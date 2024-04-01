https://sputniknews.com.tr/20240401/uskudar-belediyesini-kazanan-sinem-dedetas-kimdir-1082356001.html

Üsküdar Belediyesi'ni kazanan Sinem Dedetaş kimdir?

Üsküdar Belediyesi'ni kazanan Sinem Dedetaş kimdir?

Sputnik Türkiye

Üsküdar Belediyesi yıllar sonra el değiştirerek AK Parti'den CHP'ye geçti. Değişimin ardından Üsküdar'ın yeni belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile ilgili... 01.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-01T15:51+0300

2024-04-01T15:51+0300

2024-04-01T15:51+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

sinem dedetaş

üsküdar

üsküdar belediyesi

üsküdar seçim sonuçları

chp

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61 milyondan fazla kayıtlı seçmenin olduğu Türkiye, yerel seçimler için sandık başına gitti.Üsküdar'da kim kazandı?Sonucun merak edildiği İstanbul ilçelerinden biri olan Üsküdar'da kazanan CHP'nin Üsküdar adayı Sinem Dedetaş, oldu. Peki, Üsküdar Belediyesi'ni kazanan Sinem Dedetaş kimdir?Sinem Dedetaş kimdir?Sinem Dedetaş, 1981'de Eskişehir'de dünyaya geldi. Lisans eğitimini İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümünde, yüksek lisansını İTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümünde tamamladı.2019'dan 2023'e kadar İBB'nin iştirak şirketi İstanbul Şehir Hatlarında Genel Müdürlük yapan Dedetaş, evlidir.Sinem Dedebaş, kariyer hayatına Delta Denizcilik firmasında yapısal analiz ve yapısal tasarım mühendisi olarak başladı. Daha sonra RINA'da (Registro İtaliano Navale) plan onay mühendisi olarak görev yaptı.Son olarak Matesis Denizcilik ve Mühendislik firmasında genel müdür olarak çalışan Dedetaş, bu görev süresince ulusal ve uluslararası denizcilik faaliyetleri ile araştırma ve geliştirme projelerinde araştırmacı, program koordinatörü ve yönetici olarak görev yaptı.Sinem Dedetaş'ın çalışma alanları arasında gemi inşaatı ve işletmeciliği, enerji verimliliği, optimizasyon, farklı malzemelerin gemi yapısında kullanılması, yakın deniz taşımacılığı ve küçük tekneler bulunmaktadır.

https://sputniknews.com.tr/20240401/turkiyenin-en-genc-belediye-baskani-canakkalede-secildi-22-yasinda-1082350252.html

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