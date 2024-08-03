https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/venezuella-devlet-baskani-maduro-saldirilarin-arkasinda-amerikali-milyarder-elon-musk-var-1086458488.html
Venezüella Devlet Başkanı Maduro: Saldırıların arkasında Amerikalı milyarder Elon Musk var
Venezüella Devlet Başkanı Maduro: Saldırıların arkasında Amerikalı milyarder Elon Musk var
Sputnik Türkiye
Venezüella Devlet Başkanı Maduro, protestoların yol açtığı şiddet olaylarında 2 askerin öldüğünü, 120 güvenlik görevlisinin yaralandığını belirttiği... 03.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-03T09:37+0300
2024-08-03T09:37+0300
2024-08-03T09:37+0300
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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, protestoların yol açtığı şiddet olaylarında 2 askerin öldüğünü, 120 güvenlik görevlisinin yaralandığını açıkladı.Başkent Caracas'taki Devlet Başkanlık Sarayı Miraflores'te basına değerlendirmelerde bulunan Maduro, gösterilerde hastanelerin, üniversitelerin ve kamu araçlarının hedef alındığını söyledi.Maduro, olaylarda 2 askerin hayatını kaybettiğini, 120 güvenlik görevlisinin yaralandığını dile getirerek, buna sebebiyet verenleri teker teker yakalayacaklarını duyurdu.Ulusal Seçim Konseyine (CNE) yönelik saldırıların arkasındaki gücün Amerikalı milyarder Elon Musk olduğunu savunan Maduro, güvenlik sistemlerini güçlendireceklerini belirtti.Basın mensuplarına eylemcilerin yol açtığı şiddet olaylarını ekranlardan gösteren Maduro şu cümleleri kaydetti:Maduro, Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) açıkladığı seçim sonuçlarına herkesin saygı göstermesini istedi ve anayasanın herkes için bağlayıcı olduğunu vurguladı.'Burayı kan gölüne çevireceklerdi'ABD'nin 28 Temmuz devlet başkanı seçimine ilişkin suçlamalarını hatırlatan Maduro, "Donald Trump, 2020 başkanlık seçimine yönelik çok sayıda itirazda bulundu, hile iddialarını gündeme getirdi, peki ne oldu? Oylar yeniden mi sayıldı, tutanaklar mı talep edildi? Burada ikiyüzlü tavır sergileniyor" değerlendirmesinde bulundu.Ülkede barışı, huzuru ve güvenliği sağlamakta kararlı olduklarını vurgulayan Maduro, "Venezüella'daki tüm ekonomik, ticari ve ulaşım faaliyetlerini yüzde 90 yeniden aktifleştirdik. Kimse Venezüella'nın iç işlerine karışmasın, bizler anayasa ve Tanrı'nın lütfuyla huzur içinde yürüyeceğiz" diye konuştu.Öte yandan gün içinde Venezüella Yüksek Adalet Mahkemesine (TSJ) giden Maduro, devlet başkanı seçiminde hile yapıldığı iddialarının araştırılması için başvuruda bulundu.Maduro, muhalefetin seçimde hile yapıldığı iddialarını eleştirerek, ellerindeki kanıtları Yüksek Mahkemeye sunmalarını istedi.Venezüella Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez de açıklamasında, muhalefet lideri Maria Corina Machado'nun mitingde gösterdiği tutanakların 'sahte' olduğunu ve muhalefetin kamuoyunu kandırdığını savundu.ABD'nin tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi yine muhalefeti kullanarak Venezüella'da darbe yapmaya çalıştığını kaydeden Maduro, "Bu girişimleri, zamanında Juan Guaido (eski muhalif lider) ile yapmaya çalıştılar. Şimdi ise başka aktörler buldular. Eğer vakitlice ve güçlü şekilde harekete geçmeseydik burayı kan gölüne çevireceklerdi" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/rus-vekil-slutskiy-abd-venezuelladaki-protestolarin-organizatoru-oldugunu-kabul-etti-1086446527.html
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venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, nicolas maduro, elon musk, juan guaido
venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, nicolas maduro, elon musk, juan guaido
Venezüella Devlet Başkanı Maduro: Saldırıların arkasında Amerikalı milyarder Elon Musk var
Venezüella Devlet Başkanı Maduro, protestoların yol açtığı şiddet olaylarında 2 askerin öldüğünü, 120 güvenlik görevlisinin yaralandığını belirttiği konuşmasında Ulusal Seçim Konseyine (CNE) yönelik siber saldırının arkasındaki gücün Amerikalı milyarder Elon Musk olduğunu dile getirdi.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, protestoların yol açtığı şiddet olaylarında 2 askerin öldüğünü, 120 güvenlik görevlisinin yaralandığını açıkladı.
