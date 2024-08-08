https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/selvi-imamoglu-ve-yavas-mucadelesinde-ozgur-ozel-aradan-siyrilip-cumhurbaskani-adayi-olur-mu-1086621954.html

Selvi: İmamoğlu ve Yavaş mücadelesinde Özgür Özel aradan sıyrılıp cumhurbaşkanı adayı olur mu?

Selvi: İmamoğlu ve Yavaş mücadelesinde Özgür Özel aradan sıyrılıp cumhurbaşkanı adayı olur mu?

Sputnik Türkiye

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'deki "cumhurbaşkanlığı yarışını" yazdı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cumhurbaşkanlığı yarışı tartışmasının partiyi... 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T09:39+0300

2024-08-08T09:39+0300

2024-08-08T09:39+0300

politika

ekrem imamoğlu

mansur yavaş

özgür özel

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

cumhurbaşkanlığı

kurultay

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"Henüz sürecin başındayız. Ama İmamoğlu ve Yavaş, Cumhurbaşkanlığı seçimi için pozisyon almaya başladılar" diyen Selvi, şu soruları gündeme getirdi:Selvi, "Bu süreç sancılı ama bir o kadar da değişken. Ama kıran kırana bir mücadeleye tanık olacağımız bir gerçek" diye yazdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/chp-olaganustu-kurultay-ne-zaman-chp-olaganustu-kongre-chp-olaganustu-kurultay-karari-aldi-1086499395.html

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ekrem imamoğlu, mansur yavaş, özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhurbaşkanlığı, kurultay