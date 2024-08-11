https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/olimpiyatlar-olayli-gecti-son-gununde-bir-kisi-ciplak-sekilde-eyfel-kulesine-tirmanmaya-calisti--1086734281.html
Olimpiyatlar olaylı geçti: Son gününde bir kişi çıplak şekilde Eyfel Kulesi'ne tırmanmaya çalıştı
Olimpiyatlar olaylı geçti: Son gününde bir kişi çıplak şekilde Eyfel Kulesi'ne tırmanmaya çalıştı
Sputnik Türkiye
Olimpiyatlar'ın son gününde Eyfel Kulesi'ne tırmanmaya çalışan bir İngiliz vatandaşı sebebiyle kule tahliye edildi. 11.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-11T19:04+0300
2024-08-11T19:04+0300
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2024 Paris Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Fransa'daki dünyaca ünlü Eyfel Kulesi'ne tırmanmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı.Ulusal basında yer alan haberlere göre, olimpiyatlar kapsamında milyonlarca turistin ziyaret ettiği başkent Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi'ne tırmanmaya çalışan 33 yaşındaki İngiliz vatandaşına polis müdahale etti.Olay sırasında Eyfel Kulesi kısa süreliğine tahliye edilirken, kuleye çıkmaya çalışan erkek gözaltına alındı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, üstsüz kişinin Eyfel Kulesi’nin birinci ve ikinci katları arasına yerleştirilen olimpiyat halkalarının üstünde yer alan kısımda tırmandığı anlar yer aldı.Fransa'nın 100 yılın ardından ev sahipliği yaptığı, 26 Temmuz'da başlayan 2024 Olimpiyat Oyunları bugün sona erecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/paris-hasta-etti-alman-yuzucu-olimpiyatlar-icin-sen-nehrinde-yarismasi-ardindan-hasta-oldu--1086732797.html
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eyfel, eyfel kulesi, paris, fransa, olimpiyat oyunları
Olimpiyatlar olaylı geçti: Son gününde bir kişi çıplak şekilde Eyfel Kulesi'ne tırmanmaya çalıştı
19:04 11.08.2024 (güncellendi: 19:06 11.08.2024)
Olimpiyatlar'ın son gününde Eyfel Kulesi'ne tırmanmaya çalışan bir İngiliz vatandaşı sebebiyle kule tahliye edildi.
2024 Paris Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Fransa'daki dünyaca ünlü Eyfel Kulesi'ne tırmanmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, olimpiyatlar kapsamında milyonlarca turistin ziyaret ettiği başkent Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi'ne tırmanmaya çalışan 33 yaşındaki İngiliz vatandaşına polis müdahale etti.
Olay sırasında Eyfel Kulesi kısa süreliğine tahliye edilirken, kuleye çıkmaya çalışan erkek gözaltına alındı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, üstsüz kişinin Eyfel Kulesi’nin birinci ve ikinci katları arasına yerleştirilen olimpiyat halkalarının üstünde yer alan kısımda tırmandığı anlar yer aldı.
Fransa'nın 100 yılın ardından ev sahipliği yaptığı, 26 Temmuz'da başlayan 2024 Olimpiyat Oyunları bugün sona erecek.