aracılığıyla yapmaları durumunda, tahsilatı yapan mükelleflere ve cihazları kullandıranlara ayrı ayrı her bir işlem için 3 kat özel usulsüzlük cezası kesilmesi ve bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının 20 milyon Türk lirasını geçemeyeceği hükme bağlandığı hatırlatıldı.Gelir İdaresi Başkanlığı: Başkasının kredi kartını kullanmaya ceza yok

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/yeni-program-basladi-15-milyon-tl-faizsiz-kredi-destegi-geliyor-basvuru-sartlari-ne-1086529920.html

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