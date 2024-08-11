https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/bursada-televizyon-vericilerinin-bulundugu-alanda-yangin-ekiplerin-mudahalesi-suruyor-1086733322.html

Bursa'da televizyon vericilerinin bulunduğu alanda yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Bursa'da televizyon vericilerinin bulunduğu alanda yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Sputnik Türkiye

Bursa'nın Osmangazi ilçesi televizyon ve radyo vericilerinin bulunduğu kırsal Gündoğdu Mahallesi'nde orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 11.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-11T18:42+0300

2024-08-11T18:42+0300

2024-08-11T20:30+0300

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Yangın, saat 16.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan yükselen dumanları görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Havadan helikopterin de müdahale ettiği yangına, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri destek veriyor.Mudanya sahilinden su alan helikopter, vatandaşlar tarafından da görüntülendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/efes-antik-kenti-yakininda-korkutan-yangin-8-bin-600-yillik-tarih-yok-oluyordu-1086725210.html

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