https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/abd-eski-baskani-trump-xe-geri-dondu-1086768631.html
ABD başkan adayı Trump X'e geri döndü
ABD başkan adayı Trump X'e geri döndü
Sputnik Türkiye
ABD başkan adayı Donald Trump X'e (eski adı ile twitter) geri döndü. 2024 Kasım ayında düzenlenecek başkanlık seçimleri için X hesabından videolu paylaşım... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T19:11+0300
2024-08-12T19:11+0300
2024-08-12T19:38+0300
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başkanlık seçimleri
kamala harris
joe biden
cumhuriyetçi parti
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Amerika Birleşik Devletleri başkan adayı Donald Trump, X hesabından seçimler için videolu mesaj paylaştı.X'e geri döndüSabıka kaydı fotoğrafı ile 25 ağustos 2023 yılında paylaşım yapan Donald Trump 1 yıl aradan sonra X'e video atarak geri döndü. Elon Musk ile X üzerinden röportaj yapması beklenen Trump'ın X hesabının askıya alınmasının ardından Truth Social ismini verdiği sosyal medya uygulamasını kullanıma sunmuştu. Musk ile X üzerinden görüşecekX Ceosu ABD'li Milyarder Elon Musk, ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile X'te bir röportaj yapacak. Röportajın son dönemlerde düşüşe geçen popüleritesi için önemli bir hamle olarak görülüyor. X üzerinden Elon Musk'ın resmi hesabından yapılacak röportajın gündem olması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/venezuella-devlet-baskani-maduro-saldirilarin-arkasinda-amerikali-milyarder-elon-musk-var-1086458488.html
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trump tower, trump sex, trump musk, elon musk, x, twitter, kamala harris, x canlı yayın, cumhuriyetçi aday, demokrat aday,
ABD başkan adayı Trump X'e geri döndü
19:11 12.08.2024 (güncellendi: 19:38 12.08.2024)
ABD başkan adayı Donald Trump X'e (eski adı ile twitter) geri döndü. 2024 Kasım ayında düzenlenecek başkanlık seçimleri için X hesabından videolu paylaşım yapan Donald Trump yaklaşık 1 yıl aradan sonra X'e geri döndü.
Amerika Birleşik Devletleri başkan adayı Donald Trump, X hesabından seçimler için videolu mesaj paylaştı.
Sabıka kaydı fotoğrafı ile 25 ağustos 2023 yılında paylaşım yapan Donald Trump 1 yıl aradan sonra X'e video atarak geri döndü. Elon Musk ile X üzerinden röportaj yapması beklenen Trump'ın X hesabının askıya alınmasının ardından Truth Social ismini verdiği sosyal medya uygulamasını kullanıma sunmuştu.
Musk ile X üzerinden görüşecek
X Ceosu ABD'li Milyarder Elon Musk, ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile X'te bir röportaj yapacak. Röportajın son dönemlerde düşüşe geçen popüleritesi için önemli bir hamle olarak görülüyor. X üzerinden Elon Musk'ın resmi hesabından yapılacak röportajın gündem olması bekleniyor.