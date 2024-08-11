https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/libya-ordusu-mali-nijer-ve-cad-ile-sinirlarini-guclendirdi-1086723523.html
Libya ordusu Mali, Nijer ve Çad ile sınırlarını güçlendirdi
Libya ordusu Mali, Nijer ve Çad ile sınırlarını güçlendirdi
Sputnik Türkiye
Libya Ulusal Ordusu’ndan yapılan açıklamada, ülkenin güneybatısında komşu konumunda olan Mali, Nijer ve Çad ile sınır bölgelerinin rezerv kuvvetler ile önemli... 11.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-11T13:07+0300
2024-08-11T13:07+0300
2024-08-11T13:07+0300
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libya ulusal ordusu (lna)
libya ulusal ordusu
sınır gücü
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Libya Ulusal Ordusu (LNA) Sözcüsü Ahmed Mismari, Sputnik’e demecinde istikrarsızlığın arttığı Mali, Nijer ve Çad ile sınır bölgelerine rezerv kuvvetlerin konuşlandırıldığını, böylelikle sınırların önemli ölçüde güçlendirdiğini ifade etti.Mismari, “Libya Ulusal Ordusu Başkomutanlığı, Libya’nın güneybatısındaki sınır güçlerini takviye etmek ve desteklemek için önemli miktarda rezerv güç gönderdi” diye konuştu.Sözcü, söz konusu önlemlerin öncelikle tüm sınır hattının güvenliğini sağlamak, ayrıca bir yanda Mali ve Nijer, diğer yanda Çad gibi komşu ülkelerde meydana gelen istikrarsızlıkla ilgili durumlara karşı koymak amacıyla alındığını vurguladı.
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libya, libya ulusal ordusu (lna), libya ulusal ordusu, sınır gücü, takviye kuvvet, takviye
Libya ordusu Mali, Nijer ve Çad ile sınırlarını güçlendirdi
Libya Ulusal Ordusu’ndan yapılan açıklamada, ülkenin güneybatısında komşu konumunda olan Mali, Nijer ve Çad ile sınır bölgelerinin rezerv kuvvetler ile önemli ölçüde güçlendirildiği bildirildi.
Libya Ulusal Ordusu (LNA) Sözcüsü Ahmed Mismari, Sputnik’e demecinde istikrarsızlığın arttığı Mali, Nijer ve Çad ile sınır bölgelerine rezerv kuvvetlerin konuşlandırıldığını, böylelikle sınırların önemli ölçüde güçlendirdiğini ifade etti.
Mismari, “Libya Ulusal Ordusu Başkomutanlığı, Libya’nın güneybatısındaki sınır güçlerini takviye etmek ve desteklemek için önemli miktarda rezerv güç gönderdi” diye konuştu.
Sözcü, söz konusu önlemlerin öncelikle tüm sınır hattının güvenliğini sağlamak, ayrıca bir yanda Mali ve Nijer, diğer yanda Çad gibi komşu ülkelerde meydana gelen istikrarsızlıkla ilgili durumlara karşı koymak amacıyla alındığını vurguladı.