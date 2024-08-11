https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/ukrayna-birlikleri-donetski-yine-misket-bombalariyla-vurdu-1086732896.html

Ukrayna birlikleri, Donetsk'i yine misket bombalarıyla vurdu

Ukrayna birlikleri, Donetsk'i yine misket bombalarıyla vurdu

Sputnik Türkiye

Yasaklı olmalarına rağmen ABD’nin gizlice Kiev’e gönderdiği açıklanan misket bombalarını kullanmayı sürdüren Ukrayna ordusu, sivil altyapıları hedef almayı... 11.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-11T18:29+0300

2024-08-11T18:29+0300

2024-08-11T18:29+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

misket bombası

rusya

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti

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yasak

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Rusya Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi DHC Temsilciliği, Ukrayna ordusunun Donetsk'in Petrovskiy semtine NATO standardındaki 155 mm kalibreli 2 misket bombasıyla yeni bir saldırı düzenlediğini duyurdu.Temsilcilik, Telegram kanalından, Donetsk'in Petrovskiy semtine misket bombası atıldığını belirtirken, açıklamada, “Ukrayna ordusu, yerel saatle 16.10’da (TSİ ile aynı) Kurahovka mevkii, ve yine aynı saatlerde Donetsk’e bağlı Petrovski semtini NATO standardındaki 155 mm kalibreli 2 misket bombasıyla hedef almıştır” ifadelerine yer verildi.Petrovsky bölgesi Donetsk'in batı eteklerinde yer alırken, şehrin merkezden en uzak bölgesi olarak kabul ediliyor.Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Kiev'den bağımsızlığını ilan ettiği 2014 yılından bu yana bu bölge Ukrayna güvenlik güçleri tarafından düzenli olarak bombalanıyor.Ukrayna ordusunun kullandığı misket bombalarının patlama anında binlerce küçük parçaya ayrılarak geniş bir alana yayıldığı bilinirken, bu bombaların bazılarının anında patlamadığı, bu nedenle de daha sonra infilak etmesiyle sivil yaralanma ve ölümlere sebep olabildiği ifade ediliyor.Çatışmalar sonrasında bile can kayıplarına yol açan bu bombalar, birçok ülke tarafından resmi olarak yasaklanırken, Ukrayna ordusu, ABD’nin gizlice gönderdiği yasaklı misket bombalarını kullanarak Rusya'nın yeni bölgelerine aralıksız olarak saldırılarını sürdürüyor.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Harkov Grubu temsilcisi Vitaliy Sarantsev, daha önce İspanyol Pais gazetesine verdiği demeçte, “Batılı müttefiklerinin Ukrayna birliklerine Belgorod'u ABD füzeleriyle vurma yetkisi verdiğini ancak anlaşmaya göre mesafe konusunda daha ileri gidemeyeceklerini” söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/rusyadan-ukrayna-ordusunun-rus-topraklarini-isgal-etme-girisimlerinin-onlenmesine-iliskin-aciklama-1086729326.html

ukrayna

rusya

donetsk

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