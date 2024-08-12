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Abdulkadir Selvi: İmamoğlu İBB Başkanlığı koltuğu için Sinem Dedetaş'ı düşünüyormuş
Abdulkadir Selvi: İmamoğlu İBB Başkanlığı koltuğu için Sinem Dedetaş'ı düşünüyormuş
Sputnik Türkiye
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP içinde bir grubun, cumhurbaşkanı olmasını istediğini belirttiği İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T09:27+0300
2024-08-12T09:31+0300
politika
ekrem imamoğlu
sinem dedetaş
chp
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ibb
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP içindeki iddiaları köşesine taşıdı.Partide bir kesimin İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı olmasına dair istek taşıdığını belirten Selvi, “CHP’de bir grup Ekrem İmamoğlu’nu oturtacak koltuk bulamıyor. Bir grup cumhurbaşkanlığı seçiminden 1.5 yıl önce istifa edip, seçim kampanyasına başlamasını öneriyor. Sanki İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı kesinmiş gibi” dedi.Selvi, İmamoğlu-Dedetaş ilişkisine dair de değerlendirmelerde bulundu ve şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/selvi-imamoglu-ve-yavas-mucadelesinde-ozgur-ozel-aradan-siyrilip-cumhurbaskani-adayi-olur-mu-1086621954.html
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sinem dedetaş, imamoğlu cumhurbaşkanı mı olacak, dedetaş kimdir, imamoğlu dedetaş
sinem dedetaş, imamoğlu cumhurbaşkanı mı olacak, dedetaş kimdir, imamoğlu dedetaş

Abdulkadir Selvi: İmamoğlu İBB Başkanlığı koltuğu için Sinem Dedetaş'ı düşünüyormuş

09:27 12.08.2024 (güncellendi: 09:31 12.08.2024)
© AA / Elif ÖztürkDedetaş
Dedetaş - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2024
© AA / Elif Öztürk
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP içinde bir grubun, cumhurbaşkanı olmasını istediğini belirttiği İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yerine Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ı bırakmayı istediği iddiasında bulundu.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP içindeki iddiaları köşesine taşıdı.
Partide bir kesimin İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı olmasına dair istek taşıdığını belirten Selvi, “CHP’de bir grup Ekrem İmamoğlu’nu oturtacak koltuk bulamıyor. Bir grup cumhurbaşkanlığı seçiminden 1.5 yıl önce istifa edip, seçim kampanyasına başlamasını öneriyor. Sanki İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı kesinmiş gibi” dedi.
Selvi, İmamoğlu-Dedetaş ilişkisine dair de değerlendirmelerde bulundu ve şunları söyledi:
“Ekrem İmamoğlu’nun da başarılı bir seçim kampanyası için Cumhurbaşkanlığı seçiminden 1-1.5 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa edeceği söyleniyor. Yerine ise Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ı düşünüyormuş. CHP’liler Sinem Dedetaş ile Ekrem İmamoğlu arasındaki yakınlığı Erdoğan-Binali Yıldırım ilişkisine benzetiyorlar. Ben Ekrem İmamoğlu’nun yerine Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ı aday göstereceğini düşünüyordum. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olunca yerine Murat Çalık’ı önermişti. Ama son günlerde aldığım bilgiler o yönde değil. Murat Çalık’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı istediği ve bu nedenle de mesafeli oldukları söyleniyor. İmamoğlu, Sinem Dedetaş diyormuş”
Yavaş, Özel ve İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2024
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Selvi: İmamoğlu ve Yavaş mücadelesinde Özgür Özel aradan sıyrılıp cumhurbaşkanı adayı olur mu?
8 Ağustos, 09:39
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