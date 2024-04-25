https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/amerikan-basini-abd-100den-fazla-menzili-arttirilmis-atacms-fuzesini-ukraynaya-gizlice-yolladi-1083158790.html
Amerikan basını: ABD 100’den fazla menzili arttırılmış ATACMS füzesini Ukrayna’ya gizlice yolladı
Amerikan basını: ABD 100’den fazla menzili arttırılmış ATACMS füzesini Ukrayna’ya gizlice yolladı
Sputnik Türkiye
ABD’nin mart ayında 100’den fazla menzili arttırılmış ATACMS taktik füzesini Ukrayna’ya teslim ettiği bildirildi. 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T17:43+0300
2024-04-25T17:43+0300
2024-04-25T17:43+0300
ukrayna krizi
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atacms füzeleri
ukrayna
dmitriy peskov
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New York Times gazetesinin kendi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD geçen mart ayında 100’den fazla menzili arttırılmış ATACMS taktik füzesini Ukrayna’ya teslim etti.Gazeteye konuşan ABD’li bürokrat, “Şubat ortalarında Başkan (Joe) Biden, 100’den fazla menzili arttırılmış füzenin yanı sıra çok sayıda misket bombası gönderme kararını gizlice onayladı. Bunlar, mart ayında Ukrayna’ya yapılan 300 milyon dolarlık silah sevkiyatının bir parçasıydı” açıklamasında bulundu.Yetkili ayrıca ABD’nin geçen hafta Ukrayna’ya gizlice ATACMS füzeleri tedarik ettiği ve Ukrayna ordusunun bu silahları hemen kullandığı bilgisini verdi.Bu bilgiyi yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya’nın amacına ulaşacağını, ancak bunun Ukrayna için daha fazla sorun yaratacağını vurguladı.ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) bir yetkili, dün Sputnik’e verdiği demeçte ATACMS taktik füzelerinin Nisan ayında ‘egemen Ukrayna topraklarında kullanılmak üzere’ Kiev’e gizlice teslim edildiğini doğrulamıştı.Daha önce Politico gazetesi, ABD’nin bahsi geçen füzeleri daha mart ayında Ukrayna’ya teslim ettiğini, ayrıca Ukrayna ordusunun ATACMS taktik füzelerini Rusya topraklarına yönelik saldırılar için iki kez kullandığını yazmıştı.Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz hafta Rus ordusunun Karadeniz üzerinde 3 ATACMS füzesini önlediğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/kremlin-abd-atacms-fuzeleri-gondererek-ukraynadaki-catismaya-dogrudan-mudahil-oldu-1083148677.html
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abd, joe biden, atacms füzeleri, ukrayna, dmitriy peskov, kremlin, politico
abd, joe biden, atacms füzeleri, ukrayna, dmitriy peskov, kremlin, politico
Amerikan basını: ABD 100’den fazla menzili arttırılmış ATACMS füzesini Ukrayna’ya gizlice yolladı
ABD’nin mart ayında 100’den fazla menzili arttırılmış ATACMS taktik füzesini Ukrayna’ya teslim ettiği bildirildi.
New York Times gazetesinin kendi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD geçen mart ayında 100’den fazla menzili arttırılmış ATACMS taktik füzesini Ukrayna’ya teslim etti.
Gazeteye konuşan ABD’li bürokrat, “Şubat ortalarında Başkan (Joe) Biden, 100’den fazla menzili arttırılmış füzenin yanı sıra çok sayıda misket bombası gönderme kararını gizlice onayladı. Bunlar, mart ayında Ukrayna’ya yapılan 300 milyon dolarlık silah sevkiyatının bir parçasıydı” açıklamasında bulundu.
Yetkili ayrıca ABD’nin geçen hafta Ukrayna’ya gizlice ATACMS füzeleri tedarik ettiği ve Ukrayna ordusunun bu silahları hemen kullandığı bilgisini verdi.
Bu bilgiyi yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya’nın amacına ulaşacağını, ancak bunun Ukrayna için daha fazla sorun yaratacağını vurguladı.
ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) bir yetkili, dün Sputnik’e verdiği demeçte ATACMS taktik füzelerinin Nisan ayında ‘egemen Ukrayna topraklarında kullanılmak üzere’ Kiev’e gizlice teslim edildiğini doğrulamıştı.
Daha önce Politico gazetesi, ABD’nin bahsi geçen füzeleri daha mart ayında Ukrayna’ya teslim ettiğini, ayrıca Ukrayna ordusunun ATACMS taktik füzelerini Rusya topraklarına yönelik saldırılar için iki kez kullandığını yazmıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz hafta Rus ordusunun Karadeniz üzerinde 3 ATACMS füzesini önlediğini duyurmuştu.