https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/cinde-siddetli-yagis-nedeniyle-70-bin-kisi-sehirden-tahliye-edildi--1086728186.html
Çin'de şiddetli yağış nedeniyle 70 bin kişi şehirden tahliye edildi
Çin'de şiddetli yağış nedeniyle 70 bin kişi şehirden tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Çin'de şiddetli yağıştan dolayı Sıçuan'da 70 bin kişi şehirden tahliye edildi. 11.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-11T17:43+0300
2024-08-11T17:43+0300
2024-08-11T17:43+0300
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Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde şiddetli yağışlar sebebiyle 80 binden fazla kişinin tahliye edildiği açıklandı.Xinhua ajansının haberine göre, Sıçuan'da 9 Ağustos'tan bu yana etkili olan yağışlar bölgede sellere yol açtı.Sel nedeniyle bazı evlerin tahrip olduğunu açıklayan yerel yetkililer, 80 binden fazla kişinin bölgeden tahliye edildiğini duyurdu.Sıçuan eyaletinde 3 Ağustos'taki sel ve toprak kaymasında 9 kişi hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/cin-disisleri-bakani-wang-yi-iranin-guvenligini-desteklemekteyiz-1086731374.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış
çin, çin halk cumhuriyeti, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış
Çin'de şiddetli yağış nedeniyle 70 bin kişi şehirden tahliye edildi
Çin'de şiddetli yağıştan dolayı Sıçuan'da 70 bin kişi şehirden tahliye edildi.
Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde şiddetli yağışlar sebebiyle 80 binden fazla kişinin tahliye edildiği açıklandı.
Xinhua ajansının haberine göre, Sıçuan'da 9 Ağustos'tan bu yana etkili olan yağışlar bölgede sellere yol açtı.
Sel nedeniyle bazı evlerin tahrip olduğunu açıklayan yerel yetkililer, 80 binden fazla kişinin bölgeden tahliye edildiğini duyurdu.
Sıçuan eyaletinde 3 Ağustos'taki sel ve toprak kaymasında 9 kişi hayatını kaybetmişti.