https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/libya-basbakani-dibeybe-ve-genelkurmay-baskani-gurak-ortak-askeri-tatbikat-konusunu-gorustu-1085859095.html

Libya Başbakanı Dibeybe ve Genelkurmay Başkanı Gürak ortak askeri tatbikat konusunu görüştü

Libya Başbakanı Dibeybe ve Genelkurmay Başkanı Gürak ortak askeri tatbikat konusunu görüştü

Sputnik Türkiye

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak görüştü. 15.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-15T00:50+0300

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abdulhamid dibeybe

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ortak tatbikat

ortak askeri tatbikat

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Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak iki ülke genelkurmay başkanlıkları arasındaki işbirliği programları ile ortak askeri tatbikat konusunu görüştü.Libya hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Libya ziyareti kapsamında görüştüğü Başbakan Dibeybe'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülke arasındaki tarihi ilişkilere vurgu yaptığı mesajını iletti.Görüşmede, iki ülke savunma bakanlıkları ve genelkurmay başkanlıkları arasındaki işbirliği ve eğitim programları ile ortak askeri tatbikat konuları ele alındı.Görüşmeye, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed el-Haddad ile Libya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Selahaddin en-Nemruş da katıldı.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak Libya temasları kapsamında gün içinde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Libya Genelkurmay Başkanı Haddad ile görüşmüş, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğini ziyaret etmişti.

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metin gürak, libya, abdulhamid dibeybe, türkiye, tatbikat, ortak tatbikat, ortak askeri tatbikat