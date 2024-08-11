https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/rus-ordusu-ukrayna-guclerine-ait-3-patriot-firlaticisini-ile-radar-sistemini-vurdu-1086724623.html

Rus ordusu, Ukrayna güçlerine ait 3 Patriot fırlatıcısını ile radar sistemini vurdu

Rus ordusu, Ukrayna güçlerine ait 3 Patriot fırlatıcısını ile radar sistemini vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna güçlerine ait 3 Patriot hava sistemi fırlatıcısı ile radar sistemini imha ettiğini, Rus hava... 11.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-11T14:03+0300

2024-08-11T14:03+0300

2024-08-11T14:23+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass ve Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Rapora göre Güney Askeri Grubu ve Doğu Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını iyileştirdi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri son bir günde bin 700’e yakın askerini kaybetti.Kuzey Askeri Grubu birlikleri, düşman oluşumlarının insan gücü ve teçhizatını vurdu, 190’a yakın Ukraynalı asker ve 2 tank ve çok sayıda askeri teçhizat etkisiz hale getirildi.Batı Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatları ve mevzileri ele geçirdi. Karşı saldırıları 2 kez püskürtülen Ukrayna birlikleri 520’nin üzerinde asker, bir tank ve birçok askeri teçhizatı kaybetti, Rus güçleri ayrıca düşmana ait 2 elektronik harp sistemini ve 2 mühimmat deposunu imha etti.Güney Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirdi ve düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukrayna ordusu 385’e yakın asker, bir piyade zırhlı aracı ve 3 otomobil, ayrıca çok sayıda askeri teçhizat kaybetti.Merkez Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı hatları ve mevzileri ele geçirdi, düşmanın 3 karşı saldırısını püskürttü. Çatışmalarda 425’e yakın Ukraynalı asker ölü ya da yaralı olarak etkisiz hale getirildi.Doğu Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi, düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukrayna ordusu 110’a yakın asker ve 5 otomobil kaybetti.Dinyeper Askeri Grubu birlikleri Zaporojye bölgesinde yer aldıkları çatışmalarda 70’in üzerinde Ukraynalı askeri ve 14 otomobili etkisiz hale getirdi. Üç mühimmat deposu imha edildi.Rapora göre Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna güçlerine ait 3 Patriot hava sistemi fırlatıcısı ile radar sistemini imha etti, hava savunma güçleri ise 4 Toçka-U taktik füze, bir Hammer güdümlü uçak bombası, ABD ve Çek yapımı 15 HIMARS ve Vampire füzesi önledi, 30’u operasyon bölgesinin dışında olmak üzere 71 İHA düşürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuna-ait-muhimmat-depolarinin-imha-edildigini-duyurdu-1086475529.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, donbass, özel askeri harekat, kayıp