https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/bddk-duyurdu-en-zengin-10-il-belli-oldu-1086772235.html

BDDK duyurdu: En zengin 10 il belli oldu

BDDK duyurdu: En zengin 10 il belli oldu

Sputnik Türkiye

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankalarda bulunan mevduatlara ilişkin verileri açıkladı. Parasını bankalara en çok yatıran 10 il açıklandı. Peki... 12.08.2024, Sputnik Türkiye

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Türkiye'de parasını çeşitli yatırım araçlarında değerlendirmek isteyenler öncelik olarak vadeli hesapları tercih ediyor. BDDK en çok mevduatı olan 10 ili duyurdu.En yüksek mevduat hesabı olan iki il şaşırtmadıTasarruflar konusunda en yüksek mevduata sahip olan illerin başında İstanbul ve Ankara geldi. BDDK verilerine 10 ilin sıralaması belli oldu;1 - İstanbul6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin Lira2 - Ankara2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin Lira3 - İzmir848 milyar 34 milyon 420 bin Lira4 - Antalya513 milyar 842 milyon 573 bin Lira5 - Bursa442 milyar 526 milyon 694 bin Lira6 - Kocaeli319 milyar 80 milyon 233 bin Lira7 - Adana236 milyar 144 milyon 441 bin Lira8 - Muğla211 milyar 376 milyon 926 bin Lira9 - Konya210 milyar 878 milyon 525 bin Lira10 - Mersin209 milyar 333 milyon 536 bin Lira

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/mevduat-faizlerini-yukseltecek-adim-1-milyon-tlsi-olan-su-an-ne-kazaniyor-1086225938.html

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