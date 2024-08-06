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GEİB ilk kez açıkladı, milyonları ilgilendiriyor: Kredi kartı kullanımında önemli değişiklik
GEİB ilk kez açıkladı, milyonları ilgilendiriyor: Kredi kartı kullanımında önemli değişiklik
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Gelir İdaresi Başkanlığı, sosyal medyada gündem olan 'başkasının kredi kartını kullananlara özel usulsüzlük cezası kesilecek' haberleri hakkında ilk kez resmi... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
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gelir idaresi başkanlığı
gelir vergisi
kredi
kredi kartı
vergi dairesi
vergi borcu
pos cihazı
havale
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Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinden "Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Ödemelere İlişkin Açıklama" yayımladı.Açıklamada, mükelleflerin mal satışı veya hizmet ifası için yaptıkları tahsilatları, kendi mükellefiyeti adına kayıtlı olmayan ödeme sistemleri veya cihazları (POS ve benzeri cihazlar) aracılığıyla yapmaları durumunda, tahsilatı yapan mükelleflere ve cihazları kullandıranlara ayrı ayrı her bir işlem için 3 kat özel usulsüzlük cezası kesilmesi ve bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının 20 milyon Türk lirasını geçemeyeceği hükme bağlandığı hatırlatıldı.Gelir İdaresi Başkanlığı: Başkasının kredi kartını kullanmaya ceza yok
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/yeni-program-basladi-15-milyon-tl-faizsiz-kredi-destegi-geliyor-basvuru-sartlari-ne-1086529920.html
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gelir idaresi başkanlığı, gib, başkasının kredi kartı, pos cihazı, havale, usulsüzlük cezası, kredi kartı, banka, ceza, mtv, ötv, vergi, borç
gelir idaresi başkanlığı, gib, başkasının kredi kartı, pos cihazı, havale, usulsüzlük cezası, kredi kartı, banka, ceza, mtv, ötv, vergi, borç

GEİB ilk kez açıkladı, milyonları ilgilendiriyor: Kredi kartı kullanımında önemli değişiklik

15:30 06.08.2024
© İHA / DAN PELEDkart - kredi kartı
kart - kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
© İHA / DAN PELED
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Gelir İdaresi Başkanlığı, sosyal medyada gündem olan 'başkasının kredi kartını kullananlara özel usulsüzlük cezası kesilecek' haberleri hakkında ilk kez resmi açıklama yaptı. Açıklamada böyle bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.
Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinden "Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Ödemelere İlişkin Açıklama" yayımladı.
Açıklamada, mükelleflerin mal satışı veya hizmet ifası için yaptıkları tahsilatları, kendi mükellefiyeti adına kayıtlı olmayan ödeme sistemleri veya cihazları (POS ve benzeri cihazlar) aracılığıyla yapmaları durumunda, tahsilatı yapan mükelleflere ve cihazları kullandıranlara ayrı ayrı her bir işlem için 3 kat özel usulsüzlük cezası kesilmesi ve bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının 20 milyon Türk lirasını geçemeyeceği hükme bağlandığı hatırlatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı: Başkasının kredi kartını kullanmaya ceza yok

"Söz konusu fıkranın uygulanmasına yönelik kamuoyuna yansıyan tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.
Yapılan düzenlemeyle, mal teslimi veya hizmet ifaları için kredi kartı, banka kartı gibi ödeme aracı olarak kullanılan kartlar aracılığıyla yapılan tahsilatları, başka mükelleflerin veya mükellef olmayanların elektronik cihazları/sistemleri (POS ve benzeri cihazlar) aracılığıyla yapanlara ve bu elektronik cihazları/sistemleri kullandıranlara özel usulsüzlük cezası kesilmek suretiyle bu husustaki kayıt dışı işlemlerin önlenmesi amaçlanmaktadır.
Söz konusu düzenlemeyi müteakip, mükelleflerin bir banka tarafından kendilerine tahsis edilen fiziki ya da sanal POS cihazını bayii, alt bayii ve benzeri ilişki kapsamında aralarındaki sözleşmeye istinaden başka işyerlerine kullandırmaları durumunda cezaya muhatap olup olmayacakları hususunda tereddüte düştükleri anlaşılmaktadır.
Mükelleflerin bankacılık mevzuatı gereğince, bankalar tarafından kendilerine tahsis edilen fiziki POS cihazını ve/veya sanal POS’u bayi-alt bayi ilişkisi ve benzeri ilişki kapsamında aralarındaki sözleşmeye istinaden alt işyerlerine söz konusu mevzuatta yer alan düzenlemelere uygun olarak kullandırmaları söz konusu olabilmektedir.
Buna göre, bayi-alt bayi ilişkisi ve benzeri ilişki kapsamında gerek kendisine tahsis edilen POS cihazını kullandıran gerekse bu cihazlar vasıtasıyla teslim ettikleri mal ve hizmetlere ilişkin tahsilatlarını yapan mükelleflerin, 213 sayılı Kanunda yer alan hükümler gereğince belge düzenleme, hasılatları kaydetme ve diğer yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmeleri şartıyla bahse konu mevzuatta öngörüldüğü şekilde hareket edebilmeleri mümkün bulunmaktadır.
Diğer taraftan, 213 sayılı Kanunda yapılan bahse konu düzenlemeye ilişkin olarak Bakanlığımız tarafından ticari hayattaki süreçlerin aksamadan devam edebilmesi ve madde ile sağlanmak istenilen kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçilmesi amacına yönelik gerekli görülen idari düzenlemelerin yapılabileceği tabiidir.
Bir diğer tereddüde düşülen konu ise mal ve hizmet alımlarında müşteri ile ödemeyi yapan kart sahibinin farklı kişi olması durumunda ceza kesilip kesilmeyeceğine yöneliktir.
Mal teslimi veya hizmet ifası yapılan müşteri ile ödemeyi yapan kart sahibinin farklı kişiler olması hususu düzenleme kapsamında cezaya tabi fiiller arasında sayılmamaktadır. Bir başka anlatımla, madde uygulamasında ödemeyi yapan kart sahibinin kim olduğunun bir önemi bulunmamaktadır. Bu nedenle ödeme yaparken başkasının kredi kartını kullanmaktan dolayı özel usulsüzlük cezası uygulanması gibi bir durum söz konusu değildir."
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