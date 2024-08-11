https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/cin-disisleri-bakani-wang-yi-iranin-guvenligini-desteklemekteyiz-1086731374.html

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: ‘İran’ın güvenliğini desteklemekteyiz’

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: ‘İran’ın güvenliğini desteklemekteyiz’

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri ile görüşen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, “İran’ın egemenliğini, güvenliğini ve ulusal onurunu hukuka uygun olarak... 11.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-11T17:38+0300

2024-08-11T17:38+0300

2024-08-11T17:38+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

iran

hamas

ismail haniye

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çin halk cumhuriyeti

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Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Wang Yi’nin İranlı mevkidaşı Ali Bakıri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilirken, Wang, bu görüşmede, “Çin, İran’ın egemenliğini, güvenliğini ve ulusal onurunu hukuka uygun olarak korumasını desteklemektedir. İran'ın bölgesel barış ve istikrarı sağlama çabalarına yardımcı olmaya ve İran ile yakın iletişimde kalmaya hazırız” diye konuştu.Hamas lideri İsmail Haniye’nin Tahran’da öldürülmesini bir kez daha kınayan Wang Yi, saldırının İran’ın egemenliğini ihlal ettiğini ve bölgesel istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

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israil

iran

tahran

çin

çin halk cumhuriyeti

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