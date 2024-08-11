https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/rusyadan-ukrayna-ordusunun-rus-topraklarini-isgal-etme-girisimlerinin-onlenmesine-iliskin-aciklama-1086729326.html
Rusya’dan Ukrayna ordusunun Rus topraklarını işgal etme girişimlerinin önlenmesine ilişkin açıklama
Rusya’dan Ukrayna ordusunun Rus topraklarını işgal etme girişimlerinin önlenmesine ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rus topraklarını işgal etmeye yönelik son girişimlerinin önlendiğini bildirdi. 11.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-11T16:47+0300
2024-08-11T16:47+0300
2024-08-11T16:47+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
saldırı
durdurma
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ordu birliklerinin Rus topraklarını işgal etmeye yönelik girişimleri Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından önlendi.Açıklamaya göre, düşmanın mobil gruplarının zırhlı araçlarla Tolpino, Juravli ve Obşiy Kolodez yerleşim bölgelerinde Rus topraklarının derinliklerine sızma girişimleri durduruldu.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk bölgesindeki Belovsky ilçesine girme girişimi önlendi.Gün içerisinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk istikametindeki kayıpları 230 askeri personel ve 7 tank, 28 zırhlı araç, 3 Patriot fırlatıcısı ve bir radar olmak üzere 38 zırhlı araca ulaştı. Bu istikamette çatışmaların başlangıcından bu yana ise düşman toplam 1.350 asker ve 177 zırhlı araç kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/rus-ordusu-ukrayna-guclerine-ait-3-patriot-firlaticisini-ile-radar-sistemini-vurdu-1086724623.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, durdurma
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, durdurma
Rusya’dan Ukrayna ordusunun Rus topraklarını işgal etme girişimlerinin önlenmesine ilişkin açıklama
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rus topraklarını işgal etmeye yönelik son girişimlerinin önlendiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ordu birliklerinin Rus topraklarını işgal etmeye yönelik girişimleri Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından önlendi.
Açıklamaya göre, düşmanın mobil gruplarının zırhlı araçlarla Tolpino, Juravli ve Obşiy Kolodez yerleşim bölgelerinde Rus topraklarının derinliklerine sızma girişimleri durduruldu.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk bölgesindeki Belovsky ilçesine girme girişimi önlendi.
Gün içerisinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk istikametindeki kayıpları 230 askeri personel ve 7 tank, 28 zırhlı araç, 3 Patriot fırlatıcısı ve bir radar olmak üzere 38 zırhlı araca ulaştı. Bu istikamette çatışmaların başlangıcından bu yana ise düşman toplam 1.350 asker ve 177 zırhlı araç kaybetti.