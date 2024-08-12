https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/abd-eski-baskani-trump-xe-geri-dondu-1086768631.html

ABD başkan adayı Trump X'e geri döndü

ABD başkan adayı Trump X'e geri döndü

Sputnik Türkiye

ABD başkan adayı Donald Trump X'e (eski adı ile twitter) geri döndü. 2024 Kasım ayında düzenlenecek başkanlık seçimleri için X hesabından videolu paylaşım... 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T19:11+0300

2024-08-12T19:11+0300

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dünya

elon musk

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x

twitter

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başkanlık seçimleri

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joe biden

cumhuriyetçi parti

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Amerika Birleşik Devletleri başkan adayı Donald Trump, X hesabından seçimler için videolu mesaj paylaştı.X'e geri döndüSabıka kaydı fotoğrafı ile 25 ağustos 2023 yılında paylaşım yapan Donald Trump 1 yıl aradan sonra X'e video atarak geri döndü. Elon Musk ile X üzerinden röportaj yapması beklenen Trump'ın X hesabının askıya alınmasının ardından Truth Social ismini verdiği sosyal medya uygulamasını kullanıma sunmuştu. Musk ile X üzerinden görüşecekX Ceosu ABD'li Milyarder Elon Musk, ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile X'te bir röportaj yapacak. Röportajın son dönemlerde düşüşe geçen popüleritesi için önemli bir hamle olarak görülüyor. X üzerinden Elon Musk'ın resmi hesabından yapılacak röportajın gündem olması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/venezuella-devlet-baskani-maduro-saldirilarin-arkasinda-amerikali-milyarder-elon-musk-var-1086458488.html

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