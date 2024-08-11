https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/rus-ordusu-ukrayna-guclerine-ait-3-patriot-firlaticisini-ile-radar-sistemini-vurdu-1086724623.html
Rus ordusu, Ukrayna güçlerine ait 3 Patriot fırlatıcısını ile radar sistemini vurdu
Rus ordusu, Ukrayna güçlerine ait 3 Patriot fırlatıcısını ile radar sistemini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna güçlerine ait 3 Patriot hava sistemi fırlatıcısı ile radar sistemini imha ettiğini, Rus hava... 11.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-11T14:03+0300
2024-08-11T14:03+0300
2024-08-11T14:23+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna ordusu
donbass
özel askeri harekat
kayıp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0d/1069613899_0:0:3227:1816_1920x0_80_0_0_63b8ed74b2e01b41bc0ce9dda4df92a5.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass ve Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Rapora göre Güney Askeri Grubu ve Doğu Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını iyileştirdi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri son bir günde bin 700’e yakın askerini kaybetti.Kuzey Askeri Grubu birlikleri, düşman oluşumlarının insan gücü ve teçhizatını vurdu, 190’a yakın Ukraynalı asker ve 2 tank ve çok sayıda askeri teçhizat etkisiz hale getirildi.Batı Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatları ve mevzileri ele geçirdi. Karşı saldırıları 2 kez püskürtülen Ukrayna birlikleri 520’nin üzerinde asker, bir tank ve birçok askeri teçhizatı kaybetti, Rus güçleri ayrıca düşmana ait 2 elektronik harp sistemini ve 2 mühimmat deposunu imha etti.Güney Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirdi ve düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukrayna ordusu 385’e yakın asker, bir piyade zırhlı aracı ve 3 otomobil, ayrıca çok sayıda askeri teçhizat kaybetti.Merkez Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatları ve mevzileri ele geçirdi, düşmanın 3 karşı saldırısını püskürttü. Çatışmalarda 425’e yakın Ukraynalı asker ölü ya da yaralı olarak etkisiz hale getirildi.Doğu Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi, düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukrayna ordusu 110’a yakın asker ve 5 otomobil kaybetti.Dinyeper Askeri Grubu birlikleri Zaporojye bölgesinde yer aldıkları çatışmalarda 70’in üzerinde Ukraynalı askeri ve 14 otomobili etkisiz hale getirdi. Üç mühimmat deposu imha edildi.Rapora göre Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna güçlerine ait 3 Patriot hava sistemi fırlatıcısı ile radar sistemini imha etti, hava savunma güçleri ise 4 Toçka-U taktik füze, bir Hammer güdümlü uçak bombası, ABD ve Çek yapımı 15 HIMARS ve Vampire füzesi önledi, 30’u operasyon bölgesinin dışında olmak üzere 71 İHA düşürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuna-ait-muhimmat-depolarinin-imha-edildigini-duyurdu-1086475529.html
rusya
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0d/1069613899_498:0:3227:2047_1920x0_80_0_0_5248d57db0ab01ae5830502fc963ff77.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, donbass, özel askeri harekat, kayıp
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, donbass, özel askeri harekat, kayıp
Rus ordusu, Ukrayna güçlerine ait 3 Patriot fırlatıcısını ile radar sistemini vurdu
14:03 11.08.2024 (güncellendi: 14:23 11.08.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna güçlerine ait 3 Patriot hava sistemi fırlatıcısı ile radar sistemini imha ettiğini, Rus hava savunmasının ise düşmana ait 71 insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass ve Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Rapora göre Güney Askeri Grubu ve Doğu Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını iyileştirdi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri son bir günde bin 700’e yakın askerini kaybetti.
Kuzey Askeri Grubu birlikleri, düşman oluşumlarının insan gücü ve teçhizatını vurdu, 190’a yakın Ukraynalı asker ve 2 tank ve çok sayıda askeri teçhizat etkisiz hale getirildi.
Batı Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatları ve mevzileri ele geçirdi. Karşı saldırıları 2 kez püskürtülen Ukrayna birlikleri 520’nin üzerinde asker, bir tank ve birçok askeri teçhizatı kaybetti, Rus güçleri ayrıca düşmana ait 2 elektronik harp sistemini ve 2 mühimmat deposunu imha etti.
Güney Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirdi ve düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukrayna ordusu 385’e yakın asker, bir piyade zırhlı aracı ve 3 otomobil, ayrıca çok sayıda askeri teçhizat kaybetti.
Merkez Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatları ve mevzileri ele geçirdi, düşmanın 3 karşı saldırısını püskürttü. Çatışmalarda 425’e yakın Ukraynalı asker ölü ya da yaralı olarak etkisiz hale getirildi.
Doğu Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi, düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukrayna ordusu 110’a yakın asker ve 5 otomobil kaybetti.
Dinyeper Askeri Grubu birlikleri Zaporojye bölgesinde yer aldıkları çatışmalarda 70’in üzerinde Ukraynalı askeri ve 14 otomobili etkisiz hale getirdi. Üç mühimmat deposu imha edildi.
Rapora göre Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna güçlerine ait 3 Patriot hava sistemi fırlatıcısı ile radar sistemini imha etti, hava savunma güçleri ise 4 Toçka-U taktik füze, bir Hammer güdümlü uçak bombası, ABD ve Çek yapımı 15 HIMARS ve Vampire füzesi önledi, 30’u operasyon bölgesinin dışında olmak üzere 71 İHA düşürdü.