Başkent Caracas'taki Devlet Başkanlık Sarayı Miraflores'te basına değerlendirmelerde bulunan Maduro, gösterilerde hastanelerin, üniversitelerin ve kamu araçlarının hedef alındığını söyledi.
Maduro, olaylarda 2 askerin hayatını kaybettiğini, 120 güvenlik görevlisinin yaralandığını dile getirerek, buna sebebiyet verenleri teker teker yakalayacaklarını duyurdu.
Ulusal Seçim Konseyine (CNE) yönelik saldırıların arkasındaki gücün Amerikalı milyarder Elon Musk olduğunu savunan Maduro, güvenlik sistemlerini güçlendireceklerini belirtti.
Basın mensuplarına eylemcilerin yol açtığı şiddet olaylarını ekranlardan gösteren Maduro şu cümleleri kaydetti:
Bu vandallık, barışçıl gösterilerle izah edilemez. 20'den fazla ilkokul, 34 lise, üniversiteler, hastaneler, süpermarketler, 30 ambulans ve 200'e yakın polis aracına saldırı yapıldı. Komutan Hugo Chavez'in heykellerine zarar verildi, bunu yapanların çoğu oy kullanmadı bile. Teksas'tan gelip ortalığı karıştırdılar. Aralarında uyuşturucu bağımlıları var.
Maduro, Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) açıkladığı seçim sonuçlarına herkesin saygı göstermesini istedi ve anayasanın herkes için bağlayıcı olduğunu vurguladı.
'Burayı kan gölüne çevireceklerdi'
ABD'nin 28 Temmuz devlet başkanı seçimine ilişkin suçlamalarını hatırlatan Maduro, "Donald Trump, 2020 başkanlık seçimine yönelik çok sayıda itirazda bulundu, hile iddialarını gündeme getirdi, peki ne oldu? Oylar yeniden mi sayıldı, tutanaklar mı talep edildi? Burada ikiyüzlü tavır sergileniyor" değerlendirmesinde bulundu.
Ülkede barışı, huzuru ve güvenliği sağlamakta kararlı olduklarını vurgulayan Maduro, "Venezüella'daki tüm ekonomik, ticari ve ulaşım faaliyetlerini yüzde 90 yeniden aktifleştirdik. Kimse Venezüella'nın iç işlerine karışmasın, bizler anayasa ve Tanrı'nın lütfuyla huzur içinde yürüyeceğiz" diye konuştu.
Öte yandan gün içinde Venezüella Yüksek Adalet Mahkemesine (TSJ) giden Maduro, devlet başkanı seçiminde hile yapıldığı iddialarının araştırılması için başvuruda bulundu.
Maduro, muhalefetin seçimde hile yapıldığı iddialarını eleştirerek, ellerindeki kanıtları Yüksek Mahkemeye sunmalarını istedi.
Venezüella Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez de açıklamasında, muhalefet lideri Maria Corina Machado'nun mitingde gösterdiği tutanakların 'sahte' olduğunu ve muhalefetin kamuoyunu kandırdığını savundu.
ABD'nin tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi yine muhalefeti kullanarak Venezüella'da darbe yapmaya çalıştığını kaydeden Maduro, "Bu girişimleri, zamanında Juan Guaido (eski muhalif lider) ile yapmaya çalıştılar. Şimdi ise başka aktörler buldular. Eğer vakitlice ve güçlü şekilde harekete geçmeseydik burayı kan gölüne çevireceklerdi" şeklinde konuştu.