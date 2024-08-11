https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/libya-ordusu-mali-nijer-ve-cad-ile-sinirlarini-guclendirdi-1086723523.html

Libya ordusu Mali, Nijer ve Çad ile sınırlarını güçlendirdi

Libya ordusu Mali, Nijer ve Çad ile sınırlarını güçlendirdi

Sputnik Türkiye

Libya Ulusal Ordusu’ndan yapılan açıklamada, ülkenin güneybatısında komşu konumunda olan Mali, Nijer ve Çad ile sınır bölgelerinin rezerv kuvvetler ile önemli... 11.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-11T13:07+0300

2024-08-11T13:07+0300

2024-08-11T13:07+0300

dünya

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libya ulusal ordusu (lna)

libya ulusal ordusu

sınır gücü

takviye kuvvet

takviye

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Libya Ulusal Ordusu (LNA) Sözcüsü Ahmed Mismari, Sputnik’e demecinde istikrarsızlığın arttığı Mali, Nijer ve Çad ile sınır bölgelerine rezerv kuvvetlerin konuşlandırıldığını, böylelikle sınırların önemli ölçüde güçlendirdiğini ifade etti.Mismari, “Libya Ulusal Ordusu Başkomutanlığı, Libya’nın güneybatısındaki sınır güçlerini takviye etmek ve desteklemek için önemli miktarda rezerv güç gönderdi” diye konuştu.Sözcü, söz konusu önlemlerin öncelikle tüm sınır hattının güvenliğini sağlamak, ayrıca bir yanda Mali ve Nijer, diğer yanda Çad gibi komşu ülkelerde meydana gelen istikrarsızlıkla ilgili durumlara karşı koymak amacıyla alındığını vurguladı.

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libya, libya ulusal ordusu (lna), libya ulusal ordusu, sınır gücü, takviye kuvvet, takviye