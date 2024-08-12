Abdulkadir Selvi: İmamoğlu İBB Başkanlığı koltuğu için Sinem Dedetaş'ı düşünüyormuş

“Ekrem İmamoğlu’nun da başarılı bir seçim kampanyası için Cumhurbaşkanlığı seçiminden 1-1.5 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa edeceği söyleniyor. Yerine ise Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ı düşünüyormuş. CHP’liler Sinem Dedetaş ile Ekrem İmamoğlu arasındaki yakınlığı Erdoğan-Binali Yıldırım ilişkisine benzetiyorlar. Ben Ekrem İmamoğlu’nun yerine Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ı aday göstereceğini düşünüyordum. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olunca yerine Murat Çalık’ı önermişti. Ama son günlerde aldığım bilgiler o yönde değil. Murat Çalık’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı istediği ve bu nedenle de mesafeli oldukları söyleniyor. İmamoğlu, Sinem Dedetaş diyormuş”