https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuna-ait-muhimmat-depolarinin-imha-edildigini-duyurdu-1086475529.html

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait mühimmat depolarının imha edildiğini duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait mühimmat depolarının imha edildiğini duyurdu

Sputnik Türkiye

Rus Silahlı Kuvvetleri Batı Grubu'na ait birliklerin, Grad çok namlulu roketatar sistemleriyle muharebe görevleri sırasında Ukrayna ordusuna ait büyük mühimmat... 04.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-04T09:36+0300

2024-08-04T09:36+0300

2024-08-04T09:39+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

askeri operasyon

kiev

moskova

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1a/1084217435_0:193:2954:1855_1920x0_80_0_0_4071012d109b6ad6a43d94f448fd7904.jpg

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, keşif çalışmaları sırasında hedeflerin tespit edilmesiyle birlikte Batı birliğinin mümkün olan en kısa sürede pozisyon aldığı ve hedefleri vurduğu belirtilirken, “Muharebe görevlerinin yerine getirilmesi sırasında, temas hattından uzakta tespit edilen kamufle edilmiş topçu atış mevzileri, mühimmat depoları ve düşmana ait yakıt noktaları imha edilmiştir” ifadelerine yer verildi.Bakanlık, hava savunma sistemlerinin Belgorod Bölgesi üzerinde gece boyunca Ukrayna'ya ait uçak tipi 2 insansız hava aracını (İHA) da imha ettiğini açıkladı.Ukrayna’nın Nikolayev kentindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rus birliklerin Harkov Bölgesi'ndeki Çuguyev kasabasında Ukrayna ordusuna ait büyük bir mühimmmat deposu ve çok sayıda Ukrayna askerini imha ettiğini doğruladı.Lebedev, “Gece saat 23:00 civarında Çuguyev kasabasına dört kişi geldi. Direnişçilere göre Çuguyev'de, havaalanında hava unsurları ve ekipmanların bulunduğu bir depo imha edildi. Büyük bir Nazi grubu da etkisiz hale getirildi” diye konuştu.Lebedev, Çuguev'deki patlamaların Harkov'da da duyulduğunu sözlerine ekledi.Ukrayna ordusunun sivil altyapıya yönelik saldırılarına karşılık Rus birlikleri düzenli olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait mühimmat, teçhizat ve askerlerinin konuşlandığı yerlerin yanı sıra enerji, savunma sanayi, askeri idare ve iletişim tesisleri gibi altyapıyı hedef alan saldırılar düzenliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/rusya-savunma-bakanligi-operasyon-bolgesinde-son-bir-gunde-ukraynaya-ait-4-tank-imha-edildi-1086467305.html

ukrayna

rusya

kiev

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, kiev, moskova