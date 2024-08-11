https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/cin-disisleri-bakani-wang-yi-iranin-guvenligini-desteklemekteyiz-1086731374.html
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: ‘İran’ın güvenliğini desteklemekteyiz’
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: ‘İran’ın güvenliğini desteklemekteyiz’
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri ile görüşen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, “İran’ın egemenliğini, güvenliğini ve ulusal onurunu hukuka uygun olarak... 11.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-11T17:38+0300
2024-08-11T17:38+0300
2024-08-11T17:38+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
iran
hamas
ismail haniye
suikast
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çin
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Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Wang Yi’nin İranlı mevkidaşı Ali Bakıri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilirken, Wang, bu görüşmede, “Çin, İran’ın egemenliğini, güvenliğini ve ulusal onurunu hukuka uygun olarak korumasını desteklemektedir. İran'ın bölgesel barış ve istikrarı sağlama çabalarına yardımcı olmaya ve İran ile yakın iletişimde kalmaya hazırız” diye konuştu.Hamas lideri İsmail Haniye’nin Tahran’da öldürülmesini bir kez daha kınayan Wang Yi, saldırının İran’ın egemenliğini ihlal ettiğini ve bölgesel istikrarı tehdit ettiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/iran-israile-yanitimizin-gazzede-muhtemel-ateskese-zarar-vermemesini-umuyoruz-1086694770.html
israil
iran
tahran
çin
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israil, israil-filistin, iran, hamas, ismail haniye, suikast, tahran, çin, çin halk cumhuriyeti, wang yi, çin dışişleri bakanlığı
israil, israil-filistin, iran, hamas, ismail haniye, suikast, tahran, çin, çin halk cumhuriyeti, wang yi, çin dışişleri bakanlığı
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: ‘İran’ın güvenliğini desteklemekteyiz’
İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri ile görüşen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, “İran’ın egemenliğini, güvenliğini ve ulusal onurunu hukuka uygun olarak korumasını desteklemekteyiz. İran'ın bölgesel barış ve istikrarı sağlama çabalarına yardımcı olmaya hazırız” ifadelerini kullandı.
Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Wang Yi’nin İranlı mevkidaşı Ali Bakıri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilirken, Wang, bu görüşmede, “Çin, İran’ın egemenliğini, güvenliğini ve ulusal onurunu hukuka uygun olarak korumasını desteklemektedir. İran'ın bölgesel barış ve istikrarı sağlama çabalarına yardımcı olmaya ve İran ile yakın iletişimde kalmaya hazırız” diye konuştu.
Hamas lideri İsmail Haniye’nin Tahran’da öldürülmesini bir kez daha kınayan Wang Yi, saldırının İran’ın egemenliğini ihlal ettiğini ve bölgesel istikrarı tehdit ettiğini belirtti.