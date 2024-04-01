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Şişli'de 13 katlı binada yangın: 2 kişi hayatını kaybetti
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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240401/uskudar-belediyesini-kazanan-sinem-dedetas-kimdir-1082356001.html
Üsküdar Belediyesi'ni kazanan Sinem Dedetaş kimdir?
Üsküdar Belediyesi'ni kazanan Sinem Dedetaş kimdir?
Sputnik Türkiye
Üsküdar Belediyesi yıllar sonra el değiştirerek AK Parti'den CHP'ye geçti. Değişimin ardından Üsküdar'ın yeni belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile ilgili... 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T15:51+0300
2024-04-01T15:51+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
sinem dedetaş
üsküdar
üsküdar belediyesi
üsküdar seçim sonuçları
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61 milyondan fazla kayıtlı seçmenin olduğu Türkiye, yerel seçimler için sandık başına gitti.Üsküdar'da kim kazandı?Sonucun merak edildiği İstanbul ilçelerinden biri olan Üsküdar'da kazanan CHP'nin Üsküdar adayı Sinem Dedetaş, oldu. Peki, Üsküdar Belediyesi'ni kazanan Sinem Dedetaş kimdir?Sinem Dedetaş kimdir?Sinem Dedetaş, 1981'de Eskişehir'de dünyaya geldi. Lisans eğitimini İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümünde, yüksek lisansını İTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümünde tamamladı.2019'dan 2023'e kadar İBB'nin iştirak şirketi İstanbul Şehir Hatlarında Genel Müdürlük yapan Dedetaş, evlidir.Sinem Dedebaş, kariyer hayatına Delta Denizcilik firmasında yapısal analiz ve yapısal tasarım mühendisi olarak başladı. Daha sonra RINA'da (Registro İtaliano Navale) plan onay mühendisi olarak görev yaptı.Son olarak Matesis Denizcilik ve Mühendislik firmasında genel müdür olarak çalışan Dedetaş, bu görev süresince ulusal ve uluslararası denizcilik faaliyetleri ile araştırma ve geliştirme projelerinde araştırmacı, program koordinatörü ve yönetici olarak görev yaptı.Sinem Dedetaş'ın çalışma alanları arasında gemi inşaatı ve işletmeciliği, enerji verimliliği, optimizasyon, farklı malzemelerin gemi yapısında kullanılması, yakın deniz taşımacılığı ve küçük tekneler bulunmaktadır.
https://sputniknews.com.tr/20240401/turkiyenin-en-genc-belediye-baskani-canakkalede-secildi-22-yasinda-1082350252.html
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sinem dedetaş kimdir?,üsküdar seçim sonuçları,seçim sonuçları üsküdar 2024,üsküdar hangi partide,üsküdar belediye başkanı,sinem dedetaş biyografi,istanbul üsküdar seçim sonuçları 2024 canlı

Üsküdar Belediyesi'ni kazanan Sinem Dedetaş kimdir?

15:51 01.04.2024
© AA / Elif ÖztürkDedetaş
Dedetaş - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2024
© AA / Elif Öztürk
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Üsküdar Belediyesi yıllar sonra el değiştirerek AK Parti'den CHP'ye geçti. Değişimin ardından Üsküdar'ın yeni belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile ilgili bilgiler merak edildi. Peki, Üsküdar Belediyesi'ni kazanan Sinem Dedetaş kimdir?
61 milyondan fazla kayıtlı seçmenin olduğu Türkiye, yerel seçimler için sandık başına gitti.

Üsküdar'da kim kazandı?

Sonucun merak edildiği İstanbul ilçelerinden biri olan Üsküdar'da kazanan CHP'nin Üsküdar adayı Sinem Dedetaş, oldu. Peki, Üsküdar Belediyesi'ni kazanan Sinem Dedetaş kimdir?
Üsküdar'da kim ne kadar oy aldı?

Siyasi Parti

Aday

Oy oranı

CHP

Sinem Dedetaş

49.90

AK Parti

Hilmi Türkmen

42.37

Sinem Dedetaş kimdir?

Sinem Dedetaş, 1981'de Eskişehir'de dünyaya geldi. Lisans eğitimini İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümünde, yüksek lisansını İTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümünde tamamladı.2019'dan 2023'e kadar İBB'nin iştirak şirketi İstanbul Şehir Hatlarında Genel Müdürlük yapan Dedetaş, evlidir.
Sinem Dedebaş, kariyer hayatına Delta Denizcilik firmasında yapısal analiz ve yapısal tasarım mühendisi olarak başladı. Daha sonra RINA'da (Registro İtaliano Navale) plan onay mühendisi olarak görev yaptı.
Son olarak Matesis Denizcilik ve Mühendislik firmasında genel müdür olarak çalışan Dedetaş, bu görev süresince ulusal ve uluslararası denizcilik faaliyetleri ile araştırma ve geliştirme projelerinde araştırmacı, program koordinatörü ve yönetici olarak görev yaptı.
Sinem Dedetaş'ın çalışma alanları arasında gemi inşaatı ve işletmeciliği, enerji verimliliği, optimizasyon, farklı malzemelerin gemi yapısında kullanılması, yakın deniz taşımacılığı ve küçük tekneler bulunmaktadır.
Zeynep Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2024
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