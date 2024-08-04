https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuna-ait-muhimmat-depolarinin-imha-edildigini-duyurdu-1086475529.html
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait mühimmat depolarının imha edildiğini duyurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait mühimmat depolarının imha edildiğini duyurdu
Sputnik Türkiye
Rus Silahlı Kuvvetleri Batı Grubu'na ait birliklerin, Grad çok namlulu roketatar sistemleriyle muharebe görevleri sırasında Ukrayna ordusuna ait büyük mühimmat... 04.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-04T09:36+0300
2024-08-04T09:36+0300
2024-08-04T09:39+0300
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, keşif çalışmaları sırasında hedeflerin tespit edilmesiyle birlikte Batı birliğinin mümkün olan en kısa sürede pozisyon aldığı ve hedefleri vurduğu belirtilirken, “Muharebe görevlerinin yerine getirilmesi sırasında, temas hattından uzakta tespit edilen kamufle edilmiş topçu atış mevzileri, mühimmat depoları ve düşmana ait yakıt noktaları imha edilmiştir” ifadelerine yer verildi.Bakanlık, hava savunma sistemlerinin Belgorod Bölgesi üzerinde gece boyunca Ukrayna'ya ait uçak tipi 2 insansız hava aracını (İHA) da imha ettiğini açıkladı.Ukrayna’nın Nikolayev kentindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rus birliklerin Harkov Bölgesi'ndeki Çuguyev kasabasında Ukrayna ordusuna ait büyük bir mühimmmat deposu ve çok sayıda Ukrayna askerini imha ettiğini doğruladı.Lebedev, “Gece saat 23:00 civarında Çuguyev kasabasına dört kişi geldi. Direnişçilere göre Çuguyev'de, havaalanında hava unsurları ve ekipmanların bulunduğu bir depo imha edildi. Büyük bir Nazi grubu da etkisiz hale getirildi” diye konuştu.Lebedev, Çuguev'deki patlamaların Harkov'da da duyulduğunu sözlerine ekledi.Ukrayna ordusunun sivil altyapıya yönelik saldırılarına karşılık Rus birlikleri düzenli olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait mühimmat, teçhizat ve askerlerinin konuşlandığı yerlerin yanı sıra enerji, savunma sanayi, askeri idare ve iletişim tesisleri gibi altyapıyı hedef alan saldırılar düzenliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/rusya-savunma-bakanligi-operasyon-bolgesinde-son-bir-gunde-ukraynaya-ait-4-tank-imha-edildi-1086467305.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, kiev, moskova
ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, kiev, moskova
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait mühimmat depolarının imha edildiğini duyurdu
09:36 04.08.2024 (güncellendi: 09:39 04.08.2024)
Rus Silahlı Kuvvetleri Batı Grubu'na ait birliklerin, Grad çok namlulu roketatar sistemleriyle muharebe görevleri sırasında Ukrayna ordusuna ait büyük mühimmat depolarını imha ettiğini duyuran bakanlık, aynı zamanda bu noktada konuşlanan çok sayıda Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini ekledi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, keşif çalışmaları sırasında hedeflerin tespit edilmesiyle birlikte Batı birliğinin mümkün olan en kısa sürede pozisyon aldığı ve hedefleri vurduğu belirtilirken, “Muharebe görevlerinin yerine getirilmesi sırasında, temas hattından uzakta tespit edilen kamufle edilmiş topçu atış mevzileri, mühimmat depoları ve düşmana ait yakıt noktaları imha edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Bakanlık, hava savunma sistemlerinin Belgorod Bölgesi üzerinde gece boyunca Ukrayna'ya ait uçak tipi 2 insansız hava aracını (İHA) da imha ettiğini açıkladı.
Ukrayna’nın Nikolayev kentindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rus birliklerin Harkov Bölgesi'ndeki Çuguyev kasabasında Ukrayna ordusuna ait büyük bir mühimmmat deposu ve çok sayıda Ukrayna askerini imha ettiğini doğruladı.
Lebedev, “Gece saat 23:00 civarında Çuguyev kasabasına dört kişi geldi. Direnişçilere göre Çuguyev'de, havaalanında hava unsurları ve ekipmanların bulunduğu bir depo imha edildi. Büyük bir Nazi grubu da etkisiz hale getirildi” diye konuştu.
Lebedev, Çuguev'deki patlamaların Harkov'da da duyulduğunu sözlerine ekledi.
Ukrayna ordusunun sivil altyapıya yönelik saldırılarına karşılık Rus birlikleri düzenli olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait mühimmat, teçhizat ve askerlerinin konuşlandığı yerlerin yanı sıra enerji, savunma sanayi, askeri idare ve iletişim tesisleri gibi altyapıyı hedef alan saldırılar düzenliyor.