https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/bursada-televizyon-vericilerinin-bulundugu-alanda-yangin-ekiplerin-mudahalesi-suruyor-1086733322.html
Bursa'da televizyon vericilerinin bulunduğu alanda yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Bursa'da televizyon vericilerinin bulunduğu alanda yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Sputnik Türkiye
Bursa'nın Osmangazi ilçesi televizyon ve radyo vericilerinin bulunduğu kırsal Gündoğdu Mahallesi'nde orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 11.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-11T18:42+0300
2024-08-11T18:42+0300
2024-08-11T20:30+0300
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Yangın, saat 16.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan yükselen dumanları görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Havadan helikopterin de müdahale ettiği yangına, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri destek veriyor.Mudanya sahilinden su alan helikopter, vatandaşlar tarafından da görüntülendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/efes-antik-kenti-yakininda-korkutan-yangin-8-bin-600-yillik-tarih-yok-oluyordu-1086725210.html
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yangın, son dakika, bursa, bursa büyükşehir belediyesi, itfaiye
yangın, son dakika, bursa, bursa büyükşehir belediyesi, itfaiye
Bursa'da televizyon vericilerinin bulunduğu alanda yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
18:42 11.08.2024 (güncellendi: 20:30 11.08.2024)
Bursa'nın Osmangazi ilçesi televizyon ve radyo vericilerinin bulunduğu kırsal Gündoğdu Mahallesi'nde orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın, saat 16.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesinde çıktı.
Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan yükselen dumanları görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Havadan helikopterin de müdahale ettiği yangına, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri destek veriyor.
Mudanya sahilinden su alan helikopter, vatandaşlar tarafından da görüntülendi.